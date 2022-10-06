https://ukraina.ru/20221006/1039427721.html

"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России

"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России - 06.10.2022 Украина.ру

"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России

Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз выступил с критикой против энергетической политики американского президента Джо Байдена

2022-10-06T08:25

2022-10-06T08:25

2022-10-06T08:25

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ОПЕК+ по итогам прошедшего 5 октября заседания договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.По информации телеканала CNN, администрация Байдена пыталась отговорить членов ОПЕК от понижения объема производства сырой нефти.

https://ukraina.ru/20221003/1039330062.html

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новости, джо байден, сша