Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте - 06.10.2022 Украина.ру
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Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте
Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте - 06.10.2022 Украина.ру
Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте
Ситуация на фронте стабилизуется, потому что много бойцов приезжают из России, а также иностранцы, которые хотят помочь ВС РФ, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру
2022-10-06T08:00
2022-10-06T08:00
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Ранее СМИ сообщали, что ВСУ активизировали наступление на Херсонском направлении и частично продвинулись южнее Высокополья в направлении Берислава.Он добавил, что много иностранцев просятся на поддержку России в зону СВО, "всё стабилизируется".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html
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новости, украина, россия
Новости, Украина, Россия

Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте

08:00 06.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ситуация на фронте стабилизуется, потому что много бойцов приезжают из России, а также иностранцы, которые хотят помочь ВС РФ, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру
Ранее СМИ сообщали, что ВСУ активизировали наступление на Херсонском направлении и частично продвинулись южнее Высокополья в направлении Берислава.
Они как двигались в ту сторону, так и в эту сторону двигаются. А сейчас пошла мобилизация и сюда будут приезжать ребята со всей страны. Много кто хочет реально помочь исправить ситуацию и к нам обращаются постоянно — как, чем помочь.
позывной "Нурали"
доброволец из Челябинска
Он добавил, что много иностранцев просятся на поддержку России в зону СВО, "всё стабилизируется".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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