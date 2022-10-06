https://ukraina.ru/20221006/1039435106.html
Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт
Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт - 06.10.2022 Украина.ру
Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт
Спецслужбы Украины и США активно поддерживают казахских националистов, которые преследуют русских по этническому признаку. Об этом заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру
2022-10-06T11:10
2022-10-06T11:10
2022-10-06T11:00
новости
эксперт
казахстан
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102917/19/1029171950_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_efa6f228e94b0d08466375a4576e5720.jpg
"Была масса случаев насилия и угроз за использование русского языка в общественных местах, проявляли активность "языковые патрули". Отмечу также, что есть факты продажи старого советского оружия из Казахстана через подставные фирмы в интересах украинской армии", - сказал Мендкович.Он указал, что в этой связи в конце августа президенту Касым-Жомарту Токаеву пришлось ввести полный запрет на экспорт оружия, чтобы исключить его попадание в руки украинских террористов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102917/19/1029171950_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_283902afdf21365abfb02cb35a7b0bea.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, казахстан, оружие
Новости, эксперт, Казахстан, оружие
Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт
Спецслужбы Украины и США активно поддерживают казахских националистов, которые преследуют русских по этническому признаку. Об этом заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру
"Была масса случаев насилия и угроз за использование русского языка в общественных местах, проявляли активность "языковые патрули". Отмечу также, что есть факты продажи старого советского оружия из Казахстана через подставные фирмы в интересах украинской армии", - сказал Мендкович.
Он указал, что в этой связи в конце августа президенту Касым-Жомарту Токаеву пришлось ввести полный запрет на экспорт оружия, чтобы исключить его попадание в руки украинских террористов.
"Однако есть информация, что эта торговля может продолжаться, но уже через контрабандные схемы при участии конкретных чиновников, в том числе связанных с американскими лоббистами в Казахстане", - добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.