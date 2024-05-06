Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву - 06.05.2024 Украина.ру
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Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву
Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву - 06.05.2024 Украина.ру
Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован новостями о польском судье, который намерен просить политического убежища в Белоруссии
2024-05-06T15:32
2024-05-06T15:32
судья
новости
польша
белоруссия
москва
мид
сикорский
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"Я не могу этого прокомментировать, но кажется, что это (судья Шмидт. – Ред.) кто-то, кто был участником политического хейтерства при предыдущей власти. &lt;...&gt; Вопрос абсолютно возмутительный. Я пока знаю столько же, сколько и вы. Я честно скажу, что я в шоке", - сказал он польским журналистам.Сикорский напомнил, что несколько лет назад в Белоруссию из Польши сбежал солдат Эмиль Ческо, который рассказал среди прочего о жестоком обращении с мигрантами на границе. Ранее в понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.Польские журналисты из издания Onet напомнили, что несколько лет назад Шмидт вместе с бывшей женой разоблачили тогдашнего заместителя министра юстиции Лукаша Пебяка.
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судья, новости, польша, белоруссия, москва, мид, сикорский
судья, Новости, Польша, Белоруссия, Москва, МИД, Сикорский

Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву

15:32 06.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован новостями о польском судье, который намерен просить политического убежища в Белоруссии
"Я не могу этого прокомментировать, но кажется, что это (судья Шмидт. – Ред.) кто-то, кто был участником политического хейтерства при предыдущей власти. <...> Вопрос абсолютно возмутительный. Я пока знаю столько же, сколько и вы. Я честно скажу, что я в шоке", - сказал он польским журналистам.
Сикорский напомнил, что несколько лет назад в Белоруссию из Польши сбежал солдат Эмиль Ческо, который рассказал среди прочего о жестоком обращении с мигрантами на границе.

"У нас уже был предатель. Мне кажется, что это несколько похожий случай", - заявил он.

Ранее в понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Польские журналисты из издания Onet напомнили, что несколько лет назад Шмидт вместе с бывшей женой разоблачили тогдашнего заместителя министра юстиции Лукаша Пебяка.
12:48
Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и МосквыСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы
 
судьяНовостиПольшаБелоруссияМоскваМИДСикорский
 
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