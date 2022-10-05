https://ukraina.ru/20221005/1039380658.html

Воссоединение с Россией. Как будут приживаться юридические и моральные аспекты в новых регионах

Воссоединение с Россией. Как будут приживаться юридические и моральные аспекты в новых регионах - 05.10.2022 Украина.ру

Воссоединение с Россией. Как будут приживаться юридические и моральные аспекты в новых регионах

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T04:19

2022-10-05T04:19

2022-10-05T04:19

россия

сво

регионы

воссоединение

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Совет Федерации во вторник, 4 октября, одобрил включение в состав России четырех бывших регионов Украины - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Проекты федеральных законов о ратификации договоров о принятии регионов в состав России и образования новых субъектов РФ внес глава МИД России Сергей Лавров. Сенаторы проголосовали "за" одобрение каждого договора."Режим стал чужим"Сергей Лавров отметил, что решение основывается на волеизъявлении жителей регионов 23-27 сентября, и этот шаг полностью соответствует принципу равноправия народов, закрепленном в Уставе ООН."В декларации ООН зафиксирована обязанность уважать территориальную целостность государств, соблюдающих принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющих правительство, представляющее весь народ, проживающий на данной территории. Нет нужды доказывать, что киевский режим никак не отвечает таким критериям, долгие годы грубо и массово нарушая изложенные требования ООН. Этот режим давно стал чужим и враждебным для всех жителей Украины, которые не мыслят свою жизнь без сопричастности русской цивилизации и от которых еще год назад президент Зеленский потребовал убираться в Россию", - сказал Лавров."Великая Россия возрождается!"С докладом по четырем бывшим украинским регионам выступил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он отметил, что в Киеве после госпереворота в 2014 году установился неонацистский режим, который развязал войну, ввел запреты на русский язык и русскую культуру, и все, что имеет отношение к России.Киев пересмотрел итоги Второй мировой войны, реабилитировал нацизм, нарушил нормы международного права, что было бы невозможно без поддержки Вашингтона. Граждан Украины поделили на два сорта, сказал Карасин. В этих условиях Россия приняла решение – "моральный долг державы".Глава комитета отметил и роль западных стран в украинском конфликте. По его словам, "Западу не нужна дружественная нам Украина. Им (украинцам. - Ред.) насаждалась антиРоссия, смысл которой - вражда с нашей страной".Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев так прокомментировал в своем телеграм-канале включение в состав России четырех новых регионов: "Правда торжествует! Великая Россия возрождается!".Четыре бывших региона Украины были признаны в качестве суверенных государств, что предшествовало конституционной процедуре, пояснил сенатор Андрей Клишас. Субъекты вошли в состав 30 сентября, согласно договорам, а в дальнейшем проходит конституционно-правовое оформление этих документов.Что дальшеПотребуется время, чтобы навести порядок во всех юридических вопросах. Сейчас, например, наблюдатели задаются вопросом, какова должна быть мера ответственности тех людей, которые на освобожденных - но еще не присоединенных к РФ - территориях сотрудничали с украинскими спецслужбами. Например, как сообщали СМИ, в сотрудничестве с СБУ признался гендиректор ЗАЭС. По его словам, с сотрудником СБУ общение шло через мессенджеры, а суть этого общения заключалась в том, что передавалась информация о текущем состоянии дел на атомной станции.При этом известно, что ВСУ обстреливали атомную станцию. Но возникает вопрос, законодательство какой страны действовало на тот момент на территории, где расположена станция, отмечают наблюдатели в соцсетях. Такие же вопросы задают относительно других подобных случаев в других областях. Теперь подобные вопросы снимаются."Все четыре территории станут областями Российской Федерации, и Российская Федерация прирастет этими территориями. Но нам еще потребуется очень длительное время для того, чтобы состыковать законодательство и очень многие другие вопросы госуправления, регионального управления", - отметил политолог Марат Баширов в интервью Украине.ру. Он напомнил: когда Конституционный суд выносил свои решения относительно того, что эти договоры соответствуют законодательству Российской Федерации, он указал, что будет переходный период до 2026 года."То есть, до 2026 года все законодательство этих регионов должно быть приведено в полное соответствие с тем, что есть в Белгородской области или в городе Москва и т.д. Аналогичная процедура была и по Крыму", - отметил эксперт.Люди хотят мираЛюди теперь ожидают мира и определенности, рассказал в интервью Украине.ру глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев. "Прежде всего, все люди, жители, горожане, ожидают, самое главное – это мира. И ждут предсказуемости, чтобы не было отката назад, чтобы понимать, куда же идти, как идти. Потому, что в течение последних семи месяцев некоторая степень неопределенности существовала", - отметил он.И добавил: с июня город подвергается обстрелам со стороны ВСУ: "антирекордом является осуществление этих ракетных атак, когда 74 ракеты прилетели за пять часов, за сутки - больше 125". По словам Леонтьева, на настоящий момент в городе повреждены 350 жилых домов, не считая объектов инфраструктуры, здравоохранения и образования. Сейчас проводятся восстановительные работы, в которых принимают участие бригады из Ростовской области и из Крыма.Конституцию изменятРанее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале сообщал, что в случае принятия в состав России новых субъектов Федерации, Конституцию изменят."В случае принятие в состав России новых субъектов Федерации необходимо будет включить в ст. 65 Конституции соответствующие изменения, отражающие новый субъектный состав Российской Федерации. Указанные изменения вносятся в ст. 65 Конституции на основании принятых ФКЗ (Федеральным конституционным законом. - ред.) Указом Президента Российской Федерации", - написал политик.Статья 65 Конституции России перечисляет субъекты Федерации, которые входят в состав России, говорит о возможности принять в состав нового субъекта.Напомним, с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Абсолютное большинство избирателей проголосовали "за". Главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложениями принять области и республики Донбасса в состав РФ.30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Документы подписали также и главы новых субъектов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Владимир Сальдо (Херсонская область).

https://ukraina.ru/20221004/1039355595.html

https://ukraina.ru/20221004/1039364532.html

https://ukraina.ru/20220930/1039268894.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, сво, регионы, воссоединение