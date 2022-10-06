https://ukraina.ru/20221006/1039449406.html
В МИД РФ заявили, что США предпринимают попытки вытеснить Россию с европейского энергорынка
В МИД РФ заявили, что США предпринимают попытки вытеснить Россию с европейского энергорынка - 06.10.2022 Украина.ру
В МИД РФ заявили, что США предпринимают попытки вытеснить Россию с европейского энергорынка
Вашингтон поставил задачу вытеснить Россию с европейского газового рынка, а заявления Германии о готовности отказаться от российского газа лишь подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам США, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин
2022-10-06T14:11
2022-10-06T14:11
2022-10-06T14:11
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Он подчеркнул, что "в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка".О том, что Германия планирует к концу следующего года отказаться от российского трубопроводного газа, ранее сообщал канцлер ФРГ Олаф Шольц, а о "гигантском" значении того факта, что ФРГ сейчас уже обходится без газа из РФ, говорил министр экономики и климата Роберт Хабек.По словам Тяпкина, стратегии на вытеснение РФ с газового рынка Европы Берлин придерживался еще при Ангеле Меркель.
https://ukraina.ru/20221006/1039432448.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, германия, сша, россия
В МИД РФ заявили, что США предпринимают попытки вытеснить Россию с европейского энергорынка
Вашингтон поставил задачу вытеснить Россию с европейского газового рынка, а заявления Германии о готовности отказаться от российского газа лишь подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам США, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин
"Все громкие заявления о готовности отказаться к концу 2023 года от импорта российского газа и испытываемой гордости в этой связи (канцлер Олаф Шольц) и о том, что Германия уже сейчас "обходится без российского газа", и что это имеет "гигантское" значение (министр экономики и климата Роберт Хабек) – факт беспрекословного следования политической элиты Германии русофобским установкам США", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка".
О том, что Германия планирует к концу следующего года отказаться от российского трубопроводного газа, ранее сообщал канцлер ФРГ Олаф Шольц, а о "гигантском" значении того факта, что ФРГ сейчас уже обходится без газа из РФ, говорил министр экономики и климата Роберт Хабек.
По словам Тяпкина, стратегии на вытеснение РФ с газового рынка Европы Берлин придерживался еще при Ангеле Меркель.