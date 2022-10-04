Террористическая атака на "Северный поток". Чем ответит Россия? - 04.10.2022 Украина.ру
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Террористическая атака на "Северный поток". Чем ответит Россия?
Террористическая атака на "Северный поток". Чем ответит Россия? - 04.10.2022 Украина.ру
Террористическая атака на "Северный поток". Чем ответит Россия?
Украина.ру, 04.10.2022
2022-10-04T01:24
2022-10-04T01:24
эксклюзив
сво
запад
рф
северный поток
диверсии
сша
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В условиях вхождения в состав РФ четырех областей бывшей Украины особую остроту приобретает перспектива ответа России Западу на беспрецедентную атаку на газопроводы "Северный поток".На газопроводе "Северный поток — 2" 26 сентября было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках "Северного потока". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Позже президент РФ Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба.Кто террорист?После сообщений о теракте в СМИ и в соцсетях сразу же вспомнили о давнем обещании Байдена, говорившего, что "Северного потока". Хотя тут же некоторые западные СМИ по уже укоренившейся привычке начали обвинять Россию - мол, сама уничтожила свои газопроводы, чтобы насолить Европе. Но эту версию не все принимают на веру.Действительно, кто мог осуществить такие действия? Атаковать российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли США или Великобритания, заявил в эфире Youtube-канала Judging Freedom американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.Он также указал на абсурдность обвинений в адрес России, напомнив о высоких доходах страны от экспорта энергоресурсов. По его мнению, разрушение "Северных потоков" невыгодно и Германии, страна была заинтересованы в поступлении голубого топлива из России.Тем временем в заявлении Североатлантического совета в диверсии фактически обвиняется Россия. "Диверсия названа актом саботажа. Саботаж — это умышленное неисполнение определённых обязанностей. НАТО, очевидно, имело в виду неисполнение Россией своих обязанностей по поставке газа. НАТО недвусмысленно перекладывает на Россию вину за подрыв газопроводов", - отмечает в своем телеграм-канале политик Олег Царев.О том, что обвинят Россию, говорит и политолог Сергей Михеев. Кому выгодноЭксперты при обсуждении темы диверсий на "СП" обсуждают тему выгоды: кто в результате оказался в выигрыше, а кто проиграл. Как отметил в интервью Украине.Ру экономист Михаил Хазин, "если говорить о том, кому это очень выгодно – это Великобритания, если говорить, кому просто выгодно, то это Соединенные Штаты Америки"."Кто-то объявил войну Германии. Либо это частные лица, тогда они должны быть пойманы и повешены не реях, как пираты. Либо это государство – тогда это война", - сказал эксперт, добавив, что, по его мнению, "Германия промолчит".Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что атака на газопроводы - "это очень плохие новости для Европы, это окончательный приговор".Он добавил, что реакцию США можно предвидеть: "Скорее всего, сейчас начнут орать в Вашингтоне, что это все придумал Владимир Путин, чтобы использовать энергоресурсы в качестве орудия".С тем, что возможны такие обвинения, согласен эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак. При этом, по его словам, Европа сама должна бы быть заинтересована в том, чтобы выявить причины и виновника. А правильной позицией России в настоящее время была бы такая: Чем ответит Россия?В случае, если США причастны к атаке на газопроводы, ответ РФ может быть серьезным, считает американский тележурналист Такер Карлсен. Он, в частности, намекнул на уязвимость американских коммуникационный сетей под Атлантикой: О серьезности ситуации говорит и обозреватель журнала National Review Антонио Райт. По его словам, в таком случае Кроме того, возможная причастность США ко взрывам на трубопроводах внесла бы разлад в отношения Вашингтона с союзниками, в первую очередь с Германией – "немцы никогда не простили бы Америке этого поступка", считает Райт.Впрочем, в данном случае в самом процессе поиска (или определения без поиска) виновных есть важный нюанс, на который указывает Олег Царев."Если открыто назвать виновных, то следующим шагом должно быть нанесение ответного удара, а это Третья мировая. Третья и, наверное, последняя, - указывает политик. - Если назвать виновных и не дать решительного ответа— это потеря лица, это неправильно, ведь если не отвечать, завтра произойдёт новое ЧП, но ещё более наглое и с более разрушительными последствиями, но и здесь есть риски, о чем нас сразу предупредили во втором пункте заявления НАТО".По словам Царева, проведя референдумы на новых территориях, Россия подняла ставки. "В ответ США и блок НАТО тоже подняли ставки, выведя из строя объекты критической инфраструктуры — газопроводы, снабжающие Европу российским газом".Политик отметил, что он не берется сказать, какой ответ России был бы в такой ситуации правильным решением – "перед руководством Российской Федерации стоит действительно непростая задача".
https://ukraina.ru/20221003/1039298469.html
https://ukraina.ru/20221001/1039286506.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, запад, рф, северный поток, диверсии, сша
Эксклюзив, СВО, Запад, РФ, Северный поток, диверсии, США

Террористическая атака на "Северный поток". Чем ответит Россия?

