https://ukraina.ru/20221005/1039369616.html

"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте

"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте - 05.10.2022 Украина.ру

"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте

ВСУ всеми имеющимися силами пытаются добиться максимума на линиях боевого столкновения, но они несут колоссальные потери, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру

2022-10-05T04:07

2022-10-05T04:07

2022-10-05T04:07

новости

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036980599_236:453:3071:2047_1920x0_80_0_0_6880cc145301605d66b6249565c1c24f.jpg

По его мнению, ВСУ людские потери могут пополнять за счет своих резервистов, но потери в технике и вооружении для них чувствительны.Поэтому украинские военные не смогут сохранять такие же темпы продвижения, как в сентябре, заключил эксперт.Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221001/1039289257.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу