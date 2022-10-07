https://ukraina.ru/20221007/1039483694.html

Владимир Корнилов: Запад намерен расчеловечить русских

Владимир Корнилов: Запад намерен расчеловечить русских - 07.10.2022 Украина.ру

Владимир Корнилов: Запад намерен расчеловечить русских

То, что сейчас делается в западных медиа - это скоординированная кампания, попытка вызвать садистские настроения, уже не просто ненависть к русским, а... Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T13:14

2022-10-07T13:14

2022-10-07T13:59

интервью

владимир корнилов

украина

рф

запад

нато

сми

русофобия

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То, что сейчас делается в западных медиа - это скоординированная кампания, попытка вызвать садистские настроения, уже не просто ненависть к русским, а ненависть, которая должна перерасти в садистское такое наслаждение от гибели русских, считает политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, хочу начать с поздравлений, потому что ваш родной Донбасс, а также Херсонская и Запорожская область возвращается домой. В среду президент Владимир Путин подписал законы о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации. Знаю, что для вас это значит, как долго вы этого ждали. Кстати, насчет того, сколько ждали. Сейчас можно нередко прочесть, услышать, что жители Донбасса ждали этого восемь лет. Но на самом деле, многие ждали, в том числе вы, больше тридцати.– Спасибо большое! Взаимно поздравляю, я знаю, что и для вас это не чужие регионы. А ждал я действительно давно, приближал как мог. Я занимаюсь этим делом с 1989 года, когда написал первую свою статью на тему опасности украинского сепаратизма, и соответственно, раскола, распада моей родины, Советского Союза. Конечно, для меня 1 декабря 1991 года, так называемый референдум о незалежности Украины, был личной трагедией. Я вдруг, как и миллионы жителей Донбасса, жители части территорий Украины, Новороссии в том числе, не выезжая из своих домов, вдруг оказались за границей.Я, оставаясь в своем родном Донбассе, вдруг оказался за границей моей родной России. Конечно, это была личная трагедия, я тогда публично поклялся делать все от меня зависящее, чтобы мой родной Донбасс в итоге оказался в едином государстве, с моей родной Россией. И делал все эти годы, что мог, что было в моих силах – для этого, ради этого.Так что для меня это особый праздник, и вспоминаю всех тех, кто не дожил, не дошел, погиб ради этого, отдал свои жизни ради этого. Нельзя в этот праздник забывать и об этом.– Я часто думаю о том, как интересно бывает – в России достаточно либерально настроенных граждан, которые стыдятся жить в этой стране, которые называют Россию пренебрежительно, не будем говорить, какими словами, которые стремятся уехать из России. Вместе с тем, есть люди в других регионах, которые только сейчас снова становятся частью России. Да, они становятся россиянами, они будут получать российские паспорта, некоторые уже получили, которые ради России готовы проливать кровь и умирать.– Так всегда было, что уж греха таить. Вы же знаете, русские – это не только этнос, не только национальность, это принадлежность к русской, к православной культуре, к сознанию значимости великого Российского государства.Давайте вспомним, как люди разных национальностей, надевая форму российской армии, российские мундиры, по происхождению шотландцы, французы, грузины, да кто угодно – с верой и правдой служили своему Отечеству, России, становились русскими генералами, русскими мореплавателями, русскими первопроходцами и т.д.В то же время во все времена были вроде бы коренные русские, вроде бы местные жители, которые презрительно относились к своему народу, восхваляли исключительно западные державы, не разговаривали на русском языке и, соответственно, при первой возможности либо предавали Россию, либо бежали из нее. Как мы сейчас наблюдаем некоторых… Было так всегда и, наверное, будет, сколько будет существовать Россия - я очень надеюсь, что она будет существовать вечно.