https://ukraina.ru/20221007/1039462153.html

Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных

Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных - 07.10.2022 Украина.ру

Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных

Причинами ухудшения ситуации на Харьковском направлении, а теперь и на Южном фронте в Херсонской области, называют в первую очередь нехватку бойцов в рядах союзных войск. Сколько времени уйдет на подготовку мобилизованных новобранцев, в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник в отставке Виктор Баранец

2022-10-07T05:15

2022-10-07T05:15

2022-10-07T05:15

полковник

мобилизация

новости

обучение

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Вот 100 тысячам из 300 мобилизуемых, продолжил он, потребуется более тщательная подготовка длительностью 1-1,5 месяца, так как этих людей придется обучать с азов поведения на поле боя.Он резюмировал, что России может потребоваться вторая и третья волны мобилизации, чтобы впредь не допускать отступлений, связанных с нехваткой бойцов.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221005/1039419654.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

полковник, мобилизация, новости, обучение