https://ukraina.ru/20221008/1039513340.html
На Крымском мосту произошёл пожар
На Крымском мосту произошёл пожар - 08.10.2022 Украина.ру
На Крымском мосту произошёл пожар
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале
2022-10-08T09:04
2022-10-08T09:04
2022-10-08T09:04
новости
крымский мост
пожар
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По словам крымского чиновника, "о причинах и последствиях говорить рано". В настоящее время ведётся тушение пожара. Позднее были опубликованы фотографии разрушения пролётов автомобильной секции моста.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, пожар
Новости, Крымский мост, пожар
На Крымском мосту произошёл пожар
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале
"Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков; … движение по автомобильной и железнодорожной частям моста ограничено; готовится запуск паромной переправы через пролив. ", - написал он.
По словам крымского чиновника, "о причинах и последствиях говорить рано". В настоящее время ведётся тушение пожара. Позднее были опубликованы фотографии разрушения пролётов автомобильной секции моста.