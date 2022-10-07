https://ukraina.ru/20221007/1039462153.html
Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных
Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных - 07.10.2022 Украина.ру
Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных
Причинами ухудшения ситуации на Харьковском направлении, а теперь и на Южном фронте в Херсонской области, называют в первую очередь нехватку бойцов в рядах союзных войск. Сколько времени уйдет на подготовку мобилизованных новобранцев, в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-07T05:15
2022-10-07T05:15
2022-10-07T05:15
полковник
мобилизация
новости
обучение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/03/1039338956_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_c532fb74e2bd02a9729902b37298422b.jpg
Вот 100 тысячам из 300 мобилизуемых, продолжил он, потребуется более тщательная подготовка длительностью 1-1,5 месяца, так как этих людей придется обучать с азов поведения на поле боя.Он резюмировал, что России может потребоваться вторая и третья волны мобилизации, чтобы впредь не допускать отступлений, связанных с нехваткой бойцов.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221005/1039419654.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/03/1039338956_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_ef2186e46b2b709112e747565c42c819.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
полковник, мобилизация, новости, обучение
Полковник Баранец ответил, сколько потребуется обучать мобилизованных
Причинами ухудшения ситуации на Харьковском направлении, а теперь и на Южном фронте в Херсонской области, называют в первую очередь нехватку бойцов в рядах союзных войск. Сколько времени уйдет на подготовку мобилизованных новобранцев, в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник в отставке Виктор Баранец
"Триста тысяч мобилизованных. Ядро этих мобилизованных — люди, которые, может быть, несколько лет в руках держали оружие или боевую технику. Это ядро. Этих людей не надо полтора или два месяца готовить на наших полигонах. Они поработали, недельку на наших полигонах — их руки, мозги, глаза хорошо знают то оружие, которое они получили снова в руки. Эти люди уже выдвигаются на боевые позиции", - сказал полковник.
Вот 100 тысячам из 300 мобилизуемых, продолжил он, потребуется более тщательная подготовка длительностью 1-1,5 месяца, так как этих людей придется обучать с азов поведения на поле боя.
Он резюмировал, что России может потребоваться вторая и третья волны мобилизации, чтобы впредь не допускать отступлений, связанных с нехваткой бойцов.
Полностью прочитать интервью можно здесь: