https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html

Александр Дудчак: За Северные потоки надо ударить по кабелям связи между ЕС и США, и по кораблям с СПГ

Александр Дудчак: За Северные потоки надо ударить по кабелям связи между ЕС и США, и по кораблям с СПГ - 04.10.2022 Украина.ру

Александр Дудчак: За Северные потоки надо ударить по кабелям связи между ЕС и США, и по кораблям с СПГ

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T13:44

2022-10-04T13:44

2022-10-04T13:44

александр дудчак

интервью

сша

россия

украина

газ

северный поток

ядерное оружие

посейдон

инфраструктура

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Американцы были бы счастливы, если бы Европа сгорела в огне ядерной войны, считает эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью Украина.ру.— Александр Васильевич, есть факт подрыва Северных потоков, но каков экономически и политический ущерб? И что с этим делать нам?— Американцам это было просто необходимо. Поэтому они не стали особо церемониться, взвешивать последствия. Им плевать, как они будут выглядеть в глазах европейских партнеров. Более того, плевать прямо в глаза этим партнерам. А еще они настаивают, что это вообще-то дождик.А европейцы утираются и думают: "А кто это наделал? Никак догадаться не можем. Просто поразительно!". Это гениально, это показывает отношения США и европейцев.Ущерб, конечно, колоссальный. Там одна ниточка осталась. Норвегия пустила трубу на Польшу, но этих объемов явно не хватит. Через Украину вряд ли кто-то будет увеличивать объемы прокачки, потому что таким образом будет финансироваться террористическое украинское государство.Ситуация для Европы вообще катастрофа, для США все замечательно. Они уничтожают конкурента, заставляют бежать капиталы в Америку, ожидается до 7 триллионов сбежавшего капитала. Мы видим сейчас по конкретным предприятиям, как утекают деньги в Соединенные штаты.Это видно, например, по компаниям, занимающимся возобновляемой энергией, металлургическим компаниям. Например, "Миттал Стил".Банки тоже собираются сваливать. Тот же "JP Morgan" планирует закрыть филиал в Европе, потому что из-за возможных блэкаутов под угрозу будут поставлены проведение торговых операций и прочее.— А мы сколько потеряли в деньгах?— Сложно сказать, сколько потеряли, потому что СП-2 и так не работал, по первому потоку поставки были достаточно большие, это обеспечивало рекордную выручку Газпрому. Можно говорить о прямом ущербе более чем 2 миллиарда долларов из-за потери самого газа в трубе, который там был.Можно говорить о потерях, но, наверное, это будет не совсем корректно, если говорить о выручке от европейцев, потому что мы на нее не можем до конца приобрести то, что нам надо у тех же европейских компаний.Потому что, получая те же евро и доллары, мы не всегда можем за счет параллельного импорта отоварить полученную выручку. Это ускорит процесс по перенаправлению этих потоков газа. Это сделать не так легко технически, есть определенные сложности в этом процессе. Нужны мощности и оборудование, чтобы направить газ в ту же Азию.— Мы можем как-то доказать, что они виновны и заставить платить компенсацию?— Маловероятно, что мы можем заставить кого-то платить компенсацию, у нас украли более 300 миллиардов ЗВР. Просто украли! И ничего с этим сделать невозможно. Доказывать мы ничего не должны, по большому счету, потому что те, кому мы будем доказывать, они прекрасно знают, кто это сделал. Они это и делали, просто делают круглые глаза. Боже мой, кто это сделал?Других вариантов, кроме того, что это сделали британцы и американцы, просто нет, исходя из технических возможностей и правила "смотри, кому это выгодно".— А в какой момент вообще США решили, что можно вообще наплевать на все международные нормы, забрать золото, подорвать газопровод? Что произошло?— Потому что их это устраивает, и они считают, что действия, которые может предпринять Россия, не нанесут им аналогичного ущерба. При этом то, что происходит в реальности и то, что выдается в эфир как факты – параллельные вселенные. Им все равно, они изобретают эту реальность, выдают ее в СМИ, нахлобучивают информацию на головы американских и европейских граждан, обвиняют во всем Россию. И считают, что если ответные меры и будут, то не будет серьезного ущерба. Гораздо выше для них ценность того, что они сейчас делают.— Разведка НАТО сообщил, что Россия может провести испытания "Посейдона". Могут ли с применением такого оружия или какого-то другого начаться инфраструктурные войны или мелкие провокации подобного рода?— Нет, явно "Посейдон" не предназначен для инфраструктурных таких операций. Он предназначен для уничтожения городов и стран. Там конечно инфраструктура тоже будет уничтожена, но вместе с мегаполисами. Не для этого он нужен и не таким оружием уничтожали Северные потоки.— Но там могут быть не только ядерные заряды, но и обычные…— Может и будут обычные. Но я думаю, нынешнее предназначение "Посейдона" - не разорвать кабель между Европой и США, а чтобы оружие возмездия находилось возле США в океане. Враги наши ведут себя крайне нагло, ожидать можно чего угодно.Их вполне бы устроил конфликт на территории Европы с применением ядерного оружия. Пусть даже бы Европа сгорела бы в огне, американцев бы это никоим образом не расстроило, только повеселило бы, они были бы счастливы.Просто в таком случае, если в Европе будет применяться такое оружие, надо просто США помнить, что было заявлено о применении любых средств для защиты интересов России.Это одно из средств для устрашения. Удары будут наносится по центрам принятия решений.— Могут ли быть взаимные диверсии? Возможно с использованием тех же беспилотников "Герань-2", он же "Шахид-136"? Может ли Россия применить такие методы?— Технические возможности такие есть и ничего страшного бы не произошло, если бы они перешли в технические реальности. Например, тот же кабель, соединяющий Европу и Америку, передающий информацию банковского характера, кабели связи, интернет. Это было бы интересным ответом, почему бы и нет?— Получается, что на удар по Северному потоку не ответим, а расследование честным не будет, симметричный ответ сделает нас такими же как они, тогда что нам делать? Ведь если не ответить это повториться.— Возможно, даже не афишируя, разрушить коммуникации, это было бы заслуженно для европейцев и американцев. Они, чувствуя свою безнаказанность, просто наглеют, считают, что им всё дозволено. Не воспринимают угрозы России серьезно в последнее время. Это опасно, но они должны понимать и прочувствовать эту опасность.В последнее время все перешло в такую стадию, что никаких ограничений нет. Если будут потоплены какие-нибудь корабли с СПГ, я думаю, никто не удивиться. А наоборот, скажут, что они это заслужили. Поэтому американцы говорят, что надо усилить безопасность всех структур, связанных с обеспечением Европы СПГ. Знает собака, чье мясо съела.Поэтому они и переживают. Наверное, может дойти и до того, как во Вторую мировую топили конвои друг друга. Ну, американцы уже вышли на эту тропу войны и следующее, что может быть, они просто начнут топить корабли, и скажут, мы не знаем, кто это сделал. Кто-то сделал, но не США.— И последнее. Могут ли при помощи украинских войск ударить и по Крымскому мосту? Это знаковый объект.— Я думаю, что никаких ограничений по этому поводу нет, преград в использовании какого-либо оружие не существует, они готовы иди на всё. И если у них будут средства, добивающее до моста, они вполне могут нанести такой удар.

https://ukraina.ru/20220302/1033420909.html

https://ukraina.ru/20221004/1039350016.html

https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

александр дудчак, интервью, сша, россия, украина, газ, северный поток, ядерное оружие, посейдон, инфраструктура