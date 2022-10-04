https://ukraina.ru/20221004/1039336912.html

Террористическая атака на "Северный поток". Чем ответит Россия?

Террористическая атака на "Северный поток". Чем ответит Россия? - 04.10.2022 Украина.ру

Террористическая атака на "Северный поток". Чем ответит Россия?

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T01:24

2022-10-04T01:24

2022-10-04T01:24

эксклюзив

сво

запад

рф

северный поток

диверсии

сша

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В условиях вхождения в состав РФ четырех областей бывшей Украины особую остроту приобретает перспектива ответа России Западу на беспрецедентную атаку на газопроводы "Северный поток".На газопроводе "Северный поток — 2" 26 сентября было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках "Северного потока". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Позже президент РФ Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба.Кто террорист?После сообщений о теракте в СМИ и в соцсетях сразу же вспомнили о давнем обещании Байдена, говорившего, что "Северного потока". Хотя тут же некоторые западные СМИ по уже укоренившейся привычке начали обвинять Россию - мол, сама уничтожила свои газопроводы, чтобы насолить Европе. Но эту версию не все принимают на веру.Действительно, кто мог осуществить такие действия? Атаковать российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли США или Великобритания, заявил в эфире Youtube-канала Judging Freedom американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.Он также указал на абсурдность обвинений в адрес России, напомнив о высоких доходах страны от экспорта энергоресурсов. По его мнению, разрушение "Северных потоков" невыгодно и Германии, страна была заинтересованы в поступлении голубого топлива из России.Тем временем в заявлении Североатлантического совета в диверсии фактически обвиняется Россия. "Диверсия названа актом саботажа. Саботаж — это умышленное неисполнение определённых обязанностей. НАТО, очевидно, имело в виду неисполнение Россией своих обязанностей по поставке газа. НАТО недвусмысленно перекладывает на Россию вину за подрыв газопроводов", - отмечает в своем телеграм-канале политик Олег Царев.О том, что обвинят Россию, говорит и политолог Сергей Михеев. Кому выгодноЭксперты при обсуждении темы диверсий на "СП" обсуждают тему выгоды: кто в результате оказался в выигрыше, а кто проиграл. Как отметил в интервью Украине.Ру экономист Михаил Хазин, "если говорить о том, кому это очень выгодно – это Великобритания, если говорить, кому просто выгодно, то это Соединенные Штаты Америки"."Кто-то объявил войну Германии. Либо это частные лица, тогда они должны быть пойманы и повешены не реях, как пираты. Либо это государство – тогда это война", - сказал эксперт, добавив, что, по его мнению, "Германия промолчит".Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что атака на газопроводы - "это очень плохие новости для Европы, это окончательный приговор".Он добавил, что реакцию США можно предвидеть: "Скорее всего, сейчас начнут орать в Вашингтоне, что это все придумал Владимир Путин, чтобы использовать энергоресурсы в качестве орудия".С тем, что возможны такие обвинения, согласен эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак. При этом, по его словам, Европа сама должна бы быть заинтересована в том, чтобы выявить причины и виновника. А правильной позицией России в настоящее время была бы такая: Чем ответит Россия?В случае, если США причастны к атаке на газопроводы, ответ РФ может быть серьезным, считает американский тележурналист Такер Карлсен. Он, в частности, намекнул на уязвимость американских коммуникационный сетей под Атлантикой: О серьезности ситуации говорит и обозреватель журнала National Review Антонио Райт. По его словам, в таком случае Кроме того, возможная причастность США ко взрывам на трубопроводах внесла бы разлад в отношения Вашингтона с союзниками, в первую очередь с Германией – "немцы никогда не простили бы Америке этого поступка", считает Райт.Впрочем, в данном случае в самом процессе поиска (или определения без поиска) виновных есть важный нюанс, на который указывает Олег Царев."Если открыто назвать виновных, то следующим шагом должно быть нанесение ответного удара, а это Третья мировая. Третья и, наверное, последняя, - указывает политик. - Если назвать виновных и не дать решительного ответа— это потеря лица, это неправильно, ведь если не отвечать, завтра произойдёт новое ЧП, но ещё более наглое и с более разрушительными последствиями, но и здесь есть риски, о чем нас сразу предупредили во втором пункте заявления НАТО".По словам Царева, проведя референдумы на новых территориях, Россия подняла ставки. "В ответ США и блок НАТО тоже подняли ставки, выведя из строя объекты критической инфраструктуры — газопроводы, снабжающие Европу российским газом".Политик отметил, что он не берется сказать, какой ответ России был бы в такой ситуации правильным решением – "перед руководством Российской Федерации стоит действительно непростая задача".

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https://ukraina.ru/20221001/1039286506.html

https://ukraina.ru/20220930/1039213160.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, запад, рф, северный поток, диверсии, сша