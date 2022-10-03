https://ukraina.ru/20221003/1039293582.html

Полковник Геннадий Алехин: Последствия сдачи Красного Лимана могут сгладить только Жуков и Рокоссовский

Полковник Геннадий Алехин: Последствия сдачи Красного Лимана могут сгладить только Жуков и Рокоссовский - 03.10.2022 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Последствия сдачи Красного Лимана могут сгладить только Жуков и Рокоссовский

Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T03:18

2022-10-03T03:18

2022-10-03T03:34

интервью

спецоперация

жуков

красный лиман

россия

всу

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Для решения проблем в ходе спецоперации необходимо назначить единое командование всеми группировками и подразделениями. Нужно выбрать одного конкретного человека, который отвечал бы за все, и которому подчинялись бы все. Таким человеком мог бы стать кто-то из молодых командиров уровня полк-дивизия, хорошо проявивший себя в ходе кампании, считает руководитель информационной службы Объединенной группировки российских войск во время Второй Чеченской кампании Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.руРанее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в оставлении Красного Лимана генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, которому, по словам политика, де-факто отдали в подчинение и войска Западного военного округа. За Лапина заступились бойцы группировки "О", отметив, что Лапин не командовал обороной Лимана и не отсиживался в тылу, однако позднее появилась информация, что командующим ЗВО назначали генерала-лейтенанта Романа Бердникова.- Геннадий Тимофеевич, уместно ли сейчас искать персональных виновных? Или это был системный сбой?- Я в целом согласен с мнением Кадырова, не касаясь персоналий. С его оценками можно спорить, но Рамзан Ахматович сам участвовал в боевых действиях. Он знает, о чем говорит. Ему есть, что с чем и кого с кем сравнивать. Кадыров лично видел легендарных генералов Второй Чеченской кампании (Квашнин, Трошев, Булгаков, Казанцев, Шаманов). Как бы это пафосно не звучало, они на его глазах решили главную задачу – сохранить единство России в начале нулевых годов. Они проявили решительность, смелость, инициативу в тяжелейших условиях, когда на армию не выделяли никаких денег, а солдаты и офицеры зарплату по три месяца не получали. Это были генералы старой советской школы военного искусства. Так что я не думаю, что Кадыров говорит от лукавого.Я не буду говорить о персоналиях. Но было видно, что отход из Красного Лимана – это следствие допущенных ошибок на харьковском направлении (Купянск-Изюм-Балаклея). В армии есть фамилия, имя, отчество и звание у человека, который должен нести персональную ответственность. На мой субъективный взгляд, у нас нет по-настоящему единого руководства специальной военной операции. Я последние два-три месяца специально мониторю официальные сообщения Минобороны. У нас есть западная группировка, центральная и восточная. Но элементарная логика требует, чтобы этими группировками командовал кто-то один, как это было в Чечне. А мы до сих пор не знаем имя командующего.Говорят, Дворников командовал, потом Дворникова якобы сменили, потом была чехарда со сменой командующих группировками. Кадыров вообще говорит, что Лапину якобы еще дали руководить западной группировкой. А, учитывая, что в ходе боевых действий на Украине воюют подразделения Росгвардии, ЧВК "Вагнер", добровольческие батальоны, казаки и Народные милиции Донбасса, необходимы четкие и согласованные действия. Ими должен командовать кто-то один, пусть даже из Минобороны. Я могу ошибаться. Может, такой человек есть. Но никто не знает об этом.- Что нужно сделать, чтобы прямо сейчас ликвидировать последствия ухода из Лимана?- Мы можем сколько угодно говорить о наших недочетах, которые позволили ВСУ одержать тактические успехи на харьковском направлении. Но после взятия Красного Лимана у противника появилась перспектива двигаться дальше в сторону ЛНР по нескольким направлениям, потому что это был стратегический плацдарм. Сейчас неважно, хватит ли им сил идти дальше. Но сам характер боевых действий говорит о том, что нужно делать незамедлительные выводы, в первую очередь кадровые.Я считаю, что нужно доверять молодым профессионалам. Наверняка в составе воюющей группировки есть талантливые командиры уровня полк-дивизия. Нужно больше доверять им. Наверняка они себя проявили в ходе кампании.Самое главное, для чего и была объявлена частичная мобилизация – нам нужно нарастить силы и средства, чтобы вести наступательные действия. Сейчас напрашиваются два основных направления контрудара. Я не скажу на каких, но специалисты это понимают. Уверен, что это понимают и в штабах группировок и в Генштабе. Нужно нарастить мощный боевой кулак, нанести контрудар и полностью выполнить задачи СВО. На разных направлениях уже подходят резервы. Они обучаются и проходят боевое слаживание не только в учебных центрах, но и в близи фронта.Еще необходимо наносить точечные, но мощные удары по критическим объектам инфраструктуры Украины. Пока мы в этом вопросе действуем с осторожностью и оглядкой. Если все это пройдет четко и организованно, а не хаотично, то тогда будет успех.