https://ukraina.ru/20221007/1039475929.html

Владимир Видеманн о том, кто Илон Маск для молодежи, и о тех, кто продал душу за нефть и газ

Владимир Видеманн о том, кто Илон Маск для молодежи, и о тех, кто продал душу за нефть и газ - 07.10.2022 Украина.ру

Владимир Видеманн о том, кто Илон Маск для молодежи, и о тех, кто продал душу за нефть и газ

Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн рассказал Украина.ру, можно ли интерпретировать недавние выступления Маска как пророссийские и протрамповские. Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T11:29

2022-10-07T11:29

2022-10-07T12:34

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Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн рассказал Украина.ру, можно ли интерпретировать недавние выступления Маска как пророссийские и протрамповские.— Володя, как интерпретировать последние фактически «пророссийские» высказывания и предложения Илона Маска, а также его обращение к украинским властям найти компромисс с Россией, потому что вряд ли Украина у нее сможет выиграть. Ведь всё это формулирует Маск — один из богатейших и известнейших людей планеты. А ведь его точка зрения идет вразрез с точкой зрения коллективного Запада. Что происходит?— Прежде всего, надо понимать, кто такой Илон Маск с точки зрения современной психологии. Маск, прежде всего, кумир западной молодежи, потому что он не просто самый богатый человек в мире, а потому что это круто разбогатевший аутист.Аутист — это человек, который немножко отморожен, не от мира сего. За счет того, что он отморожен, он может долго и упорно концентрироваться на определенных темах и что-то изобретать.Маск из таких. Маска в детстве троллили в школе очень сильно как психа, и у него, конечно, много было детских комплексов, в том числе и аутических, для изживания которых он ушел в науку изобретательства. Таких людей, как он, очень много.Даже существует такая английская пословица: не надо троллить очкариков в школе, потому что в будущем они могут оказаться вашими начальниками.И вот Маск как раз такой очкарик, который стал начальником для очень многих. И в этом смысле он как аутист, который сам себя сделал, без папы, без мамы, без протекции, без взяток, не связан и не зависит никак и от широкого общественного мнения, и от каких-либо финансовых и политических структур. Он может позволить себе сказать искренне то, что хочет.— Надо не забывать, что на Украине система связи Старлинк сделана Маском. Благодаря этому Старлинку функционирует в том числе связь в ВСУ...— Маск обеспечил Украину этой связью, но не потому, что он является сторонником Украины (он также не является и сторонником России), а потому, что это его бизнес, это его вложения, его раскрутка. У него совершенно другая технократическая ментальность, которая не имеет отношения к политическим фигурам.Маск поступает так, как он хочет. Почему он так сказал по поводу военного конфликта? Смотрите, он же ничего не соврал — он же просто излагает факты. В чем его неправота с фактической точки зрения, когда он публикует карту голосования за «пророссийскую» Партию Регионов. Хотя, конечно, можно поспорить по поводу ее пророссийскости, но Януковича-то изгнали со своего поста именно как пророссийского деятеля.Он показывает, что четыре области, которые вошли в состав России, были пророссийскими. Это же факт? Факт.— Хорошо, Маск — одиночка. Но может ли он стать на Западе одним из тех, кто будет выражать альтернативную точку зрения на происходящие события? Есть ли потребность в такой альтернативности в Великобритании и в США?— Безусловно. Вот вспомним, эти пляски с Твиттером, когда тот забанил Трампа. А что, частный бизнес может это себе позволить. Но и Маск может себе позволить взять и купить этот Твиттер, бортануть Байдена и поддержать Трампа или кого угодно еще. Может позволить? Может.Молодое поколение, для которого Маск кумир, рассуждает так: наши родители, старшее поколение довели землю, климат, экологию, социальную среду до катастрофы.Значит, они не включаются, а мы будем включаться по-своему, так, как наши молодые мозги скажут. А молодежь круче информирована, чем старшее поколение, которое читает газеты и интернеты.У молодежи свои каналы связи, свой дискурс, свое представление о хорошем и плохом. Это вообще совершенно другое психологическое поколение растет. И им эти игры старшего поколения до одного места. Для них даже Зеленский уже старик.