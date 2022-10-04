Шойгу назвал количество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации
14:20 04.10.2022 (обновлено: 14:32 04.10.2022)
Министерство обороны РФ выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети. Об этом сообщил 4 октября глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании
Он отметил, что должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных комплектами одежды и всем необходимым и назначить их на воинские должности.
На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек... Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
Шойгу подчеркнул, что граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут направлять в районы проведения специальной военной операции только после боевого слаживания вместе с уже задействованными подразделениями. Он потребовал от командующих войсками военных округов проводить с новобранцами дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.
Ранее министр обороны РФ, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
1 октября, 11:54Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФПризыв на военную службу 300 тысяч граждан не скажется на экономике России, так как мобилизованных сотрудников предприятий можно заместить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров