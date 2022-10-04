Депутат Госдумы рассказал о сроках оформления статуса новых субъектов РФ

"Оформление конституционного статуса новых субъектов займет еще несколько дней. Работу планируется завершить на текущей неделе. Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны. После этого они будут опубликованы, вступят в силу и все юридические процедуры будут завершены", — отметил Бахарев.