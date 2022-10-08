https://ukraina.ru/20221008/1039513340.html

На Крымском мосту произошёл пожар

На Крымском мосту произошёл пожар - 08.10.2022 Украина.ру

На Крымском мосту произошёл пожар

Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале

2022-10-08T09:04

2022-10-08T09:04

2022-10-08T09:04

новости

крымский мост

пожар

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По словам крымского чиновника, "о причинах и последствиях говорить рано". В настоящее время ведётся тушение пожара. Позднее были опубликованы фотографии разрушения пролётов автомобильной секции моста.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крымский мост, пожар