https://ukraina.ru/20240506/1054921662.html

Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву

Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву - 06.05.2024 Украина.ру

Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован новостями о польском судье, который намерен просить политического убежища в Белоруссии

2024-05-06T15:32

2024-05-06T15:32

2024-05-06T15:32

судья

новости

польша

белоруссия

москва

мид

сикорский

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"Я не могу этого прокомментировать, но кажется, что это (судья Шмидт. – Ред.) кто-то, кто был участником политического хейтерства при предыдущей власти. <...> Вопрос абсолютно возмутительный. Я пока знаю столько же, сколько и вы. Я честно скажу, что я в шоке", - сказал он польским журналистам.Сикорский напомнил, что несколько лет назад в Белоруссию из Польши сбежал солдат Эмиль Ческо, который рассказал среди прочего о жестоком обращении с мигрантами на границе. Ранее в понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.Польские журналисты из издания Onet напомнили, что несколько лет назад Шмидт вместе с бывшей женой разоблачили тогдашнего заместителя министра юстиции Лукаша Пебяка.

https://ukraina.ru/20240506/1054916440.html

польша

белоруссия

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судья, новости, польша, белоруссия, москва, мид, сикорский