https://ukraina.ru/20221004/1039368901.html
Лукашенко отказался объявлять мобилизацию
Лукашенко отказался объявлять мобилизацию - 04.10.2022 Украина.ру
Лукашенко отказался объявлять мобилизацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался объявлять мобилизацию на военную службу. В стране делают выводы из российского опыта. Об этом глава белорусского государства заявил 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА
2022-10-04T13:53
2022-10-04T13:53
2022-10-04T13:53
новости
лукашенко
мобилизация
белоруссия
армия
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Лукашенко не считает нужным проводить мобилизацию на военную службу. В Белоруссии проведут проверку сведений о военнообязанных, но с мобилизацией она не связана. В стране уделяют внимание вопросам модернизации и развития Вооруженных сил, делают выводы и извлекают уроки "из тех войн, которые происходили и происходят на планете".Белоруссия готова дать адекватный ответ в случае провокаций с украинской стороны, сказал ранее в интервью Украина.ру белорусский политик Сергей Лущ. Белоруссия будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на своем направлении, отметил он.
https://ukraina.ru/20221004/1039367911.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, мобилизация, белоруссия, армия
Новости, Лукашенко, мобилизация, Белоруссия, Армия
Лукашенко отказался объявлять мобилизацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался объявлять мобилизацию на военную службу. В стране делают выводы из российского опыта. Об этом глава белорусского государства заявил 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА