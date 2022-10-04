Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон" - 04.10.2022 Украина.ру
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Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон"
Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон" - 04.10.2022 Украина.ру
Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон"
В бригаду "Дон" входят 300 человек добровольцев, рассказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
2022-10-04T06:30
2022-10-04T06:30
новости
добровольцы
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Он рассказал, что бойцы в этих батальонах разных возрастов, начиная от 19 лет и заканчивая 72 годами, но "они на передовой не бегают, но выполняют другие важные функции".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039296696.html
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новости, добровольцы
Новости, добровольцы

Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон"

06:30 04.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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В бригаду "Дон" входят 300 человек добровольцев, рассказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
На добровольческой основе у нас человек 300 в данный момент. В эту бригаду "Дон" входит батальон "Дон", батальон "Терек", который сейчас воюет на донецком направлении, и батальон "Волга" на луганском направлении.
позывной "Дон"
боец казачьей бригады "Дон"
Он рассказал, что бойцы в этих батальонах разных возрастов, начиная от 19 лет и заканчивая 72 годами, но "они на передовой не бегают, но выполняют другие важные функции".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 06:24Чем воюют на Украине
Коварный "Лепесток". Чем воюют на Украине
 
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