– Многие сейчас сравнивают то, что происходит на данном этапе, с событиями Великой Отечественной войны, многие сравнивают события с Первой мировой. Насколько корректно сравнивать? И если все же сравнить, то – на каком мы этапе сейчас находимся? Это как Курская битва, Сталинград?– Я бы не хотел сравнивать конкретно с какими-то событиями в ходе тех или иных войн. Можно многое подтянуть. Слово "Сталинград", фразу "Это наш Сталинград" – столько раз уже эту фразу задействовали, что украинские пропагандисты, что российская стороны, что тоже не хочется повторяться в этом смысле.Я где-то недавно увидал фразу, не знаю, чье авторство, но слышал ее и раньше, что "в России нельзя предсказать ничего на пять лет вперед, зато каждые сто лет наверняка все повторяется".Вроде бы непредсказуемые события завтрашнего дня все равно приводят к тому, что мы через сто лет периодически проходим одни и те же циклы. Вы же помните, что мы с вами обсуждали и в Киеве, потом в Москве, что многие события, которые в моей книге были описаны "Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта", они были воспроизведены – лозунги, идеи, события – в Донбассе в наше время. Все вернулось, все повторилось, спустя сто лет.В этом плане параллели нужно всегда проводить, нужно учиться на уроках истории, конечно, нужно учитывать уроки истории, в том числе провалы в первые месяцы некоторых войн – в Первой мировой войне, в Русско-Японской войне и, тем более, в святой для нас всех Великой Отечественной войне.Я знаю, на меня могут наброситься адепты Сталина, он опять стал моден и популярен. Сталин, советское руководство в 1941 году допустило массу колоссальных просчетов и, если кто-то хочет меня за это критиковать, я могу сослаться на авторитет для них – на товарища Сталина, который прямо об этом заявил в 1945 году, когда он уже праздновал Победу, и сказал, что другой бы народ за эти ошибки, за эти просчеты нас бы уже снес.Были колоссальные, огромные ошибки, всегда это связано было, кстати, со снабжением, с мобилизационным ресурсом, с неготовностью, связанной с обмундированием армии. Подчеркну – в любые войны так было на первом, начальном этапе. Но затем… Мы всегда славимся тем, что ценой значительных усилий преодолеваем созданные нами же проблемы и всевозможные недоразумения, всевозможные недочеты. Я очень надеюсь, что и сейчас мы повторим весь этот путь и пройдем его так, как проходили наши славные предки.– На днях вы в своем телеграм-канале опубликовали пост, на который многие обратили внимание, и некоторые вас ругали за него. Вы писали, что не нужно сейчас критиковать высшее руководство, высшее командование – и снова проводили параллели с событиями Великой Отечественной войны. Почему считаете, что, невзирая на ошибки, которые допускаются, причем – явные ошибки, не стоит об этом говорить?– Если мы проводим параллели с 1941-м, с 1942 годами, то давайте признаем: вот стратегия Ворошилова и Буденного, великих военачальников периода Гражданской войны, оказалась устаревшими в 1941-1942 годах. Я, в отличие от тех, кто меня критиковал, читал, тщательно изучал советскую прессу тех лет. Вы нигде не найдете на страницах той прессу критику Ворошилова и Буденного.При этом там говорилось о предателях, саботажниках, вводились жесткие меры против них. Но никто в публичной сфере, в публичной плоскости не обсуждал все эти личности и, тем более, не подвергал сомнению решения высшего командования, от Верховного Главнокомандующего до его маршалов, генералов Ставки Верховного Главнокомандующего. Быть такого не могло, за это расстрел полагался.Я не призываю к повторению таких методов, но тем не менее. Мы должны понимать – так устроена любая война, если кто этого не понимает. А критика командования позволялась в 1905 году, в Русско-Японской войне, на либеральном тусовочном уровне. И да, в 1914 (и последующих – Ред.) годах… И мы знаем, к чему это привело.Есть определенные законы жанра. Как это ни парадоксально, Украина и западные ее союзники, западные ее хозяева, эти законы соблюдают. Украина тоже вольницу допускала в начале. Но мы же понимаем, ими руководят западные советники, генералы и т.д. – там очень жесткая цензура военная введена, никто этого не скрывает, все подчинились. И это работает.