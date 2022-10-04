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Шойгу назвал количество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации

Шойгу назвал количество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации - 04.10.2022 Украина.ру

Шойгу назвал количество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации

Министерство обороны РФ выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети. Об этом сообщил 4 октября глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании

2022-10-04T14:20

2022-10-04T14:20

2022-10-04T14:32

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Он отметил, что должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных комплектами одежды и всем необходимым и назначить их на воинские должности.Шойгу подчеркнул, что граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут направлять в районы проведения специальной военной операции только после боевого слаживания вместе с уже задействованными подразделениями. Он потребовал от командующих войсками военных округов проводить с новобранцами дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.Ранее министр обороны РФ, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20221001/1039284888.html

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2022

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новости, мобилизация, сергей шойгу, мо рф, спецоперация