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Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск
Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск - 10.10.2022 Украина.ру
Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск
Сам мост будет восстановлен, паромная переправа ограничит логистику для гражданской сферы - считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
2022-10-10T04:45
2022-10-10T04:45
2022-10-10T04:45
украина
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спецоперация
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Не думаю, что снабжение сильно будет нарушено, есть паромы, есть возможности флота, просто несколько удлинится - с военной точки зрения проблему снабжения решить можно - считает военный эксперт.Другое дело, что в Николаеве сейчас опять собираются войска, возможно, они готовят новое наступление и перед этим был взорван мост, так что сейчас можно ожидать действий на линии фронта - уверен Владимир Евсеев.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, спецоперация, снабжение, вс рф, херсон, новости
Украина, Россия, Спецоперация, снабжение, ВС РФ, Херсон, Новости
Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск
Сам мост будет восстановлен, паромная переправа ограничит логистику для гражданской сферы - считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Не думаю, что снабжение сильно будет нарушено, есть паромы, есть возможности флота, просто несколько удлинится - с военной точки зрения проблему снабжения решить можно - считает военный эксперт.
Сам мост будет восстановлен. Паромная переправа ограничит логистику для гражданской сферы. Но судя по тому, что я видел летом, мост не был сильно загружен. Там не было потока автомобилей. Для военной сферы сейчас должен быть приоритет, потому что без нее решить вопрос с безопасностью невозможно.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
Другое дело, что в Николаеве сейчас опять собираются войска, возможно, они готовят новое наступление и перед этим был взорван мост, так что сейчас можно ожидать действий на линии фронта - уверен Владимир Евсеев.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: