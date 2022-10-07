Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных - 07.10.2022 Украина.ру
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Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных
Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных - 07.10.2022 Украина.ру
Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных
Причинами ухудшения ситуации на Харьковском направлении, а теперь и на Южном фронте в Херсонской области, называют в первую очередь нехватку бойцов в рядах союзных войск. Сколько времени уйдет на подготовку мобилизованных новобранцев, в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-07T05:15
2022-10-07T05:15
полковник
мобилизация
новости
обучение
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Вот 100 тысячам из 300 мобилизуемых, продолжил он, потребуется более тщательная подготовка длительностью 1-1,5 месяца, так как этих людей придется обучать с азов поведения на поле боя.Он резюмировал, что России может потребоваться вторая и третья волны мобилизации, чтобы впредь не допускать отступлений, связанных с нехваткой бойцов.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221005/1039419654.html
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полковник, мобилизация, новости, обучение
полковник, мобилизация, Новости, обучение

Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных

05:15 07.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Причинами ухудшения ситуации на Харьковском направлении, а теперь и на Южном фронте в Херсонской области, называют в первую очередь нехватку бойцов в рядах союзных войск. Сколько времени уйдет на подготовку мобилизованных новобранцев, в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник в отставке Виктор Баранец
"Триста тысяч мобилизованных. Ядро этих мобилизованных — люди, которые, может быть, несколько лет в руках держали оружие или боевую технику. Это ядро. Этих людей не надо полтора или два месяца готовить на наших полигонах. Они поработали, недельку на наших полигонах — их руки, мозги, глаза хорошо знают то оружие, которое они получили снова в руки. Эти люди уже выдвигаются на боевые позиции", - сказал полковник.
Вот 100 тысячам из 300 мобилизуемых, продолжил он, потребуется более тщательная подготовка длительностью 1-1,5 месяца, так как этих людей придется обучать с азов поведения на поле боя.
Он резюмировал, что России может потребоваться вторая и третья волны мобилизации, чтобы впредь не допускать отступлений, связанных с нехваткой бойцов.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Виктор Баранец интервью
5 октября, 17:11
Виктор Баранец о причинах военных неудач России: Наш главный враг — не украинцы, а время
 
полковникмобилизацияНовостиобучение
 
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