https://ukraina.ru/20221006/1039449406.html

В МИД РФ заявили, что США предпринимают попытки вытеснить Россию с европейского энергорынка

В МИД РФ заявили, что США предпринимают попытки вытеснить Россию с европейского энергорынка - 06.10.2022 Украина.ру

В МИД РФ заявили, что США предпринимают попытки вытеснить Россию с европейского энергорынка

Вашингтон поставил задачу вытеснить Россию с европейского газового рынка, а заявления Германии о готовности отказаться от российского газа лишь подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам США, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин

2022-10-06T14:11

2022-10-06T14:11

2022-10-06T14:11

новости

германия

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101652/05/1016520556_44:0:3066:1700_1920x0_80_0_0_753bbbaf16587673232c576157a0963f.jpg

Он подчеркнул, что "в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка".О том, что Германия планирует к концу следующего года отказаться от российского трубопроводного газа, ранее сообщал канцлер ФРГ Олаф Шольц, а о "гигантском" значении того факта, что ФРГ сейчас уже обходится без газа из РФ, говорил министр экономики и климата Роберт Хабек.По словам Тяпкина, стратегии на вытеснение РФ с газового рынка Европы Берлин придерживался еще при Ангеле Меркель.

https://ukraina.ru/20221006/1039432448.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, сша, россия