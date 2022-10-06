https://ukraina.ru/20221006/1039405252.html

Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов

Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов - 06.10.2022 Украина.ру

Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов

Россия не будет менять названия и статус Херсонской и Запорожской области, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру

2022-10-06T06:30

2022-10-06T06:30

2022-10-06T06:30

новости

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Ранее в Конституционном суде сообщили, что Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики сохранят свои названия после вхождения в состав России.30 сентября президент РФ Владимир Путин включил в состав России четыре новых объекта — освобождённые территории Украины: Херсонскую область, Запорожскую область, ЛНР, ДНР.По его мнению, будет точно новый федеральный округ, потому что эти территории не присоединить ни к Югу, ни к Кавказу.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221004/1039373839.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости