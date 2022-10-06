Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов - 06.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221006/1039405252.html
Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов
Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов - 06.10.2022 Украина.ру
Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов
Россия не будет менять названия и статус Херсонской и Запорожской области, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру
2022-10-06T06:30
2022-10-06T06:30
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103411/49/1034114904_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f03738fff004a44a5347df4d68c572b.jpg.webp
Ранее в Конституционном суде сообщили, что Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики сохранят свои названия после вхождения в состав России.30 сентября президент РФ Владимир Путин включил в состав России четыре новых объекта — освобождённые территории Украины: Херсонскую область, Запорожскую область, ЛНР, ДНР.По его мнению, будет точно новый федеральный округ, потому что эти территории не присоединить ни к Югу, ни к Кавказу.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221004/1039373839.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103411/49/1034114904_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8562f6ea2417d39dd8528f8aecdd8c54.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов

06:30 06.10.2022
 
© Роман ГнатюкХерсон билборд
Херсон билборд
© Роман Гнатюк
Читать в
Россия не будет менять названия и статус Херсонской и Запорожской области, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру
Ранее в Конституционном суде сообщили, что Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики сохранят свои названия после вхождения в состав России.
30 сентября президент РФ Владимир Путин включил в состав России четыре новых объекта — освобождённые территории Украины: Херсонскую область, Запорожскую область, ЛНР, ДНР.
А зачем что-то менять? Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая. Это пусть Украина меняет, если хочет. Если бы это произошло, то нашлись бы отдельные субъекты, которые стали бы говорить, что "были мы при советской власти отдельные, нам было хорошо, а теперь нас включили в состав Крыма и теперь все стало плохо". Не надо лишний раз ничего менять.
Дмитрий Журавлев интервью
Дмитрий Журавлев
политолог, директор Института региональных проблем
По его мнению, будет точно новый федеральный округ, потому что эти территории не присоединить ни к Югу, ни к Кавказу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Во Львове провели антироссийскую акцию - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 15:19
"Русский хорошим не бывает": на Украине готовят новую волну зачисток
 
Новости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:48Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года
07:47В России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов
07:45Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках"
07:45Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ
07:33"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям
07:30"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ
07:26В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер"
07:25Bloomberg анонсировал ответ России на введение Западом потолка цен на нефть
07:15Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах
07:10Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung
07:00Эксперт рассказал о новой тактике ВСУ, принёсшей им последние успехи
06:45Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска
06:30Удары беспилотников и коррупция местных властей. Что происходит в Белой Церкви
06:30Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов
06:21"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак
06:15Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной
06:14Олег Неменский: Россия не должны отвечать на провокации, надо действовать только в собственных интересах
06:03Петр Акопов: Россию надо готовить к тому, что война с НАТО на Украине продлится пару лет
06:00Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта
05:55"Против нас воюет НАТО". С кем на самом деле борется Россия на Украине
Лента новостейМолния