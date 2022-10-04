Шойгу назвал количество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации - 04.10.2022 Украина.ру
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Шойгу назвал количество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации
Шойгу назвал количество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации - 04.10.2022 Украина.ру
Шойгу назвал количество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации
Министерство обороны РФ выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети. Об этом сообщил 4 октября глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании
2022-10-04T14:20
2022-10-04T14:32
новости
мобилизация
сергей шойгу
мо рф
спецоперация
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Он отметил, что должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных комплектами одежды и всем необходимым и назначить их на воинские должности.Шойгу подчеркнул, что граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут направлять в районы проведения специальной военной операции только после боевого слаживания вместе с уже задействованными подразделениями. Он потребовал от командующих войсками военных округов проводить с новобранцами дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.Ранее министр обороны РФ, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
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новости, мобилизация, сергей шойгу, мо рф, спецоперация
Новости, мобилизация, Сергей Шойгу, МО РФ, Спецоперация

Шойгу назвал количество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации

14:20 04.10.2022 (обновлено: 14:32 04.10.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Министерство обороны РФ выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети. Об этом сообщил 4 октября глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании
Он отметил, что должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных комплектами одежды и всем необходимым и назначить их на воинские должности.

На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек... Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Рабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
Сергей Шойгу
Министр обороны РФ
Шойгу подчеркнул, что граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут направлять в районы проведения специальной военной операции только после боевого слаживания вместе с уже задействованными подразделениями. Он потребовал от командующих войсками военных округов проводить с новобранцами дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.
Ранее министр обороны РФ, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
Евгений Федоров - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 11:54
Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФПризыв на военную службу 300 тысяч граждан не скажется на экономике России, так как мобилизованных сотрудников предприятий можно заместить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
 
НовостимобилизацияСергей ШойгуМО РФСпецоперация
 
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