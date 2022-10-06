https://ukraina.ru/20221006/1039405252.html
Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов
Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов - 06.10.2022 Украина.ру
Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов
Россия не будет менять названия и статус Херсонской и Запорожской области, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру
2022-10-06T06:30
2022-10-06T06:30
2022-10-06T06:30
новости
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Ранее в Конституционном суде сообщили, что Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики сохранят свои названия после вхождения в состав России.30 сентября президент РФ Владимир Путин включил в состав России четыре новых объекта — освобождённые территории Украины: Херсонскую область, Запорожскую область, ЛНР, ДНР.По его мнению, будет точно новый федеральный округ, потому что эти территории не присоединить ни к Югу, ни к Кавказу.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221004/1039373839.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов
Россия не будет менять названия и статус Херсонской и Запорожской области, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру
Ранее в Конституционном суде сообщили, что Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики сохранят свои названия после вхождения в состав России.
30 сентября президент РФ Владимир Путин включил в состав России четыре новых объекта — освобождённые территории Украины: Херсонскую область, Запорожскую область, ЛНР, ДНР.
А зачем что-то менять? Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая. Это пусть Украина меняет, если хочет. Если бы это произошло, то нашлись бы отдельные субъекты, которые стали бы говорить, что "были мы при советской власти отдельные, нам было хорошо, а теперь нас включили в состав Крыма и теперь все стало плохо". Не надо лишний раз ничего менять.
Дмитрий Журавлев
политолог, директор Института региональных проблем
По его мнению, будет точно новый федеральный округ, потому что эти территории не присоединить ни к Югу, ни к Кавказу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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