https://ukraina.ru/20221006/1039430695.html
Предостережение США, ЗАЭС под контролем. Главное на Украине на утро 6 октября
Предостережение США, ЗАЭС под контролем. Главное на Украине на утро 6 октября - 06.10.2022 Украина.ру
Предостережение США, ЗАЭС под контролем. Главное на Украине на утро 6 октября
Разведка США обвинила Украину в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили СМИ. Запорожской АЭС назначили российскую управляющую компанию
2022-10-06T09:22
2022-10-06T09:22
2022-10-06T10:09
хроники
эксклюзив
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Американская разведка считает, что Украина, не предупредив США, организовала убийство философа, журналистки и политолога Дарьи Дугиной в России, сообщила газета The New York Times.«Разведывательные службы США считают, что определённые представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина», — указано в публикации.Авторы материала подчеркнули, что Соединённые Штаты не принимали участия в покушении «ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом». Как сообщили источники издания, спецслужбы США попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены. По итогу они сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта.«Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие нападения, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам», — сообщило издание.При этом, по информации The New York Times, американцы «были разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России».Публикация в американском издании стала неожиданностью как на Украине, так и в России. США обычно покрывают своих украинских подопечных. Некоторые предположили, что за публикацией стоит желание США сделать Украину более управляемой.«Слив в американское СМИ информации, что за террористическим актом в Москве, стоит Киев — это публичный намёк Офису президента, чтобы выполнял то, что требует западное лобби, а если не будут, то многое может выйти в западных СМИ, что изменит отношения к Зеленскому. Мы сразу расписывали, что кейс убийства Дугиной — это ситуативный успех Банковой, который потом станет негативным и токсичным. Очень много чего интересного будет в октябре», — сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».Однако есть и более тревожные версии. Так, медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что США могут знать о новом теракте, который Украина готовит в России.«Почему Соединённые Штаты Америки решили так резко и публично дистанцироваться [от Украины]? Потому, что они знают о подготовке других терактов, которые планирует осуществить Киев на территории Российской Федерации. Именно поэтому они делают двойной ход. Первое: они заявляют на весь мир, что они не имеют к этому отношения; и даже если предоставляют какую-то информацию, помощь и так далее, то они не имеют отношения к тому, что произойдёт потом. Потому, что если Киев, если нездоровый Зеленский задумал какое-то условное 11 сентября для России, то Штаты не хотят быть к этому причастными, хотя они уже к этому причастны, потому что они уже предоставили какую-то информацию. И второе: мне кажется, они отправили публичный и максимально понятный сигнал Киеву с просьбой этого не делать. Штаты однозначно знают о каких-то терактах, которые планирует Киев. Причём они знают, что это будет удар не по военному объекту. Кто попадёт в прицел, они, я думаю, догадываются. Это будет какое-то общественно важное лицо, либо госчиновник. Но фишка в том, что убийство официального государственного лица на территории другого государства или своего государства является терроризмом. Государство, осуществляющее такого рода акции, является террористическим государством... Штаты отправляют два сигнала: "Мы не имеем к этому отношения" и второе — "Киев, остановись". Зеленский слишком болен и это Штаты виноваты, что он так свихнулся. Поэтому он не остановится. 100%», — отметил Шарий.При этом есть свидетельства в пользу версии Шария, о которых он сам не упомянул. Так, 1 октября в издании «Новая газета*. Европа» вышло интервью с иноагентом Ильёй Пономарёвым*, который ранее заявил о причастности к организации, совершившей теракт, в котором погибла Дугина. Сам теракт Пономарёв назвал «акцией».«Ты понимаешь, какое количество усилий тратится на подготовку каждой подобной акции? Буквально, может быть, на днях будет ещё акция. Люди хотят провести что-то до дня рождения Путина (7 октября. — Ред.). Я попросил товарищей, чтобы мне разрешили сказать минут за 15 до следующей акции о том, что она будет. В прошлый раз у меня был на это запрет, хотя я знал за три часа. Этим я докажу, что я знаю заранее. Но тут вопрос о человеческих жизнях очень хороших ребят, и поэтому, если есть хоть малейшая опасность того, что их пропалят, я этого делать не буду", - заявил Пономарёв.