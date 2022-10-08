Баранец назвал виновных в проблемах российской армии

Это нам расплата за ту либеральную позицию, которую нам навязали люди и власти, которые стояли в начале девяностых годов — и в Кремле, и в МИДе, я имею в виду Ельцина и Козырева. Нас же убеждали, что на нас никто не нападет, нас же убеждали, что кругом друзья, что НАТО — это чепуха