https://ukraina.ru/20221006/1039413115.html

"Против нас воюет НАТО". С кем на самом деле борется Россия на Украине

"Против нас воюет НАТО". С кем на самом деле борется Россия на Украине - 06.10.2022 Украина.ру

"Против нас воюет НАТО". С кем на самом деле борется Россия на Украине

Россия борется на Украине не только с нацбатальлнами и ВСУ, но и со всем блоком НАТО, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T05:55

2022-10-06T05:55

2022-10-06T05:55

эксклюзив

сво

нато

украина

рф

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/99/1034009993_0:264:5000:3077_1920x0_80_0_0_ad4245fc82a36f6e76cef28174cf9ad9.jpg

Россия борется на Украине не только с нацбатальлнами и ВСУ, но и со всем блоком НАТО, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Сегодня Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, ведет борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ. Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов, участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения", - сказал глава Совбеза РФ."Особо опасные"По его словам, речь идет о том, что "США и их союзники уже давно реализуют свои планы по созданию биологического оружия в лабораториях, развернутых по всему миру, в том числе вблизи российских границ". Патрушев отметил, что часть этих лабораторий были расположены на Украине и "использовались для создания особо опасных патогенов".По мнению секретаря Совбеза, США, Британия и их западные сателлиты стремятся затянуть военные действия на Украине и перенести их на территорию РФ. Он также подчеркнул, что "самоуверенная и эгоистичная политика англо-американского тандема создает многочисленные очаги напряженности в различных регионах, ставит на грань выживания многие страны и народы"."Поэтому решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности России", - констатировал Патрушев.Ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны заявил, что цель Запада - "ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну". А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что Страны Запада и НАТО пытаются реализовать свои планы по уничтожению России "руками украинцев"."По сути, руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию, подчинить нас так, как они полностью подчинили Украину, но мы, конечно, никогда этого не позволим, мы в состоянии обеспечить свою безопасность и сохранить жизнь невинных людей", - сказала Матвиенко, чьи слова приводит РИА Новости.Глаза и ушиРяд успешных операций ВСУ объясняются тем, что страны НАТО поставляют им значительный объем разведданных в режиме реального времени. Киев пользуется информацией, которую ему предоставляют "глаза и уши" стран НАТО."Против нас работает вся спутниковая группировка НАТО — больше 70 военных и 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать месторасположение наших подразделений", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, ситуация на Украина сейчас контролируется западными инструкторами, кураторами, "коих там достаточно много". Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, в частности, с НАТО, отметил министр.Запад этого и не скрывает. Еще в марте официальный представитель Белого дома Джен Псаки признала, что США делится с Украиной информацией в реальном времени. Отметим, что Киев может получать и информацию с коммерческих западных спутниковКомандующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер рассказал, что Вашингтон в начале специальной военной операции РФ предупреждал Киев о приближающихся крылатых ракетах, после чего на Украине включали воздушную тревогу. Впоследствии американцы начали информировать украинских коллег о расположении российского оборудования, сообщает издание Defense News.Об этом знают и бойцы в районах боевых действий. Так, доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" рассказал в интервью изданию Украина.ру, что "на сегодняшний день на противника работает вся иностранная разведка, информационное пространство постоянно насыщается новыми данными...".В качестве меры противодействия некоторые российские военные эксперты предлагают уничтожать американские спутники над Украиной. На Западе к такой угрозе относятся серьезно. Так, директор Национального разведывательного управления Кристофер Сколезе заявлял, что при эскалации кризиса на Украине государственные и коммерческие космические аппараты США могут стать мишенью для российских противоспутниковых систем."Под видом ЧВК"О большом количестве иностранных наемников, среди которых кадровые военные, инструкторы из стран НАТО, постоянно идут сообщения из районов, где происходят боестолкновения. Об их присутствии в рядах ВСУ свидетельствуют материалы радиоперехватов. Как сообщил в интервью Украине.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, в боевых действиях на фактически принимает участие польский (и не только) спецназ, действующий "под видом ЧВК". Кнутов считает вполне вероятным и дальнейшее расширение военных поставок стран НАТО киевскому режиму, вплоть до танков "Абрамс" или "Леопард" и самолётов F-16 или F-15. По мнению эксперта, можно говорить о неформальном участии стран НАТО в конфликте на Украине.ВСУ регулярно наносят удары по освобожденным территориям (теперь – территориям РФ) снарядами натовского калибра (155 мм). Как заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, западные поставки вооружений Киеву, предоставление развединформации, участие боевиков и советников – все это приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО.Примут ли Украину в НАТОПосле ухода четырех украинских областей из-под юрисдикции Киева, власти Украины подали заявку на ускоренное вступление в НАТО. Но ответ Альянса был уклончивым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что организация "остаётся приверженной политике открытых дверей"."Каждая страна, включая, безусловно, Украину, имеет право выбрать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности. Любое решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми 30 членами альянса", - заявил Столтенбнерг.Пока членство Украины в НАТО поддержали всего девять государств (Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Черногория и Северная Македония), президенты которых выпустили соответствующее совместное заявление.Но примут ли Украину в Альянс или нет, не столь важно, на практике Украина Зеленского уже является инструментом борьбы с Россией. "Ничего украинского, кроме мобилизационного мяса, в этом конфликте не осталось. Называйте это гибридной войной или какой-то другой, суть от этого не меняется. Руками украинцев НАТО хочет не защитить Украину, а разрушить Россию. Сколько бы украинских жизней это ни стоило", - считает военкор "КП" Александр Коц.Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.

https://ukraina.ru/20221006/1039409866.html

https://ukraina.ru/20221005/1039410960.html

https://ukraina.ru/20221004/1039301693.html

https://ukraina.ru/20221004/1039344788.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, нато, украина, рф, оружие