Примечательно также, что чуть позже - 14 октября на Украине отмечается годовщина создания УПА** (запрещённая в РФ организация — Ред.) - день, особо отмечаемый националистами. В 2014 году этот день был объявлен Днём защитников и защитниц Украины, а в 2015 года этот день стал государственным праздником.ЗАЭС под контролемГендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен провести консультации после заявлений России о том, что Запорожская АЭС будет работать под руководством профильных ведомств РФ, cообщило МАГАТЭ вечером 5 октября."Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что проведет консультации с соответствующими сторонами после сегодняшних заявлений о том, что Россия планирует контролировать работу Запорожской АЭС", - заявило МАГАТЭ.За несколько часов до этого Гросси отправился в Киев. Затем он планирует отправиться в Россию. В ход визита глава МАГАТЭ продолжит переговоры, направленные на скорейшее согласование и внедрение охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.Как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, что Гросси волен совершить ещё один визит на Запорожскую АЭС, но такой необходимости сейчас нет. Он также добавил, что в Москве готовы изучать вопрос о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, поскольку цели, озвученные главой МАГАТЭ, полностью совпадают с российскими. При этом Ульянов уверен: Гросси посетит Россию не на этой, а на следующей неделе."Я думаю, что он (Гросси - Ред.) приедет к нам на следующей неделе", - рассказал Ульянов.По его словам, после визита в Киев, Гросси вернётся в Вену."На следующей неделе мы ожидаем его (Гросси - ред) в России", - отметил он.В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация объединённых наций надеется на полное взаимодействие России и Украины с гендиректором МАГАТЭ во избежание действий, которые могли бы повлечь катастрофу на Запорожской АЭС.Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщил оператор российских атомных электростанций концерн "Росэнергоатом", российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.При этом все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил новый руководитель ЗАЭС Романенко.Также он рассказал, что оценка состояния станции и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации АЭС в России пройдут в ближайшее время.В свою очередь на сайте МАГАТЭ сообщается, что один из шести ранее отключенных реакторов на Запорожской АЭС, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки, планируется перезапустить.* Признан лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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хроники, эксклюзив
Американская разведка считает, что Украина, не предупредив США, организовала убийство философа, журналистки и политолога Дарьи Дугиной
в России, сообщила газета The New York Times
.
«Разведывательные службы США считают, что определённые представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина», — указано в публикации.
Авторы материала подчеркнули, что Соединённые Штаты не принимали участия в покушении «ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом». Как сообщили источники издания, спецслужбы США попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены. По итогу они сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта.
«Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие нападения, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам», — сообщило издание.
При этом, по информации The New York Times, американцы «были разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России».
Публикация в американском издании стала неожиданностью как на Украине, так и в России. США обычно покрывают своих украинских подопечных. Некоторые предположили, что за публикацией стоит желание США сделать Украину более управляемой.
«Слив в американское СМИ информации, что за террористическим актом в Москве, стоит Киев — это публичный намёк Офису президента, чтобы выполнял то, что требует западное лобби, а если не будут, то многое может выйти в западных СМИ, что изменит отношения к Зеленскому. Мы сразу расписывали, что кейс убийства Дугиной — это ситуативный успех Банковой, который потом станет негативным и токсичным. Очень много чего интересного будет в октябре»
, — сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный
».
Однако есть и более тревожные версии. Так, медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что США могут знать о новом теракте, который Украина готовит в России.
