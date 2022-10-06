https://ukraina.ru/20221006/1039427721.html
"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России
"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России - 06.10.2022 Украина.ру
"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России
Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз выступил с критикой против энергетической политики американского президента Джо Байдена
2022-10-06T08:25
2022-10-06T08:25
2022-10-06T08:25
новости
джо байден
сша
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ОПЕК+ по итогам прошедшего 5 октября заседания договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.По информации телеканала CNN, администрация Байдена пыталась отговорить членов ОПЕК от понижения объема производства сырой нефти.
https://ukraina.ru/20221003/1039330062.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, сша
"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России
Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз выступил с критикой против энергетической политики американского президента Джо Байдена
"Давайте проясним, что произошло: Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК. Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним", — написал Скэлиз в Twitter.
ОПЕК+ по итогам прошедшего 5 октября заседания договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
По информации телеканала CNN, администрация Байдена пыталась отговорить членов ОПЕК от понижения объема производства сырой нефти.