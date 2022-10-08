https://ukraina.ru/20221008/1039514331.html
Константинов: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста"
Константинов: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста" - 08.10.2022 Украина.ру
Константинов: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста"
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили "украинские вандалы". Об этом он написал 8 октября у себя в телеграм-канале
2022-10-08T09:43
2022-10-08T09:43
2022-10-08T09:43
крымский мост
пожар
новости
владимир константинов
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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что пострадали пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы не повреждена. Пострадавших нет.
https://ukraina.ru/20221008/1039513751.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, пожар, новости, владимир константинов
Крымский мост, пожар, Новости, Владимир Константинов
Константинов: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста"
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили "украинские вандалы". Об этом он написал 8 октября у себя в телеграм-канале
"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели. В этом вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается", - написал Константинов.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.
В данный момент идет тушение пожара. Известно, что пострадали пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы не повреждена. Пострадавших нет.