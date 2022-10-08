Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе - 08.10.2022 Украина.ру
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Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе
Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе - 08.10.2022 Украина.ру
Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе
Недавние высказывания американского предпринимателя Илона Маска о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине отражают исключительно его точку зрения и не являются свидетельством изменения позиции Запада. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал проживающий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн
2022-10-08T05:45
2022-10-08T05:45
новости
владимир видеманн
илон маск
урегулирование
спецоперация
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По его словам, Маск, который "сам себя сделал", не зависит ни от широкого общественного мнения, ни от каких-либо финансовых и политических структур.Он добавил, что Маск не является сторонником ни киевского режима, ни России, а обеспечение Украины системой связи "Старлинк", выполненное компанией Маска SpaceX, для него является просто бизнесом без политического подтекста.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221005/1039399639.html
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Новости
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Украина.ру
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новости, владимир видеманн, илон маск, урегулирование, спецоперация
Новости, Владимир Видеманн, Илон Маск, урегулирование, Спецоперация

Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе

05:45 08.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Public DomainИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© commons.wikimedia.org / Public Domain
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Недавние высказывания американского предпринимателя Илона Маска о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине отражают исключительно его точку зрения и не являются свидетельством изменения позиции Запада. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал проживающий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн
По его словам, Маск, который "сам себя сделал", не зависит ни от широкого общественного мнения, ни от каких-либо финансовых и политических структур.

Он может позволить себе сказать искренне то, что хочет. … Почему он так сказал по поводу военного конфликта? Смотрите, он же ничего не соврал — он же просто излагает факты

Видеманн владимир
Владимир Видеманн
Русский писатель
Он добавил, что Маск не является сторонником ни киевского режима, ни России, а обеспечение Украины системой связи "Старлинк", выполненное компанией Маска SpaceX, для него является просто бизнесом без политического подтекста.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 10:58
Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за его мирную инициативу Американский предприниматель Илон Маск подвергся коллективной травле в Twitter после того, как выдвинул свои предложения по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 октября в американском журнале Newsweek
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВладимир ВидеманнИлон МаскурегулированиеСпецоперация
 
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