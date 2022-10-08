Баранец назвал виновных в проблемах российской армии - 08.10.2022 Украина.ру
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Баранец назвал виновных в проблемах российской армии
Баранец назвал виновных в проблемах российской армии - 08.10.2022 Украина.ру
Баранец назвал виновных в проблемах российской армии
Существенную часть ответственности за нынешние проблемы российской армии несут бывший президент РФ Борис Ельцин и бывший министр иностранных дел Андрей Козырев. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-08T04:45
2022-10-08T04:45
новости
спецоперация
проблемы
ельцин
аптечки
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Эксперт указал, что специальная военная операция выявила множество проблем в российской военной машине, законодательных структурах и моральном состоянии общества.Он назвал вызывающим стыд обсуждение содержания солдатских аптечек на высшем правительственном уровне. Россия оказалась не готова даже к частичной мобилизации, считает Баранец.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, проблемы, ельцин, аптечки
Новости, Спецоперация, проблемы, Ельцин, аптечки

Баранец назвал виновных в проблемах российской армии

04:45 08.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ
Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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Существенную часть ответственности за нынешние проблемы российской армии несут бывший президент РФ Борис Ельцин и бывший министр иностранных дел Андрей Козырев. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
Эксперт указал, что специальная военная операция выявила множество проблем в российской военной машине, законодательных структурах и моральном состоянии общества.
Самолёты в аэропорту Новосибирска - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в РоссииСанкции, введённые Западом против российской гражданской авиации, действительно создают для неё серьёзные проблемы, и вину за такую ситуацию несёт бывший президент РФ Борис Ельцин. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
Он назвал вызывающим стыд обсуждение содержания солдатских аптечек на высшем правительственном уровне. Россия оказалась не готова даже к частичной мобилизации, считает Баранец.

Это нам расплата за ту либеральную позицию, которую нам навязали люди и власти, которые стояли в начале девяностых годов — и в Кремле, и в МИДе, я имею в виду Ельцина и Козырева. Нас же убеждали, что на нас никто не нападет, нас же убеждали, что кругом друзья, что НАТО — это чепуха

Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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