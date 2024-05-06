https://ukraina.ru/20240506/1054921662.html
Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву
Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву - 06.05.2024 Украина.ру
Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован новостями о польском судье, который намерен просить политического убежища в Белоруссии
2024-05-06T15:32
2024-05-06T15:32
2024-05-06T15:32
судья
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польша
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сикорский
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"Я не могу этого прокомментировать, но кажется, что это (судья Шмидт. – Ред.) кто-то, кто был участником политического хейтерства при предыдущей власти. <...> Вопрос абсолютно возмутительный. Я пока знаю столько же, сколько и вы. Я честно скажу, что я в шоке", - сказал он польским журналистам.Сикорский напомнил, что несколько лет назад в Белоруссию из Польши сбежал солдат Эмиль Ческо, который рассказал среди прочего о жестоком обращении с мигрантами на границе. Ранее в понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.Польские журналисты из издания Onet напомнили, что несколько лет назад Шмидт вместе с бывшей женой разоблачили тогдашнего заместителя министра юстиции Лукаша Пебяка.
https://ukraina.ru/20240506/1054916440.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
судья, новости, польша, белоруссия, москва, мид, сикорский
судья, Новости, Польша, Белоруссия, Москва, МИД, Сикорский
Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован новостями о польском судье, который намерен просить политического убежища в Белоруссии
"Я не могу этого прокомментировать, но кажется, что это (судья Шмидт. – Ред.) кто-то, кто был участником политического хейтерства при предыдущей власти. <...> Вопрос абсолютно возмутительный. Я пока знаю столько же, сколько и вы. Я честно скажу, что я в шоке", - сказал он польским журналистам.
Сикорский напомнил, что несколько лет назад в Белоруссию из Польши сбежал солдат Эмиль Ческо, который рассказал среди прочего о жестоком обращении с мигрантами на границе.
"У нас уже был предатель. Мне кажется, что это несколько похожий случай", - заявил он.
Ранее в понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Польские журналисты из издания Onet напомнили, что несколько лет назад Шмидт вместе с бывшей женой разоблачили тогдашнего заместителя министра юстиции Лукаша Пебяка.