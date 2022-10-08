Баранец назвал виновных в проблемах российской армии
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ
Существенную часть ответственности за нынешние проблемы российской армии несут бывший президент РФ Борис Ельцин и бывший министр иностранных дел Андрей Козырев. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
Эксперт указал, что специальная военная операция выявила множество проблем в российской военной машине, законодательных структурах и моральном состоянии общества.
29 июля, 07:30"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в РоссииСанкции, введённые Западом против российской гражданской авиации, действительно создают для неё серьёзные проблемы, и вину за такую ситуацию несёт бывший президент РФ Борис Ельцин. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
Он назвал вызывающим стыд обсуждение содержания солдатских аптечек на высшем правительственном уровне. Россия оказалась не готова даже к частичной мобилизации, считает Баранец.
Это нам расплата за ту либеральную позицию, которую нам навязали люди и власти, которые стояли в начале девяностых годов — и в Кремле, и в МИДе, я имею в виду Ельцина и Козырева. Нас же убеждали, что на нас никто не нападет, нас же убеждали, что кругом друзья, что НАТО — это чепуха
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.