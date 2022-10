https://ukraina.ru/20221006/1039430695.html

Предостережение США, ЗАЭС под контролем. Главное на Украине на утро 6 октября

Предостережение США, ЗАЭС под контролем. Главное на Украине на утро 6 октября

Разведка США обвинила Украину в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили СМИ. Запорожской АЭС назначили российскую управляющую компанию

Американская разведка считает, что Украина, не предупредив США, организовала убийство философа, журналистки и политолога Дарьи Дугиной в России, сообщила газета The New York Times.«Разведывательные службы США считают, что определённые представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина», — указано в публикации.Авторы материала подчеркнули, что Соединённые Штаты не принимали участия в покушении «ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом». Как сообщили источники издания, спецслужбы США попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены. По итогу они сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта.«Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие нападения, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам», — сообщило издание.При этом, по информации The New York Times, американцы «были разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России».Публикация в американском издании стала неожиданностью как на Украине, так и в России. США обычно покрывают своих украинских подопечных. Некоторые предположили, что за публикацией стоит желание США сделать Украину более управляемой.«Слив в американское СМИ информации, что за террористическим актом в Москве, стоит Киев — это публичный намёк Офису президента, чтобы выполнял то, что требует западное лобби, а если не будут, то многое может выйти в западных СМИ, что изменит отношения к Зеленскому. Мы сразу расписывали, что кейс убийства Дугиной — это ситуативный успех Банковой, который потом станет негативным и токсичным. Очень много чего интересного будет в октябре», — сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».Однако есть и более тревожные версии. Так, медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что США могут знать о новом теракте, который Украина готовит в России.«Почему Соединённые Штаты Америки решили так резко и публично дистанцироваться [от Украины]? Потому, что они знают о подготовке других терактов, которые планирует осуществить Киев на территории Российской Федерации. Именно поэтому они делают двойной ход. Первое: они заявляют на весь мир, что они не имеют к этому отношения; и даже если предоставляют какую-то информацию, помощь и так далее, то они не имеют отношения к тому, что произойдёт потом. Потому, что если Киев, если нездоровый Зеленский задумал какое-то условное 11 сентября для России, то Штаты не хотят быть к этому причастными, хотя они уже к этому причастны, потому что они уже предоставили какую-то информацию. И второе: мне кажется, они отправили публичный и максимально понятный сигнал Киеву с просьбой этого не делать. Штаты однозначно знают о каких-то терактах, которые планирует Киев. Причём они знают, что это будет удар не по военному объекту. Кто попадёт в прицел, они, я думаю, догадываются. Это будет какое-то общественно важное лицо, либо госчиновник. Но фишка в том, что убийство официального государственного лица на территории другого государства или своего государства является терроризмом. Государство, осуществляющее такого рода акции, является террористическим государством... Штаты отправляют два сигнала: "Мы не имеем к этому отношения" и второе — "Киев, остановись". Зеленский слишком болен и это Штаты виноваты, что он так свихнулся. Поэтому он не остановится. 100%», — отметил Шарий.При этом есть свидетельства в пользу версии Шария, о которых он сам не упомянул. Так, 1 октября в издании «Новая газета*. Европа» вышло интервью с иноагентом Ильёй Пономарёвым*, который ранее заявил о причастности к организации, совершившей теракт, в котором погибла Дугина. Сам теракт Пономарёв назвал «акцией».«Ты понимаешь, какое количество усилий тратится на подготовку каждой подобной акции? Буквально, может быть, на днях будет ещё акция. Люди хотят провести что-то до дня рождения Путина (7 октября. — Ред.). Я попросил товарищей, чтобы мне разрешили сказать минут за 15 до следующей акции о том, что она будет. В прошлый раз у меня был на это запрет, хотя я знал за три часа. Этим я докажу, что я знаю заранее. Но тут вопрос о человеческих жизнях очень хороших ребят, и поэтому, если есть хоть малейшая опасность того, что их пропалят, я этого делать не буду", - заявил Пономарёв.Примечательно также, что чуть позже - 14 октября на Украине отмечается годовщина создания УПА** (запрещённая в РФ организация — Ред.) - день, особо отмечаемый националистами. В 2014 году этот день был объявлен Днём защитников и защитниц Украины, а в 2015 года этот день стал государственным праздником.ЗАЭС под контролемГендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен провести консультации после заявлений России о том, что Запорожская АЭС будет работать под руководством профильных ведомств РФ, cообщило МАГАТЭ вечером 5 октября."Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что проведет консультации с соответствующими сторонами после сегодняшних заявлений о том, что Россия планирует контролировать работу Запорожской АЭС", - заявило МАГАТЭ.За несколько часов до этого Гросси отправился в Киев. Затем он планирует отправиться в Россию. В ход визита глава МАГАТЭ продолжит переговоры, направленные на скорейшее согласование и внедрение охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.Как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, что Гросси волен совершить ещё один визит на Запорожскую АЭС, но такой необходимости сейчас нет. Он также добавил, что в Москве готовы изучать вопрос о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, поскольку цели, озвученные главой МАГАТЭ, полностью совпадают с российскими. При этом Ульянов уверен: Гросси посетит Россию не на этой, а на следующей неделе."Я думаю, что он (Гросси - Ред.) приедет к нам на следующей неделе", - рассказал Ульянов.По его словам, после визита в Киев, Гросси вернётся в Вену."На следующей неделе мы ожидаем его (Гросси - ред) в России", - отметил он.В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация объединённых наций надеется на полное взаимодействие России и Украины с гендиректором МАГАТЭ во избежание действий, которые могли бы повлечь катастрофу на Запорожской АЭС.Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщил оператор российских атомных электростанций концерн "Росэнергоатом", российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.При этом все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил новый руководитель ЗАЭС Романенко.Также он рассказал, что оценка состояния станции и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации АЭС в России пройдут в ближайшее время.В свою очередь на сайте МАГАТЭ сообщается, что один из шести ранее отключенных реакторов на Запорожской АЭС, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки, планируется перезапустить.* Признан лицом, выполняющим функции иностранного агента.

