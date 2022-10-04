https://ukraina.ru/20221004/1039364532.html
В МИД объяснили порядок получения гражданства в новых регионах
В МИД объяснили порядок получения гражданства в новых регионах - 04.10.2022 Украина.ру
В МИД объяснили порядок получения гражданства в новых регионах
Жители новых регионов России, которые проживают за рубежом, должны выбрать свое гражданство в течении месяца, заявил в комментарии для РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов 4 октября
2022-10-04T12:39
2022-10-04T12:39
2022-10-04T12:39
новости
паспорт
российское гражданство
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мид
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Он объяснил, что в течении указанного срока, жители должны решить, хотят ли они получить российское гражданство.По словам Иванова, многие жители ЛНР и ДНР уже имеют российские паспорта, но теперь паспортизация будет активизирована и пройдет в ускоренном режиме.Во вторник 4 октября российские сенаторы одобрили решение Госдумы и включили в состав РФ Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области.
https://ukraina.ru/20221004/1039348211.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, паспорт, российское гражданство, гражданство, мид
Новости, паспорт, российское гражданство, гражданство, МИД
В МИД объяснили порядок получения гражданства в новых регионах
Жители новых регионов России, которые проживают за рубежом, должны выбрать свое гражданство в течении месяца, заявил в комментарии для РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов 4 октября
Он объяснил, что в течении указанного срока, жители должны решить, хотят ли они получить российское гражданство.
Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор.
По словам Иванова, многие жители ЛНР и ДНР уже имеют российские паспорта, но теперь паспортизация будет активизирована и пройдет в ускоренном режиме.
Во вторник 4 октября российские сенаторы одобрили решение Госдумы и включили в состав РФ Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области.