Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт - 06.10.2022 Украина.ру
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Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт
Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт - 06.10.2022 Украина.ру
Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт
Спецслужбы Украины и США активно поддерживают казахских националистов, которые преследуют русских по этническому признаку. Об этом заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру
2022-10-06T11:10
2022-10-06T11:00
новости
эксперт
казахстан
оружие
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"Была масса случаев насилия и угроз за использование русского языка в общественных местах, проявляли активность "языковые патрули". Отмечу также, что есть факты продажи старого советского оружия из Казахстана через подставные фирмы в интересах украинской армии", - сказал Мендкович.Он указал, что в этой связи в конце августа президенту Касым-Жомарту Токаеву пришлось ввести полный запрет на экспорт оружия, чтобы исключить его попадание в руки украинских террористов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, эксперт, казахстан, оружие
Новости, эксперт, Казахстан, оружие

Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт

11:10 06.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНикита Мендкович
Никита Мендкович - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Спецслужбы Украины и США активно поддерживают казахских националистов, которые преследуют русских по этническому признаку. Об этом заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру
"Была масса случаев насилия и угроз за использование русского языка в общественных местах, проявляли активность "языковые патрули". Отмечу также, что есть факты продажи старого советского оружия из Казахстана через подставные фирмы в интересах украинской армии", - сказал Мендкович.
Он указал, что в этой связи в конце августа президенту Касым-Жомарту Токаеву пришлось ввести полный запрет на экспорт оружия, чтобы исключить его попадание в руки украинских террористов.

"Однако есть информация, что эта торговля может продолжаться, но уже через контрабандные схемы при участии конкретных чиновников, в том числе связанных с американскими лоббистами в Казахстане", - добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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