https://ukraina.ru/20221004/1039333498.html

Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана

Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана - 04.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана

Если после тактических успехов ВСУ в Харьковской области можно было говорить о недочётах ВС РФ, то оставление Красного Лимана (Лимана) доказывает, что необходимо делать незамедлительные кадровые выводы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин

2022-10-04T05:35

2022-10-04T05:35

2022-10-04T05:35

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спецоперация

красный лиман

геннадий алехин

мо рф

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Он призвал больше "доверять молодым профессионалам", командирам полков и дивизий.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039294605.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, красный лиман, геннадий алехин, мо рф