Я, когда наблюдаю за тем, как работают многие наши начинающие военкоры, люди, которые недавно стали военкорами, при всем моем уважении к ним – снимаю шляпу, то, что они творят – это просто подвиг, когда они проникают, как в советские военные времена пели – "с "лейкой" и блокнотом", которые проникают на передовые позиции.Я так не умею, я так не могу и вроде бы не смею их критиковать. Но когда я их читаю: вот, я побывал в этом городе, на этой передовой, он охраняется ротой такой-то – с точными цифрами, позывными и прочее, и таким отрядом казачьим. Срочно нужно подкрепление, иначе он падет… И это все в прямом эфире выдается.Я сижу, думаю: слушайте, ну раньше для получения этих сведений нужно было засылать (разведку – Ред.), брать языка, добывать, проникать через линию фронта, потому что это секретные сведения по законам любой войны. Подчеркиваю, так было и в древние времена, и сейчас ничего в этом смысле не изменилось. Ведь это же наводка и противнику.Если ты хочешь доложить в Генштаб российский эти сведения, то есть определенные каналы, ты знаешь, как они работают. Но если ты это выдаешь в прямой эфир, то это знает и твой противник.Я, когда увидел один раз такое, думал – наверное, его попросили, это такая хитрость, введение противника в заблуждение. Дезинформация, направленная специально на то, чтобы противник ударил по этому, как он думает, слабому месту – а там, где-то, в кустах, засечный полк, засадный полк, который ударит с фланга, окружит этого противника.Это нормально, в любой войне применяется дезинформация, и Украина сейчас это показывает на своем примере. Но нет, через пару дней противник бьет по этой точке – действительно, оказывается, что никого, кроме этих двух отрядов, в этой точке не было, противник прорывает это направление, и я читаю восторженные отзывы аудитории. Смотри – ведь был прав, ведь правду говорил, ведь предупреждали же!Но, с другой стороны, вроде бы не соврал, все вроде бы честно. Но этим воспользовался неприятель. Я этого понять не могу, извините за мою старорежимность, но я вижу, как работают западные СМИ, как работают украинские дезинформаторы, фейкометчики, и я вижу, как работают наши бравые, смелые, честные военные репортеры.Подчеркну – далеко не все так поступают. Я смотрю, как работают Поддубный, Сладков, Коц – ветераны нашей фронтовой журналистики. Они такого не допускают, такие данные в прямой эфир не выкладывают. Даже когда тяжело, даже когда понимают, что здесь чего-то не хватает, они действуют по свои каналам.Особенно начинающие, молодые ребята, они считают, что их задача – вижу проблему, я ее тут же опубличил – аудитория растет резко, обсуждения большие. Кто-то даже смеет меня ругать, как вы говорите.– Бесстрашные люди!– Так нельзя, в любом случае мы должны вводить определенную этику сообщений с фронтов. И опять-таки, должны учиться у своих предков, у своих дедов. Я изучал внимательно, как работали военкоры советские в годы Великой Отечественной войны, можете перечитать Симонова, Суркова, массу других наших известных военкоров сороковых годов. Они проникали на передовые позиции, они замечательные, блестящие репортажи, но всюду вы увидите – "командир Н-ской части", "в городе Н-ск", и т. д. и т. п., чтобы не кормить врага. Я купил недавно книгу "СМЕРШ". Там плакат – "Не болтай, враг подслушивает".– Давайте поговорим об Украине более детально, а также о ее западных друзьях. Украина в очередной раз засобиралась в НАТО, но сейчас она этого хочет уже в экстренном режиме, подала заявку в формате ноты. И параллельно подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2030 году. Тут интересен украинский оптимизм, украинского руководства в частности, они убеждены, что к 2030 году Украина будет существовать, еще и сможет принимать подобного рода мероприятия. Что касается этой перспективы и членства в НАТО, учитывая заявления руководства НАТО, учитывая заявления некоторых государств — членов НАТО, что скажете по этому поводу? Стоит им на что-то рассчитывать?