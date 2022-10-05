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В США нашли виновного в атаках на "Северные потоки"

В США нашли виновного в атаках на "Северные потоки" - 05.10.2022 Украина.ру

В США нашли виновного в атаках на "Северные потоки"

Правительство США взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", заявил в интервью телеканалу Haber 7 американский историк исследователь Эрик Цуэссе

2022-10-05T07:53

2022-10-05T07:53

2022-10-05T07:53

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северный поток-2

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По его словам, действия Штатов нанесли удар по ЕC.По его мнению, российский природный газ лучше подходит для европейской промышленности, чем поставляемый из-за океана СПГ.При этом Москва — естественный поставщик газа для ЕС, отметил Цуэссе."Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены", — сказал историк.Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.

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2022

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новости, сша, северный поток, северный поток-2