Это молодое поколение со своими представлениями о том, как должна функционировать справедливая реальность, как раз сейчас и выдвигается. Для него Маск, который не имеет ни политических партий либо каких-то политических манифестов, вдруг стал выразителем ее мнения. Новое поколение на Западе совершенно другое.— Можно ли ждать в ближайшее время — месяц, два — подобного выступлений какого-либо западного деятеля уровня Маска? Какие для Маска могут наступить последствия из-за его альтернативной позиции? Не задавят ли его Вашингтонский обком, как задавил Джулиана Ассанжа? Вдруг уголовные дела против него откроют, когда вдруг выяснится, что он кого-то изнасиловал или налоги не заплатил?— Безусловно, как отдельно взятую личность его могут ударить палкой по голове, так же, как Ассанжа, безусловно.Но при этом идеалом нового поколения эти системные люди не являются. Наоборот, такие действия против Маска подольют масла в огонь. Современная антисистемная молодежь скажет: ага, видите, система его боится.Молодежь очень антисистемна. Антисистемна в плане Греты Тунберг: взрослые — дебилы. Они довели мир до катастрофы, поэтому их слушать вообще не надо, они просто идиоты. А мы сами с усами, и у нас технологии в руках, мы разбираемся в компьютерах, а наши родители нет. О чем тогда с ними разговаривать?— Можно ли говорить о том, что Илон Маск объективно играет на стороне Трампа? Если да, то если он кумир молодежи, но навряд ли Трамп — такой же кумир. Для нее он «старый пердун».— Утверждение, что Маск играет на стороне Трампа, — это как раз тезис из «политологии родителей». На самом деле, Маску по фиг, что Трамп, что не Трамп. Он просто видит, что Байден точно дебил и что вся его администрация двигает страну к катастрофе.В Америке мы видим большие протесты из-за роста цен. Поэтому он против администрации Байдена. Он вообще против этой системы, которая сдерживает человеческую инициативу и грузит людей несуществующей мифологией. В результате страдает уровень жизни, планета, экология и все остальное.В этом плане то, что он против Байдена, не значит, что он за Трампа. Я не думаю, что он трампист. Он человек мира. Ему не нужно величие Америки — он сам из Южной Африки.— У вас в Британии есть фигуры, подобные Илону Маску? В политике, например. Может, кто-то из среды Лейбористской партии?— Все эти британские политики — консерваторы и лейбористы, — это один и тот же пул. Они борются за кресла. Сегодня одно говорят, завтра другое. Лиза Трасс — дочь оксфордских профессоров. Она всю жизнь была за экологию, против капитализма, выступала за социальную справедливость.Как только она закончила университет, тут же вступила в Консервативную партию и сделала карьеру как консервативный политик. То есть у таких британских политиков мозги работают, а убеждений никаких нет, за исключением собственного продвижения.А так, альтернативные лидеры общественного мнения, безусловно, есть. Например, Роджер Уотерс, идеолог и автор песен из Pink Floyd. Тот же Джулиан Ассанж, который хоть и не британец, но тем не менее действует в англоязычном мире. Джордан Питерсон тоже интересный дядька.— А кто это?— Он сам канадец, психолог и социолог. У него тоже альтернативные мнения, сейчас его стримы собирают по миллиону, больше. Он в Оксфорде недавно выступал. Формально его чморят, как консерватора, потому что у него очень много такого консервативного типа религии, семьи и т. д.Но зал во время его выступления был полон молодежи — и критической, и левацких убеждений. Просто он очень острые вопросы ставит, очень интересные. В частности, он высказывался довольно критически по поводу Украины.Его спрашивают: ну и чем кончится война? Он отвечает: во-первых, это полный бред и слабоумие считать, что Россия проиграет. И вообще, что вы имеете в виду под этим, что она, возьмет и развалится? Да это полная ерунда.Его спрашивают: а как же сделать так, чтобы Россия проиграла? Он отвечает: этого сделать невозможно, потому что мы свою душу продали за русские нефть и газ.

https://ukraina.ru/20221006/1039431845.html

https://ukraina.ru/20221004/1039350267.html

https://ukraina.ru/20221002/1039127768.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

александр чаленко, интервью, владимир видеманн, илон маск, сво, украина, россия, сша, джо байден, запад