https://ukraina.ru/20221008/1039513545.html

У Крымского моста для водителей организованы стоянки с полевой кухней

У Крымского моста для водителей организованы стоянки с полевой кухней - 08.10.2022 Украина.ру

У Крымского моста для водителей организованы стоянки с полевой кухней

Для водителей, двигавшихся в направлении Крымского моста развернуты стоянки с полевыми кухнями и туалетами в районе поселка Ильич и на развилке на развилке Тамань - Волна в Краснодарском крае. Об этом 8 октября сообщил оперштаб региона

2022-10-08T09:19

2022-10-08T09:19

2022-10-08T09:19

крымский мост

пожар

новости

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что пострадали пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы не повреждена.По словам Крючкова, "о причинах и последствиях говорить рано".

https://ukraina.ru/20221008/1039513340.html

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Новости

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крымский мост, пожар, новости