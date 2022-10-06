https://ukraina.ru/20221006/1039431355.html
Премьер ДНР Хоценко: открытие российского рынка для республики перекроет эффект от санкций
Премьер ДНР Хоценко: открытие российского рынка для республики перекроет эффект от санкций - 06.10.2022 Украина.ру
Премьер ДНР Хоценко: открытие российского рынка для республики перекроет эффект от санкций
Негативный эффект от международных санкций перекроет открытие российского рынка для Донецкой Народной Республики, заявил в интервью РИА Новости премьер Донецкой народной республики Виталий Хоценко
2022-10-06T09:36
2022-10-06T09:36
2022-10-06T09:36
новости
санкции
днр
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По его словам, республика восемь лет "в этом режиме, поэтому уже привыкли с ними жить".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Но в РФ не раз заявляли, что она решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ukraina.ru/20221006/1039413115.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, днр
Премьер ДНР Хоценко: открытие российского рынка для республики перекроет эффект от санкций
Негативный эффект от международных санкций перекроет открытие российского рынка для Донецкой Народной Республики, заявил в интервью РИА Новости премьер Донецкой народной республики Виталий Хоценко
"Что такое санкции, когда перед тобой открывается 145-миллионный рынок нашей России. Это перекрывает любые санкции. Бизнесу что нужно - рынок сбыта. Рынок сбыта у нас теперь есть. А ещё есть в целом ЕАЭС, в котором не только Россия, но и другие государства. Рынок плюс к тем 145 миллионам, которые есть. А ещё добавились Херсонская область, Запорожская, ЛНР - это ещё миллионов пять-шесть", - сказал Хоценко.
По его словам, республика восемь лет "в этом режиме, поэтому уже привыкли с ними жить".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Но в РФ не раз заявляли, что она решит все проблемы, которые ей создает Запад.