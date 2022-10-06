https://ukraina.ru/20221006/1039409301.html
Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте
Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте - 06.10.2022 Украина.ру
Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте
Ситуация на фронте стабилизуется, потому что много бойцов приезжают из России, а также иностранцы, которые хотят помочь ВС РФ, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру
2022-10-06T08:00
2022-10-06T08:00
2022-10-06T08:00
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россия
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Ранее СМИ сообщали, что ВСУ активизировали наступление на Херсонском направлении и частично продвинулись южнее Высокополья в направлении Берислава.Он добавил, что много иностранцев просятся на поддержку России в зону СВО, "всё стабилизируется".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия
Доброволец с позывным "Нурали" рассказал, что сейчас происходит на фронте
Ситуация на фронте стабилизуется, потому что много бойцов приезжают из России, а также иностранцы, которые хотят помочь ВС РФ, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру