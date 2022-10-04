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Совет Федерации одобрил включение в состав России четырех бывших регионов Украины

Совет Федерации одобрил включение в состав России четырех бывших регионов Украины - 04.10.2022 Украина.ру

Совет Федерации одобрил включение в состав России четырех бывших регионов Украины

Совет Федерации одобрил включение в состав России четырех бывших регионов Украины - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей... Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T10:34

2022-10-04T10:34

2022-10-04T10:34

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Совет Федерации одобрил включение в состав России четырех бывших регионов Украины - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Проекты федеральных законов о ратификации договоров о принятии регионов в состав России и образования новых субъектов РФ внес глава МИД России Сергей Лавров.Сенаторы единогласно проголосовали "за" одобрение каждого договора:"Нам предстоит выполнить сою часть этой исторической миссии. Все упомянутые законы будут рассматриваться в открытом режиме, по каждому будет проводиться открытое голосование", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко перед голосванием.С докладом по четырем регионам выступил председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. В Киеве после госпереворота в 2014 году установился неонацистский режим, который развязал войну, ввел запреты на русский язык и русскую культуру, и все, что имеет отношение к России, сказал Карасин. Киев пересмотрел итоги Второй мировой войны, реабилитировал нацизм, нарушил нормы международного права, что было бы невозможно без поддержки Вашингтона. Граждан Украины поделили на два сорта, сказал он. В этих условиях Россия приняла решение - "моральный долг державы". Четыре бывших региона Украины были признаны в качестве суверенных государств, что предшествовало конституционной процедуре, пояснил сенатор Андрей Клишас. Субъекты вошли в состав 30 сентября, согласно договорам, а в дальнейшем проходит конституционно-правовое оформление этих документов.Решение основывается на волеизъявлении жителей регионов 23-27 сентября, подчеркнул Сергей Лавров. Этот шаг полностью соответствует принципу равноправия народов, закрепленном в Уставе ООН, добавил он.

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новости, совет федерации, референдум, регионы