"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России - 06.10.2022 Украина.ру
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"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России
"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России - 06.10.2022 Украина.ру
"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России
Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз выступил с критикой против энергетической политики американского президента Джо Байдена
2022-10-06T08:25
2022-10-06T08:25
новости
джо байден
сша
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ОПЕК+ по итогам прошедшего 5 октября заседания договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.По информации телеканала CNN, администрация Байдена пыталась отговорить членов ОПЕК от понижения объема производства сырой нефти.
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Новости, Джо Байден, США

"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России

08:25 06.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз выступил с критикой против энергетической политики американского президента Джо Байдена
"Давайте проясним, что произошло: Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК. Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним", — написал Скэлиз в Twitter.
ОПЕК+ по итогам прошедшего 5 октября заседания договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
По информации телеканала CNN, администрация Байдена пыталась отговорить членов ОПЕК от понижения объема производства сырой нефти.
3 октября, 15:20
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