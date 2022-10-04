Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана - 04.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана
Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана - 04.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана
Если после тактических успехов ВСУ в Харьковской области можно было говорить о недочётах ВС РФ, то оставление Красного Лимана (Лимана) доказывает, что необходимо делать незамедлительные кадровые выводы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
2022-10-04T05:35
2022-10-04T05:35
новости
спецоперация
красный лиман
геннадий алехин
мо рф
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Он призвал больше "доверять молодым профессионалам", командирам полков и дивизий.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039294605.html
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новости, спецоперация, красный лиман, геннадий алехин, мо рф
Новости, Спецоперация, Красный Лиман, Геннадий Алехин, МО РФ

Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана

05:35 04.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Если после тактических успехов ВСУ в Харьковской области можно было говорить о недочётах ВС РФ, то оставление Красного Лимана (Лимана) доказывает, что необходимо делать незамедлительные кадровые выводы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
Он призвал больше "доверять молодым профессионалам", командирам полков и дивизий.

Я уверен, что СВО обязательно вырастит новых Жуковых и Рокоссовских. Просто людям не надо связывать руки. Нужно дать им инициативу, чтобы они действовали умело и грамотно.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.
Борис Рожин интервью
Вчера, 03:11
Борис Рожин: После ухода из Красного Лимана Россия может отступать как минимум до зимы
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияКрасный ЛиманГеннадий АлехинМО РФ
 
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