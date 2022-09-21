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Вся натовская спутниковая группировка воюет против России на Украине – Шойгу

Вся натовская спутниковая группировка воюет против России на Украине – Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру

Вся натовская спутниковая группировка воюет против России на Украине – Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября заявил, что вся спутниковая группировка НАТО – около 70 военных и более 200 гражданских спутников – работает в интересах Украины

2022-09-21T10:12

2022-09-21T10:12

2022-09-21T10:23

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сергей шойгу

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спутник

спутники

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Шойгу также заметил, что, несмотря на то, что ситуацию на Украине считали "полной бесконтрольностью", она, напротив, оказалась полностью контролируемой.По словам Шойгу, на сегодняшний день Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, в частности, с НАТО.

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2022

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новости, сергей шойгу, нато, спутник, спутники, запад