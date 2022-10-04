https://ukraina.ru/20221004/1039312928.html
Фёдоров: подрыв "Северного потока" запустил мировую "подводную войну"
Фёдоров: подрыв "Северного потока" запустил мировую "подводную войну" - 04.10.2022 Украина.ру
Фёдоров: подрыв "Северного потока" запустил мировую "подводную войну"
Диверсия на "Северном потоке" была спланирована США и Британией, чтобы Германия не смогла получить российский газ, даже, если захочет. Однако подрыв газопровода "спустил с поводка" других подводных пловцов, а значит, мир ждет "подводная война". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат ГД РФ Евгений Фёдоров
2022-10-04T08:00
2022-10-04T08:00
2022-10-04T08:00
северный поток
новости
депутат
евгений федоров
сша
британия
германия
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Он заявил, что его прогноз на ближайшее время – подводная война, в ходе которой будут взрываться газопроводы, кабели и другие подводные объекты.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
северный поток, новости, депутат, евгений федоров, сша, британия, германия
Северный поток, Новости, депутат, Евгений Федоров, США, Британия, Германия
Фёдоров: подрыв "Северного потока" запустил мировую "подводную войну"
Диверсия на "Северном потоке" была спланирована США и Британией, чтобы Германия не смогла получить российский газ, даже, если захочет. Однако подрыв газопровода "спустил с поводка" других подводных пловцов, а значит, мир ждет "подводная война". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат ГД РФ Евгений Фёдоров
"Сейчас начнется так называемая "подводная война". Вы знаете, что все государства мира завязаны на подводные коммуникации. Все до одного. Это кабели, которые идут с интернетом - с одного континента на другой. Это подводные газопроводы. И то, что американцы перешагнули эту черту, это просто означает, что в этом же конфликте против Америки, на самом деле, скрытно - весь мир. Потому что никому не нравится американский однополярный мир, Американская империя", - сказал депутат.
Он заявил, что его прогноз на ближайшее время – подводная война, в ходе которой будут взрываться газопроводы, кабели и другие подводные объекты.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь: