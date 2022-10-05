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В США нашли виновного в атаках на "Северные потоки"
В США нашли виновного в атаках на "Северные потоки" - 05.10.2022 Украина.ру
В США нашли виновного в атаках на "Северные потоки"
Правительство США взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", заявил в интервью телеканалу Haber 7 американский историк исследователь Эрик Цуэссе
2022-10-05T07:53
2022-10-05T07:53
2022-10-05T07:53
новости
сша
северный поток
северный поток-2
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По его словам, действия Штатов нанесли удар по ЕC.По его мнению, российский природный газ лучше подходит для европейской промышленности, чем поставляемый из-за океана СПГ.При этом Москва — естественный поставщик газа для ЕС, отметил Цуэссе."Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены", — сказал историк.Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
https://ukraina.ru/20220930/1039254966.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, северный поток, северный поток-2
В США нашли виновного в атаках на "Северные потоки"
Правительство США взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", заявил в интервью телеканалу Haber 7 американский историк исследователь Эрик Цуэссе
По его словам, действия Штатов нанесли удар по ЕC.
"Тот факт, что правительство США взорвало “Северные потоки”, протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их “дипломатическими” путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать", — сказал специалист.
По его мнению, российский природный газ лучше подходит для европейской промышленности, чем поставляемый из-за океана СПГ.
При этом Москва — естественный поставщик газа для ЕС, отметил Цуэссе.
"Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены", — сказал историк.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.