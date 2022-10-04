Депутат Госдумы рассказал о сроках оформления статуса новых субъектов РФ - 04.10.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы рассказал о сроках оформления статуса новых субъектов РФ
Депутат Госдумы рассказал о сроках оформления статуса новых субъектов РФ - 04.10.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы рассказал о сроках оформления статуса новых субъектов РФ
Оформление конституционного статуса новых субъектов РФ займет еще несколько дней, работу планируют завершить на текущей неделе, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев
2022-10-04T09:00
2022-10-04T09:00
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Президент России Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.3 октября Госдума на пленарном заседании единогласно ратифицировала договоры и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав РФ.
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новости, россия
Новости, Россия

Депутат Госдумы рассказал о сроках оформления статуса новых субъектов РФ

09:00 04.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Оформление конституционного статуса новых субъектов РФ займет еще несколько дней, работу планируют завершить на текущей неделе, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев
"Оформление конституционного статуса новых субъектов займет еще несколько дней. Работу планируется завершить на текущей неделе. Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны. После этого они будут опубликованы, вступят в силу и все юридические процедуры будут завершены", — отметил Бахарев.
Президент России Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
3 октября Госдума на пленарном заседании единогласно ратифицировала договоры и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав РФ.
Патриотические акции в городах России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 10:00
Что изменится в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье после присоединения к России?
 
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