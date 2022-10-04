https://ukraina.ru/20221004/1039313564.html
Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон"
Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон" - 04.10.2022 Украина.ру
Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон"
В бригаду "Дон" входят 300 человек добровольцев, рассказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
2022-10-04T06:30
2022-10-04T06:30
2022-10-04T06:30
новости
добровольцы
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Он рассказал, что бойцы в этих батальонах разных возрастов, начиная от 19 лет и заканчивая 72 годами, но "они на передовой не бегают, но выполняют другие важные функции".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039296696.html
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, добровольцы
Боец с позывным "Князь" рассказал, сколько добровольцев сейчас в бригаде "Дон"
В бригаду "Дон" входят 300 человек добровольцев, рассказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру