https://ukraina.ru/20221004/1039364532.html

В МИД объяснили порядок получения гражданства в новых регионах

В МИД объяснили порядок получения гражданства в новых регионах - 04.10.2022 Украина.ру

В МИД объяснили порядок получения гражданства в новых регионах

Жители новых регионов России, которые проживают за рубежом, должны выбрать свое гражданство в течении месяца, заявил в комментарии для РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов 4 октября

2022-10-04T12:39

2022-10-04T12:39

2022-10-04T12:39

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Он объяснил, что в течении указанного срока, жители должны решить, хотят ли они получить российское гражданство.По словам Иванова, многие жители ЛНР и ДНР уже имеют российские паспорта, но теперь паспортизация будет активизирована и пройдет в ускоренном режиме.Во вторник 4 октября российские сенаторы одобрили решение Госдумы и включили в состав РФ Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области.

https://ukraina.ru/20221004/1039348211.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, паспорт, российское гражданство, гражданство, мид