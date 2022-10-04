https://ukraina.ru/20221004/1039368901.html

Лукашенко отказался объявлять мобилизацию

Лукашенко отказался объявлять мобилизацию - 04.10.2022 Украина.ру

Лукашенко отказался объявлять мобилизацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался объявлять мобилизацию на военную службу. В стране делают выводы из российского опыта. Об этом глава белорусского государства заявил 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА

2022-10-04T13:53

2022-10-04T13:53

2022-10-04T13:53

новости

лукашенко

мобилизация

белоруссия

армия

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Лукашенко не считает нужным проводить мобилизацию на военную службу. В Белоруссии проведут проверку сведений о военнообязанных, но с мобилизацией она не связана. В стране уделяют внимание вопросам модернизации и развития Вооруженных сил, делают выводы и извлекают уроки "из тех войн, которые происходили и происходят на планете".Белоруссия готова дать адекватный ответ в случае провокаций с украинской стороны, сказал ранее в интервью Украина.ру белорусский политик Сергей Лущ. Белоруссия будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на своем направлении, отметил он.

https://ukraina.ru/20221004/1039367911.html

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новости, лукашенко, мобилизация, белоруссия, армия