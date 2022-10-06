Премьер ДНР Хоценко: открытие российского рынка для республики перекроет эффект от санкций

"Что такое санкции, когда перед тобой открывается 145-миллионный рынок нашей России. Это перекрывает любые санкции. Бизнесу что нужно - рынок сбыта. Рынок сбыта у нас теперь есть. А ещё есть в целом ЕАЭС, в котором не только Россия, но и другие государства. Рынок плюс к тем 145 миллионам, которые есть. А ещё добавились Херсонская область, Запорожская, ЛНР - это ещё миллионов пять-шесть", - сказал Хоценко.