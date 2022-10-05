https://ukraina.ru/20221005/1039357378.html

Военный эксперт объяснил, почему украинская армия стесняет ВС РФ на некоторых участках фронта

Военный эксперт объяснил, почему украинская армия стесняет ВС РФ на некоторых участках фронта - 05.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему украинская армия стесняет ВС РФ на некоторых участках фронта

ВСУ начали теснить российскую армию, потому что руководство РФ недооценило армию Украины, а также допустили ошибку в расчете сил и средств, заявил военный эксперт Влад Шурыгин в интервью Украина.ру

2022-10-05T04:00

2022-10-05T04:00

2022-10-05T04:00

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В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.По его словам, была допущена РФ огромная недооценка противника, это системный просчет разведки, которая не смогла вскрыть реальное состояние ВСУ, их моральное состояние и приблизительно ту стратегию, которую украинцы изберут.Также была допущена ошибка расчета сил и средств, Россия привлекла силы, которые подходили для полицейской операции, "но они никак не годились для полномасштабной войны, в которой мы сейчас оказались", добавил эксперт.За это время Украина поняла главную слабость ВС РФ, которая заключалась в недостаточности ресурсов, выделенных на СВО, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039343696.html

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