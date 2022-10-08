Константинов: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста"

"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели. В этом вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается", - написал Константинов.