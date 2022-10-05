https://ukraina.ru/20221005/1039357378.html
Военный эксперт объяснил, почему украинская армия стесняет ВС РФ на некоторых участках фронта
Военный эксперт объяснил, почему украинская армия стесняет ВС РФ на некоторых участках фронта - 05.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему украинская армия стесняет ВС РФ на некоторых участках фронта
ВСУ начали теснить российскую армию, потому что руководство РФ недооценило армию Украины, а также допустили ошибку в расчете сил и средств, заявил военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
2022-10-05T04:00
2022-10-05T04:00
2022-10-05T04:00
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В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.По его словам, была допущена РФ огромная недооценка противника, это системный просчет разведки, которая не смогла вскрыть реальное состояние ВСУ, их моральное состояние и приблизительно ту стратегию, которую украинцы изберут.Также была допущена ошибка расчета сил и средств, Россия привлекла силы, которые подходили для полицейской операции, "но они никак не годились для полномасштабной войны, в которой мы сейчас оказались", добавил эксперт.За это время Украина поняла главную слабость ВС РФ, которая заключалась в недостаточности ресурсов, выделенных на СВО, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039343696.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф
Военный эксперт объяснил, почему украинская армия стесняет ВС РФ на некоторых участках фронта
ВСУ начали теснить российскую армию, потому что руководство РФ недооценило армию Украины, а также допустили ошибку в расчете сил и средств, заявил военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру
В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.
В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.
У любой продолжительной проблемы есть только системное объяснение. Проблема в системной ошибке, которую мы изначально допустили, и которая просто начинала со временем сказываться все сильнее, и в итоге привела к сегодняшнему состоянию.
Влад Шурыгин
военный эксперт
По его словам, была допущена РФ огромная недооценка противника, это системный просчет разведки, которая не смогла вскрыть реальное состояние ВСУ, их моральное состояние и приблизительно ту стратегию, которую украинцы изберут.
Также была допущена ошибка расчета сил и средств, Россия привлекла силы, которые подходили для полицейской операции, "но они никак не годились для полномасштабной войны, в которой мы сейчас оказались", добавил эксперт.
За это время Украина поняла главную слабость ВС РФ, которая заключалась в недостаточности ресурсов, выделенных на СВО, заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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