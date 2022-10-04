Лукашенко отказался объявлять мобилизацию - 04.10.2022 Украина.ру
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Лукашенко отказался объявлять мобилизацию
Лукашенко отказался объявлять мобилизацию - 04.10.2022 Украина.ру
Лукашенко отказался объявлять мобилизацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался объявлять мобилизацию на военную службу. В стране делают выводы из российского опыта. Об этом глава белорусского государства заявил 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА
2022-10-04T13:53
2022-10-04T13:53
новости
лукашенко
мобилизация
белоруссия
армия
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Лукашенко не считает нужным проводить мобилизацию на военную службу. В Белоруссии проведут проверку сведений о военнообязанных, но с мобилизацией она не связана. В стране уделяют внимание вопросам модернизации и развития Вооруженных сил, делают выводы и извлекают уроки "из тех войн, которые происходили и происходят на планете".Белоруссия готова дать адекватный ответ в случае провокаций с украинской стороны, сказал ранее в интервью Украина.ру белорусский политик Сергей Лущ. Белоруссия будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на своем направлении, отметил он.
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новости, лукашенко, мобилизация, белоруссия, армия
Новости, Лукашенко, мобилизация, Белоруссия, Армия

Лукашенко отказался объявлять мобилизацию

13:53 04.10.2022
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко военная безопасность форма
Александр Лукашенко военная безопасность форма
© president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался объявлять мобилизацию на военную службу. В стране делают выводы из российского опыта. Об этом глава белорусского государства заявил 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА
Лукашенко не считает нужным проводить мобилизацию на военную службу.
"Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", - сказал Лукашенко
В Белоруссии проведут проверку сведений о военнообязанных, но с мобилизацией она не связана. В стране уделяют внимание вопросам модернизации и развития Вооруженных сил, делают выводы и извлекают уроки "из тех войн, которые происходили и происходят на планете".
Белоруссия готова дать адекватный ответ в случае провокаций с украинской стороны, сказал ранее в интервью Украина.ру белорусский политик Сергей Лущ. Белоруссия будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на своем направлении, отметил он.
Лукашенко
13:39
Лукашенко объявил проверку военнообязанных "безо всякого гвалта и шума"Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о грядущих проверках всех военнообязанных, которые числятся в запасе. Об этом он сообщил 4 октября на совещании по вопросам безопасности государства, пишет БелТА
 
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13:53Лукашенко отказался объявлять мобилизацию
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