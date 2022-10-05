"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте - 05.10.2022 Украина.ру
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"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте
"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте - 05.10.2022 Украина.ру
"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте
ВСУ всеми имеющимися силами пытаются добиться максимума на линиях боевого столкновения, но они несут колоссальные потери, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
2022-10-05T04:07
2022-10-05T04:07
новости
всу
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По его мнению, ВСУ людские потери могут пополнять за счет своих резервистов, но потери в технике и вооружении для них чувствительны.Поэтому украинские военные не смогут сохранять такие же темпы продвижения, как в сентябре, заключил эксперт.Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221001/1039289257.html
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новости, всу
Новости, ВСУ

"Постоянно теряют технику и людей": военный эксперт Шурыгин рассказал о тактике ВСУ на фронте

04:07 05.10.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
ВСУ всеми имеющимися силами пытаются добиться максимума на линиях боевого столкновения, но они несут колоссальные потери, сказал военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
Сейчас они примерно делают то же самое, что мы делали где-то в июне-июле. То есть, они всеми своими имеющимися силами, накопленными, пытаются добиться максимума. Соответственно, они где-то продвигаются, где-то нет, но они постоянно несут потери, они постоянно теряют технику, теряют людей, как говорят на военном сленге – стачиваются.
Владислав Шурыгин интервью
Влад Шурыгин
военный эксперт
По его мнению, ВСУ людские потери могут пополнять за счет своих резервистов, но потери в технике и вооружении для них чувствительны.
Поэтому украинские военные не смогут сохранять такие же темпы продвижения, как в сентябре, заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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