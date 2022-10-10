Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск - 10.10.2022 Украина.ру
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Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск
Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск - 10.10.2022 Украина.ру
Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск
Сам мост будет восстановлен, паромная переправа ограничит логистику для гражданской сферы - считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
2022-10-10T04:45
2022-10-10T04:45
украина
россия
спецоперация
снабжение
вс рф
херсон
новости
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Не думаю, что снабжение сильно будет нарушено, есть паромы, есть возможности флота, просто несколько удлинится - с военной точки зрения проблему снабжения решить можно - считает военный эксперт.Другое дело, что в Николаеве сейчас опять собираются войска, возможно, они готовят новое наступление и перед этим был взорван мост, так что сейчас можно ожидать действий на линии фронта - уверен Владимир Евсеев.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html
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украина, россия, спецоперация, снабжение, вс рф, херсон, новости
Украина, Россия, Спецоперация, снабжение, ВС РФ, Херсон, Новости

Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск

04:45 10.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Сам мост будет восстановлен, паромная переправа ограничит логистику для гражданской сферы - считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Не думаю, что снабжение сильно будет нарушено, есть паромы, есть возможности флота, просто несколько удлинится - с военной точки зрения проблему снабжения решить можно - считает военный эксперт.
Сам мост будет восстановлен. Паромная переправа ограничит логистику для гражданской сферы. Но судя по тому, что я видел летом, мост не был сильно загружен. Там не было потока автомобилей. Для военной сферы сейчас должен быть приоритет, потому что без нее решить вопрос с безопасностью невозможно.
Владимир Евсеев
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
Другое дело, что в Николаеве сейчас опять собираются войска, возможно, они готовят новое наступление и перед этим был взорван мост, так что сейчас можно ожидать действий на линии фронта - уверен Владимир Евсеев.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Владимир Евсеев интервью
8 октября, 12:14
Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
 
УкраинаРоссияСпецоперацияснабжениеВС РФХерсонНовости
 
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Заголовок открываемого материала
04:45Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск
04:30Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского
04:15Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев
04:00Певец Джанго рассказал, какая музыка сейчас нужна Донбассу
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