01:24 04.10.2022
 
© Фото : коллаж Украина.РуСеверный поток 2 коллаж
Северный поток 2 коллаж - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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В условиях вхождения в состав РФ четырех областей бывшей Украины особую остроту приобретает перспектива ответа России Западу на беспрецедентную атаку на газопроводы "Северный поток".
На газопроводе "Северный поток — 2" 26 сентября было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках "Северного потока". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Позже президент РФ Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба.
Кто террорист?
После сообщений о теракте в СМИ и в соцсетях сразу же вспомнили о давнем обещании Байдена, говорившего, что "Северного потока". Хотя тут же некоторые западные СМИ по уже укоренившейся привычке начали обвинять Россию - мол, сама уничтожила свои газопроводы, чтобы насолить Европе. Но эту версию не все принимают на веру.
Действительно, кто мог осуществить такие действия? Атаковать российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли США или Великобритания, заявил в эфире Youtube-канала Judging Freedom американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно", — сказал Макгрегор.
Он также указал на абсурдность обвинений в адрес России, напомнив о высоких доходах страны от экспорта энергоресурсов. По его мнению, разрушение "Северных потоков" невыгодно и Германии, страна была заинтересованы в поступлении голубого топлива из России.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 08:24
"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках""Роскосмос" 2 октября опубликовал в своем телеграм-канале новые спутниковые снимки утечки газа на "Северных потоках"
Тем временем в заявлении Североатлантического совета в диверсии фактически обвиняется Россия. "Диверсия названа актом саботажа. Саботаж — это умышленное неисполнение определённых обязанностей. НАТО, очевидно, имело в виду неисполнение Россией своих обязанностей по поставке газа. НАТО недвусмысленно перекладывает на Россию вину за подрыв газопроводов", - отмечает в своем телеграм-канале политик Олег Царев.
О том, что обвинят Россию, говорит и политолог Сергей Михеев.
"Первое – выгоднее всего то, что происходит, американцам. Второе – России это все невыгодно совершенно. Третье – обвинять, скорее всего, будут Россию", - считает эксперт.
Кому выгодно
Эксперты при обсуждении темы диверсий на "СП" обсуждают тему выгоды: кто в результате оказался в выигрыше, а кто проиграл. Как отметил в интервью Украине.Ру экономист Михаил Хазин, "если говорить о том, кому это очень выгодно – это Великобритания, если говорить, кому просто выгодно, то это Соединенные Штаты Америки".
"Есть некий позитив даже для России, но он сопряжен с негативом для России. Безусловно, главный бенефициар – это Великобритания", - считает эксперт. А кто проигрывает в этой ситуации? Это Германия и Европа в целом. По мнению Хазина, "то, что происходит, это на самом деле объявление войны".
"Кто-то объявил войну Германии. Либо это частные лица, тогда они должны быть пойманы и повешены не реях, как пираты. Либо это государство – тогда это война", - сказал эксперт, добавив, что, по его мнению, "Германия промолчит".
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что атака на газопроводы - "это очень плохие новости для Европы, это окончательный приговор".
"Вам нужны здесь специалисты по такого рода системам, чтобы сказать, насколько это можно было бы совместными усилиями восстановить. А учитывая, что никакого сотрудничества нет, это никто не восстановит, это только сейчас перекроют газ — и привет!", - сказал эксперт в интервью Украине.ру.
Он добавил, что реакцию США можно предвидеть: "Скорее всего, сейчас начнут орать в Вашингтоне, что это все придумал Владимир Путин, чтобы использовать энергоресурсы в качестве орудия".
Утечка газа Северный поток 2
1 октября, 14:13
Германия могла выйти из украинского конфликта, если не подрыв "Северных потоков" - ФедоровГермания могла договориться с Россией о поставках газа взамен на выход из украинского конфликта. Об этом депутат Госдумы России Евгений Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
С тем, что возможны такие обвинения, согласен эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак. При этом, по его словам, Европа сама должна бы быть заинтересована в том, чтобы выявить причины и виновника. А правильной позицией России в настоящее время была бы такая:
"снимайте санкции, садитесь за стол переговоров, обсуждайте возможности увеличения поставок из России, но на условиях здравого смысла - а также исходя из того, что вся эта история, и военные действия на Украине была изобретена Западом, в том числе европейцами, от которых они же сами страдают".
Чем ответит Россия?
В случае, если США причастны к атаке на газопроводы, ответ РФ может быть серьезным, считает американский тележурналист Такер Карлсен. Он, в частности, намекнул на уязвимость американских коммуникационный сетей под Атлантикой:
"Если мы действительно подорвали подводный российский газопровод, то почему бы России не повредить подводные интернет-кабели?".
О серьезности ситуации говорит и обозреватель журнала National Review Антонио Райт. По его словам, в таком случае
"Россия может начать относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру".
Кроме того, возможная причастность США ко взрывам на трубопроводах внесла бы разлад в отношения Вашингтона с союзниками, в первую очередь с Германией – "немцы никогда не простили бы Америке этого поступка", считает Райт.
Впрочем, в данном случае в самом процессе поиска (или определения без поиска) виновных есть важный нюанс, на который указывает Олег Царев.
"Если открыто назвать виновных, то следующим шагом должно быть нанесение ответного удара, а это Третья мировая. Третья и, наверное, последняя, - указывает политик. - Если назвать виновных и не дать решительного ответа— это потеря лица, это неправильно, ведь если не отвечать, завтра произойдёт новое ЧП, но ещё более наглое и с более разрушительными последствиями, но и здесь есть риски, о чем нас сразу предупредили во втором пункте заявления НАТО".
Утечка газа Северный поток
30 сентября, 06:00
Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"Самые очевидные подозреваемые в терактах на "Северных потоках" – это США и Британия, потому что они могут заработать на газовом кризисе в Европе, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
По словам Царева, проведя референдумы на новых территориях, Россия подняла ставки. "В ответ США и блок НАТО тоже подняли ставки, выведя из строя объекты критической инфраструктуры — газопроводы, снабжающие Европу российским газом".
Политик отметил, что он не берется сказать, какой ответ России был бы в такой ситуации правильным решением – "перед руководством Российской Федерации стоит действительно непростая задача".
 
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