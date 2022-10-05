https://ukraina.ru/20221005/1039369616.html
"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте
"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте - 05.10.2022 Украина.ру
"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте
ВСУ всеми имеющимися силами пытаются добиться максимума на линиях боевого столкновения, но они несут колоссальные потери, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
2022-10-05T04:07
2022-10-05T04:07
2022-10-05T04:07
новости
всу
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036980599_236:453:3071:2047_1920x0_80_0_0_6880cc145301605d66b6249565c1c24f.jpg
По его мнению, ВСУ людские потери могут пополнять за счет своих резервистов, но потери в технике и вооружении для них чувствительны.Поэтому украинские военные не смогут сохранять такие же темпы продвижения, как в сентябре, заключил эксперт.Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221001/1039289257.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу
"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте
ВСУ всеми имеющимися силами пытаются добиться максимума на линиях боевого столкновения, но они несут колоссальные потери, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
Сейчас они примерно делают то же самое, что мы делали где-то в июне-июле. То есть, они всеми своими имеющимися силами, накопленными, пытаются добиться максимума. Соответственно, они где-то продвигаются, где-то нет, но они постоянно несут потери, они постоянно теряют технику, теряют людей, как говорят на военном сленге – стачиваются.
Влад Шурыгин
военный эксперт
По его мнению, ВСУ людские потери могут пополнять за счет своих резервистов, но потери в технике и вооружении для них чувствительны.
Поэтому украинские военные не смогут сохранять такие же темпы продвижения, как в сентябре, заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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