Наконец, нам необходимо полностью поменять информационное сопровождение СВО. Когда нам выдают только статистические данные, это не приносит успеха. Общество должно знать, что происходит на фронте, а статистика не всегда увязывается с реальным положением дел на фронте. Надо комментировать события. Рассказывать о действиях военнослужащих. Я не говорю, что мы должны раскрывать замыслы. Но на Второй Чеченской войне все генералы постоянно были на связи с прессой и проводили брифинги. Кто-то из командующих группировок дал хотя бы один развернутый комментарий?- Я такого не помню.- Кто-то из действующих представителей Минобороны выступил на пропагандистских ток-шоу? Нет. Там выступают депутаты, отставные генералы и полковники, военные эксперты, но это не официальные представители. Была только одна пресс-конференция, когда начальник оперативного управления Генштаба рассказал о том, как закончился первый этап СВО и о том, почему мы ушли из-под Киева, Чернигова и Сум. Больше ничего подобного не было.Я не хочу ни в чем обвинять Конашенкова. Я его лично знаю. У него есть опыт Чечни, Южной Осетии и Сирии. Но у меня складывается впечатление, что у него связаны руки и некоторые лица в Минобороны не дают ему совершать некие информационные маневры. И не только у меня.А чего у нас только не говорили военкоры во время боев за Лиман? Кроме коротких, но емких сообщений, их сведения иногда доходили до абсурда. Народ был в недоумении. Было непонятно, то ли Лиман взяли, то ли мы их отбили, то ли резервы подошли, то ли их вообще не было. Я не виню военкоров, потому что они не получают развернутой официальной информации. Они добывают информацию только из своих источников.- Вы правы. Часто военкоры транслируют то, что им говорят отдельные военные, причем в утрированной форме.- Поэтому обязательно нужно проводить пресс-конференции. Пусть даже в полевых условиях. Мы это все проходили в Чечне. Тогда слухов и домыслов не будет. Потому что если общество не будет доверять официальной информации, всё. Труба. Это должны понять люди в Минобороны, которые отвечают за информационное сопровождение.- Вы сказали, что у нас нет единого командования. Я был на Лисичанском НПЗ. Это крупный объект, но у нас нет там средств радиоэлектронной борьбы, вражеские беспилотники спокойно там летают. Для этого тоже нужно единое командование? Самостоятельно этот вопрос нельзя решить?- Конечно. Применение и перемещение беспилотников и средств РЭБ зависит от командиров. Если командующий дивизиона или полка получит поставленную задачу, он ее выполнит. Но для этого должно быть полное взаимодействие. Иначе будет как в Лимане. Кто в лес, кто по дрова. Военкор Сладков прямо говорит, что там не было связи между подразделениями ЛНР, ДНР и добровольцами. Такие огрехи всегда были, есть и будут. Но при умелом командовании все они исчезают.А если верить словам Кадырова, который говорит, что центр боевого управления группировкой находится за 150 км от линии фронта, то я не знаю, как можно руководить на таком расстоянии. Повторюсь, я не виню Лапина, но я верю Кадырову. Не будет человек такого ранга ерунду молоть. Он отвечает за свои слова. Просто не должно быть так, чтобы командиры сваливали друг на друга вину за неудачи. Нужно единое и четкое командование.Должен был один человек, который отвечал бы за все, и которому подчинялись бы все: и Росгвардия, и "вагнеровцы", и ополченцы. Именно этого в Чечне добивался начальник генштаба Квашнин. Да, между командующими группировок (Трошев, Шаманов и Казанцев) возникали разногласия. Но это были рабочие моменты. А все они действовали четко, согласовано и грамотно. Я не знаю, как мы действовали в Сирии. Я там не был. Но я был непосредственным участником событий в ходе Второй Чеченской кампании.- Почему мы просто не скопируем чеченский опыт?- Я не знаю. Вообще не надо говорить отдельно про Чечню или про Сирию. Нужно брать самое лучшее из этого опыта. Нужно использовать любой опыт локальных конфликтов. Я правда не понимаю, почему в Сирии мы спокойно использовали беспилотники, а сейчас у нас с ними такие проблемы. Нужно ликвидировать все эти просчеты в самые кратчайшие сроки.- Я не сомневаюсь, что мы победим. Но похоже, сейчас общество нужно подготовить к тому, что нам придется куда-то отступать. Станет ли Лиман этим последним рубежом?- У меня тоже тягостное настроение. Но я не сомневаюсь, что мы выполним поставленные задачи. Хотя бы потому, что нам отступать некуда. Если мы не выполним задачи СВО, об нас вытрут ноги натовцы и украинцы.Я не скажу, что Лиман станет последней каплей. Это не катастрофа. Во время Великой Отечественной войны было хуже. В Сталинграде тоже все на ниточке висело. Но благодаря мудрости наших полководцев мы наносили фланговые удары и решали все эти вопросы.На днях я встречался с одним немецким политологом, который сказал мне такую фразу: "У России есть все. И люди, и техника, и оружие. Только Жукова нет". Он в чем-то прав. А я уверен, что СВО обязательно вырастит новых Жуковых и Рокоссовских. Просто людям не надо связывать руки. Нужно дать им инициативу, чтобы они действовали умело и грамотно.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20220930/1039246691.html

https://ukraina.ru/20220930/1039273412.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, спецоперация, жуков, красный лиман, россия, всу