https://ukraina.ru/20221008/1039493775.html

Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе

Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе - 08.10.2022 Украина.ру

Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе

Недавние высказывания американского предпринимателя Илона Маска о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине отражают исключительно его точку зрения и не являются свидетельством изменения позиции Запада. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал проживающий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн

2022-10-08T05:45

2022-10-08T05:45

2022-10-08T05:45

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По его словам, Маск, который "сам себя сделал", не зависит ни от широкого общественного мнения, ни от каких-либо финансовых и политических структур.Он добавил, что Маск не является сторонником ни киевского режима, ни России, а обеспечение Украины системой связи "Старлинк", выполненное компанией Маска SpaceX, для него является просто бизнесом без политического подтекста.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221005/1039399639.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир видеманн, илон маск, урегулирование, спецоперация