https://ukraina.ru/20221008/1039513545.html
У Крымского моста для водителей организованы стоянки с полевой кухней
У Крымского моста для водителей организованы стоянки с полевой кухней - 08.10.2022 Украина.ру
У Крымского моста для водителей организованы стоянки с полевой кухней
Для водителей, двигавшихся в направлении Крымского моста развернуты стоянки с полевыми кухнями и туалетами в районе поселка Ильич и на развилке на развилке Тамань - Волна в Краснодарском крае. Об этом 8 октября сообщил оперштаб региона
2022-10-08T09:19
2022-10-08T09:19
2022-10-08T09:19
крымский мост
пожар
новости
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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что пострадали пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы не повреждена.По словам Крючкова, "о причинах и последствиях говорить рано".
https://ukraina.ru/20221008/1039513340.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, пожар, новости
У Крымского моста для водителей организованы стоянки с полевой кухней
Для водителей, двигавшихся в направлении Крымского моста развернуты стоянки с полевыми кухнями и туалетами в районе поселка Ильич и на развилке на развилке Тамань - Волна в Краснодарском крае. Об этом 8 октября сообщил оперштаб региона