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Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт

Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт - 06.10.2022 Украина.ру

Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт

Спецслужбы Украины и США активно поддерживают казахских националистов, которые преследуют русских по этническому признаку. Об этом заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

2022-10-06T11:10

2022-10-06T11:10

2022-10-06T11:00

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"Была масса случаев насилия и угроз за использование русского языка в общественных местах, проявляли активность "языковые патрули". Отмечу также, что есть факты продажи старого советского оружия из Казахстана через подставные фирмы в интересах украинской армии", - сказал Мендкович.Он указал, что в этой связи в конце августа президенту Касым-Жомарту Токаеву пришлось ввести полный запрет на экспорт оружия, чтобы исключить его попадание в руки украинских террористов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, казахстан, оружие