– Сначала по поводу НАТО. Это, конечно, большая подстава Америки, натовцев самих. Я просто не знаю, Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит, говорил, делал, делает? Он – то ли в марте, то ли в апреле – публично заявил: да НАТО – это вообще организация, которая сама себя защитить не может, все, мы отказываемся от курса в НАТО.Если НАТО – организация, которая сама себя не может защитить, то с какого перепугу ты сейчас вдруг ускоренно засобирался в это самое НАТО? Забыл уже, что ты сам отказывался от этого?Это как сейчас он указ подписал, запретив сам себе вести переговоры с Путиным. Это человек, который буквально несколько недель назад говорил – я поеду на саммит "Большой двадцатки" только если там будет Путин. Теперь вопрос возникает: а если ты все-таки поедешь и проведешь переговоры с Путиным, ну, даже неважно, хочет того Путин, Россия, или нет, но, если проведешь – ты как себя будешь наказывать за нарушение своего указа? Безумие полное.А что касается заявки на Чемпионат мира, вы знаете, совпало, я смотрю новость одного и того же дня. Смотрю Financial Times вчера утром, и там сообщается: Украина требует от своих иностранных западных союзников, я боюсь ошибиться с цифрами, но огромную, колоссальную сумму – 38 миллиардов долларов на следующий год на поддержание своего бюджета. Бюджета! То есть, соответственно, признает, что это страна-банкрот, которая не может выплатить зарплаты своим сотрудникам, ничего не может вообще. Настолько зависима от западной помощи, что без западных вливаний не может провести ничего.И тут же следующая новость. Причем Зеленский радостно ее озвучивает: мы подали заявку на проведение Чемпионата мира совместно с Испанией и Португалией, в 2030 году. Мы все знаем, что проведение таких Чемпионатов – Россия недавно показала, Украина показала, когда Чемпионат Европы проводила – это недешевое удовольствие. Для этого нужны очень солидные средства, выделяться из того же бюджета, где, как мы понимаем, не просто нет денег, а где - колоссальный минус, если они просят десятки миллиардов долларов.И это все уживается в одном Зеленском, уживается в одной Украине. Спроси их сейчас: подождите, но вы же банкрот, вам же не хватает на зарплату учителям, медика и т.д., за счет чего вы будете брать деньги на проведение, на организацию Чемпионата мира?– Видимо, предлагают сброситься всем неравнодушным.– А как? Ну, Запад нам должен будет дать, а как иначе-то? То есть, даже удивятся такой постановке вопроса – а вы думаете, откуда мы эти деньги возьмем? Тьфу на вас! Так давайте вот те 38 миллиардов, а сверх того еще на организацию Чемпионата мира. И это считается абсолютно нормальным закономерным подходом с точки зрения современных украинских политиков.– Примут ли Украину в НАТО, или в очередной раз пообещают долгосрочное сотрудничество и любовь на все времена, и на этом все закончится? Ну и денег, конечно.– Я в этом плане всегда расходился со многими моими коллегами, видимо, теми самыми, которые меня критикуют. Когда долгие годы они утверждали – да нет, Украине ничего не светит в НАТО, я всегда говорил: не путайте Евросоюз и НАТО. В Евросоюз Украину, конечно, никогда не возьмут какие бы кандидатства ни давали. В НАТО – вполне вероятно. Потому что Украина не интересует Альянс, но интересует ее территории. Понятно, по каким причинам, поскольку она вклинивается в самое сердце России.И, кстати, не надо забывать, во многом военная специальная операция, которую Россия начала в этом году, она связана именно с угрозой вступления Украины в НАТО. Мы же в декабре предложили мирно решить данный вопрос, и получить гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс.Я очень надеюсь, что скептики, которые говорили "да нет, никогда, никогда не будет" - поняли, что все-таки угроза существовала такая. Сейчас она, конечно, несколько отдалена, но это не значит, что можно говорить слово "никогда". Многие в НАТО хотят видеть Украину, точнее, территорию Украины, что там от нее останется, даже неважно. В этом самом Североатлантическом альянсе, мы должны это понимать, есть огромное лобби, которое над этим работает.Мы знаем несколько стран, которые даже сейчас в этих условиях поддержали заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО, не понимая, что это приглашение на глобальную войну с Российской Федерацией. Я бы эту угрозу не отметал в любом случае.