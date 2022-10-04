Фёдоров: подрыв "Северного потока" запустил мировую "подводную войну"

"Сейчас начнется так называемая "подводная война". Вы знаете, что все государства мира завязаны на подводные коммуникации. Все до одного. Это кабели, которые идут с интернетом - с одного континента на другой. Это подводные газопроводы. И то, что американцы перешагнули эту черту, это просто означает, что в этом же конфликте против Америки, на самом деле, скрытно - весь мир. Потому что никому не нравится американский однополярный мир, Американская империя", - сказал депутат.