https://ukraina.ru/20221006/1039409301.html

Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте

Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте - 06.10.2022 Украина.ру

Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте

Ситуация на фронте стабилизуется, потому что много бойцов приезжают из России, а также иностранцы, которые хотят помочь ВС РФ, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру

2022-10-06T08:00

2022-10-06T08:00

2022-10-06T08:00

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Ранее СМИ сообщали, что ВСУ активизировали наступление на Херсонском направлении и частично продвинулись южнее Высокополья в направлении Берислава.Он добавил, что много иностранцев просятся на поддержку России в зону СВО, "всё стабилизируется".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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