– Тем временем зрада пришла, откуда не ждали. Американский миллиардер Илон Маск выступил с рядом заявлений, которые не понравились Киеву. Предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине, сказал о том, что, в случае полномасштабной войны с Россией, он сомневается в возможности победы Украины. Также он предлагает повторное голосование в регионах под наблюдением ООН, и сохранения Крыма формальной частью России, как это было с 1783 года. Также хочет гарантий водоснабжения Крыма и нейтрального статуса Украины. На ваш взгляд, с чем связаны подобные заявления, и как много людей, которые в ближайшем будущем нечто подобное скажут?– Думаю, у Маска – своя игра. Это как Сорос всю жизнь играл на волатильности рынков – сам создавал где-то проблемы, гражданскую войну, какую-нибудь цветную революцию – и, зная это заранее, сам играл на понижении или повышении тех или иных ставок, тех или иных национальных валют. Сам сознательно где-то обрушал их с тем, чтобы заработать на этом крушении.Вот примерно так и Маск работает. Все это начал в твиттере, тут же параллельно запустив опять все эти торги вокруг приобретения твиттера. То есть, он сам одними своими твитами то обрушает акции твиттера, то поднимает их снова, тем самым играя на рынках, на своей возможной прибыли.Еще раз говорю – тут, конечно, надо всегда подобные действия, заявления Маска, в том числе эпатажные, рассматривать с точки зрения возможных доходов, прибылей или, наоборот, потерь.Что касается реакции нервной Украины на это предложение… Ну вот смотрите, Маск же провел голосование – кто должен решать, сами народы Донбасса и Крыма, или кто еще? Да, 60% его аудитории поддержали, что сами народы должны это решать. Для нас это очевидно, казалось бы, но видите, для украинцев сама постановка такая вопроса – это уже кощунство и кремлевская пропаганда.Но во многом на предложения Маска можно было бы смотреть как на реальные. В конце концов, я хочу напомнить, но в прошлом году ведь представители Донбасса, ДНР и ЛНР на площадке Совета Безопасности ООН предлагали – раз вы не поверили нашим рефередумам 2014 года, давайте мы – под эгидой международных организаций, ООН, правозащитных организаций – проведем повторный референдум, чтобы вы их уже признали, эти результаты референдума.Отказались обсуждать, и сейчас мы наблюдаем картину – теперь уже не только о Донбассе речь… Маск уже устарел, он рассматривает исключительно Донбасс и Крым, даже не подозревая, наверное, что еще два региона – Запорожская и Херсонская области влились в состав России, и теперь уже их будущее не обсуждается Российской Федерацией, этот выбор сделан на века. Конечно, референдумы в этом смысле уже не имеют никакого смысла.Тем не менее сама по себе дискуссия уже показывает, что какие-то позитивные перемены в мышлении определенных кругов существует.– Последний момент, о котором хочется с вами поговорить – это фейки и информационная война. Во-первых, мини-Освенцим так называемый в Харьковской области. И экс-уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, общаясь с пранкерами Вованом и Лексусом, которые говорили с ней от имени экс-посла США в России, сама призналась о том, что ей предлагают распространять фейки о тюрьме на Запорожской АЭС, обижалась, что нынешний уполномоченный по правам человека не хочет этого делать. Во-первых, не нужно молчать, нам нужно как можно чаще об этом говорить. И, во-вторых, вопрос относительно реакции западной прессы. Я так понимаю, там, конечно же, все эти детали никто анализировать не собирается.– Действительно, этот случай, который вы упомянули про "мини-Освенцим", очень показателен. Открываю сегодняшнюю прессу европейскую, в первую очередь британскую, там особая пропагандистская русофобская линия ведется. И всюду вот эта жуткая кошмарная история о том, что русские вырывали зубы у мертвых и живых украинцев на оккупированной территории Харьковской области, на реке Оскол, село Пески. Всюду – фотографии этих зубов, и я смотрю жуткие комментарии британских пользователей: "Нацисты, это же Освенцим, это Бухенвальд, это же концлагеря"!