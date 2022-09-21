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Вся натовская спутниковая группировка воюет против России на Украине – Шойгу
Вся натовская спутниковая группировка воюет против России на Украине – Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
Вся натовская спутниковая группировка воюет против России на Украине – Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября заявил, что вся спутниковая группировка НАТО – около 70 военных и более 200 гражданских спутников – работает в интересах Украины
2022-09-21T10:12
2022-09-21T10:12
2022-09-21T10:23
новости
сергей шойгу
нато
спутник
спутники
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Шойгу также заметил, что, несмотря на то, что ситуацию на Украине считали "полной бесконтрольностью", она, напротив, оказалась полностью контролируемой.По словам Шойгу, на сегодняшний день Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, в частности, с НАТО.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, нато, спутник, спутники, запад
Новости, Сергей Шойгу, НАТО, спутник, спутники, Запад
Вся натовская спутниковая группировка воюет против России на Украине – Шойгу
10:12 21.09.2022 (обновлено: 10:23 21.09.2022)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября заявил, что вся спутниковая группировка НАТО – около 70 военных и более 200 гражданских спутников – работает в интересах Украины
Против нас работаем вся спутниковая группировка НАТО — больше 70 военных и 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать месторасположение наших подразделений. Ну, а дальше – то, что называется высокоточным оружием. Нас удивило то, что в последнее время его количество каким-то образом пытается скрываться.
Шойгу также заметил, что, несмотря на то, что ситуацию на Украине считали "полной бесконтрольностью", она, напротив, оказалась полностью контролируемой.
На самом деле нет, это такая полная, абсолютная подконтрольность. Подконтрольность западным инструкторам, кураторам, коих там достаточно много. Последняя группа, которая прибыла – и бывших военнослужащих, и действующих, 150 человек – это, фактически, полностью сидит командование, западное командование.
По словам Шойгу, на сегодняшний день Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, в частности, с НАТО.