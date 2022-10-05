Военный эксперт Шурыгин рассказал, как подготовлены российские и украинские бригады на фронте - 05.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Шурыгин рассказал, как подготовлены российские и украинские бригады на фронте
Военный эксперт Шурыгин рассказал, как подготовлены российские и украинские бригады на фронте - 05.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт Шурыгин рассказал, как подготовлены российские и украинские бригады на фронте
Украинские бригады сейчас практически все стопроцентно укомплектованы в отличие от российских, заявил военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
2022-10-05T04:30
2022-10-05T04:30
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украина
россия
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По его словам, в украинской бригаде в среднем 3 - 3,5 тысячи человек, поэтому у них где-то от 25 до 30 тысяч в группировке.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039300652.html
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новости, украина, россия
Новости, Украина, Россия

Военный эксперт Шурыгин рассказал, как подготовлены российские и украинские бригады на фронте

04:30 05.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинские бригады сейчас практически все стопроцентно укомплектованы в отличие от российских, заявил военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
Я не являюсь человеком, допущенным к документам разведки, но украинские бригады сейчас практически все стопроцентно укомплектованы в отличие от наших. У нас же процент укомплектованности того, что называется "полками", не превышает 45%, если судить по тем сообщениям, которые идут с мест от блогеров и военкоров.
Владислав Шурыгин интервью
Влад Шурыгин
военный эксперт
По его словам, в украинской бригаде в среднем 3 - 3,5 тысячи человек, поэтому у них где-то от 25 до 30 тысяч в группировке.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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