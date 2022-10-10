https://ukraina.ru/20221010/1039537286.html

Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск

Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск - 10.10.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск

Сам мост будет восстановлен, паромная переправа ограничит логистику для гражданской сферы - считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

2022-10-10T04:45

2022-10-10T04:45

2022-10-10T04:45

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Не думаю, что снабжение сильно будет нарушено, есть паромы, есть возможности флота, просто несколько удлинится - с военной точки зрения проблему снабжения решить можно - считает военный эксперт.Другое дело, что в Николаеве сейчас опять собираются войска, возможно, они готовят новое наступление и перед этим был взорван мост, так что сейчас можно ожидать действий на линии фронта - уверен Владимир Евсеев.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, спецоперация, снабжение, вс рф, херсон, новости