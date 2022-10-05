https://ukraina.ru/20221005/1039357834.html

Военный эксперт Шурыгин рассказал, как подготовлены российские и украинские бригады на фронте

Военный эксперт Шурыгин рассказал, как подготовлены российские и украинские бригады на фронте - 05.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт Шурыгин рассказал, как подготовлены российские и украинские бригады на фронте

Украинские бригады сейчас практически все стопроцентно укомплектованы в отличие от российских, заявил военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру

2022-10-05T04:30

2022-10-05T04:30

2022-10-05T04:30

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По его словам, в украинской бригаде в среднем 3 - 3,5 тысячи человек, поэтому у них где-то от 25 до 30 тысяч в группировке.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039300652.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия