https://ukraina.ru/20221004/1039333498.html
Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана
Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана - 04.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана
Если после тактических успехов ВСУ в Харьковской области можно было говорить о недочётах ВС РФ, то оставление Красного Лимана (Лимана) доказывает, что необходимо делать незамедлительные кадровые выводы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
2022-10-04T05:35
2022-10-04T05:35
2022-10-04T05:35
новости
спецоперация
красный лиман
геннадий алехин
мо рф
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Он призвал больше "доверять молодым профессионалам", командирам полков и дивизий.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039294605.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, красный лиман, геннадий алехин, мо рф
Новости, Спецоперация, Красный Лиман, Геннадий Алехин, МО РФ
Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана
Если после тактических успехов ВСУ в Харьковской области можно было говорить о недочётах ВС РФ, то оставление Красного Лимана (Лимана) доказывает, что необходимо делать незамедлительные кадровые выводы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
Он призвал больше "доверять молодым профессионалам", командирам полков и дивизий.
Я уверен, что СВО обязательно вырастит новых Жуковых и Рокоссовских. Просто людям не надо связывать руки. Нужно дать им инициативу, чтобы они действовали умело и грамотно.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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