На что обращаю особое внимание – эксклюзивный репортаж немецкой газеты "Бильд", которую уж точно не заподозришь в пророссийскости, даже Маска можно заподозрить больше, чем "Бильд". Она послала своего корреспондента, в отличие от британцев, на место – и нашла хозяина этих зубов – на самом деле не золотых, как указывает британская пресса – металлических коронок зубных.Хозяин – это местный дантист, единственный стоматолог на все это село и на все эти окрестности, который говорит: вот это все собирал в течение тридцати лет своих операций, это его коробка, которая была украдена. Не важно даже кем, он утверждает, русскими, хотя там, понятное дело, украинские мародеры сейчас зверствуют и т. д. Я к чему: британцы знали уже об этом репортаже. Британцы видели дискуссию, которая началась в соцсетях вокруг репортажей "Бильд", поскольку опять-таки стали обвинять (издание. – Ред.) в кремлевской пропаганде украинские боты, тролли и т. д.И никто даже не удосужился вставить это. "Дейли Телеграф" где-то упомянул, что у "Бильд" есть другое мнение. Никто не стал убирать это со своих страниц, потому что еще чего не хватало – тут такая хорошая история, русские нацисты, русофобия рулит, и в этой связи не важно, какой там дантист, что он там заявил. Я уверен, что сейчас этого дантиста еще по нужным инстанциям поведут, он откажется от своих показаний.Я к тому, что даже не стали убирать что-то, или доказывать, что есть другая точка зрения. Это русофобия – с целью расчеловечивания русских, России, русских Вооруженных сил – она будет продолжаться. И мало того, она усиливается. Потому что то, что сейчас делается в западных медиа, понятно, все это скоординированная кампания – это попытка вызвать садистские настроения, уже не просто ненависть к русским, а ненависть, которая должна перерасти в садистское такое наслаждение от гибели русских.Я не утрирую. На днях, дня два назад, на страницах газеты "Таймс" появилось интервью с украинкой, которой в январе вручили в руки ружье, и она там у себя на кухне ободранной – дорогое ружье где-то взяла якобы – грозилась убивать русских.Сейчас эту историю вспомнили, ей теперь вложили автомат Калашникова, и она на страницах "Таймс" – я уверен, что писал на самом деле этот так называемый журналист, а не она, журналист, который руководит этими фотосессиями – говорит: "Я наслаждаюсь видом конечностей русских оккупантов, мне удовольствие смотреть на их руки-ноги, разбросанные от взрывов".Подчеркиваю – это на страницах некогда солидной, консервативной, старой газеты, старушки "Таймс". Понимаете, на что направлены эти истории о золотых зубах, байки об изнасилованных младенцах – все это должно привести не просто к ненависти к России и к русским вообще, а именно к таким животным эмоциям, животным инстинктам, которые разжигаются среди европейцев, среди британцев, ну и, конечно, среди украинцев.– Как действовать России в этой ситуации, чтобы победить не только на поле боя, но и в информационной войне. И насколько это реально?– Я могу долго об этом рассказывать, я многие годы рассказывал, вызывая критику в том числе тех, кто сейчас меня критикует за призывы не критиковать российское высшее военное руководство и вообще нашу армию. Я долго призывал к созданию центрального (органа – Ред.), чтобы это было дело не энтузиастов отдельных, а действительно было определенной государственной программой. Как это делают наши западные противники, и как делает Украина на деньги наших западных противников.Этим надо было заниматься давно, этим надо заниматься сейчас, этим никогда не поздно заниматься. Опять-таки надо брать примеры с лучших образцов советской пропаганды. Тогда это слово не носило отрицательного значения, в той же Британии существовало министерство пропаганды в тот период – и никто не стеснялся этого слова. И заниматься этим на всех уровнях.Она должна быть направлена не только вовнутрь, на аудиторию внутри Российской Федерации, но и вовне, как это умело делала наша советская пропаганда в годы самые тяжелые, в том числе и в годы Великой Отечественной войны.

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, владимир корнилов, украина, рф, запад, нато, сми, русофобия