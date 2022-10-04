https://ukraina.ru/20221004/1039313564.html

Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон"

Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон" - 04.10.2022 Украина.ру

Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон"

В бригаду "Дон" входят 300 человек добровольцев, рассказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру

2022-10-04T06:30

2022-10-04T06:30

2022-10-04T06:30

новости

добровольцы

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Он рассказал, что бойцы в этих батальонах разных возрастов, начиная от 19 лет и заканчивая 72 годами, но "они на передовой не бегают, но выполняют другие важные функции".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039296696.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, добровольцы