«Почему Соединённые Штаты Америки решили так резко и публично дистанцироваться [от Украины]? Потому, что они знают о подготовке других терактов, которые планирует осуществить Киев на территории Российской Федерации. Именно поэтому они делают двойной ход. Первое: они заявляют на весь мир, что они не имеют к этому отношения; и даже если предоставляют какую-то информацию, помощь и так далее, то они не имеют отношения к тому, что произойдёт потом. Потому, что если Киев, если нездоровый Зеленский задумал какое-то условное 11 сентября для России, то Штаты не хотят быть к этому причастными, хотя они уже к этому причастны, потому что они уже предоставили какую-то информацию. И второе: мне кажется, они отправили публичный и максимально понятный сигнал Киеву с просьбой этого не делать. Штаты однозначно знают о каких-то терактах, которые планирует Киев. Причём они знают, что это будет удар не по военному объекту. Кто попадёт в прицел, они, я думаю, догадываются. Это будет какое-то общественно важное лицо, либо госчиновник. Но фишка в том, что убийство официального государственного лица на территории другого государства или своего государства является терроризмом. Государство, осуществляющее такого рода акции, является террористическим государством... Штаты отправляют два сигнала: "Мы не имеем к этому отношения" и второе — "Киев, остановись". Зеленский слишком болен и это Штаты виноваты, что он так свихнулся. Поэтому он не остановится. 100%», — отметил Шарий.
При этом есть свидетельства в пользу версии Шария, о которых он сам не упомянул. Так, 1 октября в издании «Новая газета*. Европа» вышло интервью с иноагентом Ильёй Пономарёвым*, который ранее заявил о причастности к организации, совершившей теракт, в котором погибла Дугина. Сам теракт Пономарёв назвал «акцией».
«Ты понимаешь, какое количество усилий тратится на подготовку каждой подобной акции? Буквально, может быть, на днях будет ещё акция. Люди хотят провести что-то до дня рождения Путина (7 октября. — Ред.). Я попросил товарищей, чтобы мне разрешили сказать минут за 15 до следующей акции о том, что она будет. В прошлый раз у меня был на это запрет, хотя я знал за три часа. Этим я докажу, что я знаю заранее. Но тут вопрос о человеческих жизнях очень хороших ребят, и поэтому, если есть хоть малейшая опасность того, что их пропалят, я этого делать не буду", - заявил Пономарёв.
Примечательно также, что чуть позже - 14 октября на Украине отмечается годовщина создания УПА** (запрещённая в РФ организация — Ред.) - день, особо отмечаемый националистами. В 2014 году этот день был объявлен Днём защитников и защитниц Украины, а в 2015 года этот день стал государственным праздником.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен провести консультации после заявлений России о том, что Запорожская АЭС будет работать под руководством профильных ведомств РФ, cообщило МАГАТЭ вечером 5 октября.
"Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что проведет консультации с соответствующими сторонами после сегодняшних заявлений о том, что Россия планирует контролировать работу Запорожской АЭС", - заявило МАГАТЭ.
За несколько часов до этого Гросси отправился в Киев. Затем он планирует отправиться в Россию. В ход визита глава МАГАТЭ продолжит переговоры, направленные на скорейшее согласование и внедрение охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, что Гросси волен совершить ещё один визит на Запорожскую АЭС, но такой необходимости сейчас нет. Он также добавил, что в Москве готовы изучать вопрос о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, поскольку цели, озвученные главой МАГАТЭ, полностью совпадают с российскими. При этом Ульянов уверен: Гросси посетит Россию не на этой, а на следующей неделе.
"Я думаю, что он (Гросси - Ред.) приедет к нам на следующей неделе", - рассказал Ульянов.
По его словам, после визита в Киев, Гросси вернётся в Вену.
"На следующей неделе мы ожидаем его (Гросси - ред) в России", - отметил он.
В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация объединённых наций надеется на полное взаимодействие России и Украины с гендиректором МАГАТЭ во избежание действий, которые могли бы повлечь катастрофу на Запорожской АЭС.
Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.
Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщил оператор российских атомных электростанций концерн "Росэнергоатом", российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
При этом все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил новый руководитель ЗАЭС Романенко.
Также он рассказал, что оценка состояния станции и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации АЭС в России пройдут в ближайшее время.
В свою очередь на сайте МАГАТЭ сообщается, что один из шести ранее отключенных реакторов на Запорожской АЭС, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки, планируется перезапустить.
* Признан лицом, выполняющим функции иностранного агента.