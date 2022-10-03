"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках" - 03.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221003/1039298469.html
"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках"
"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках" - 03.10.2022 Украина.ру
"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках"
"Роскосмос" 2 октября опубликовал в своем телеграм-канале новые спутниковые снимки утечки газа на "Северных потоках"
2022-10-03T08:24
2022-10-03T08:55
северный поток-2
северный поток
авария
новости
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_5abe7fc4d3d97f13838257fc540f9874.jpg
Съемка производилась с помощью космического аппарата "Канопус-В".В минувший четверг госкорпорация уже публиковала фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа на трубопроводах в Балтийском море.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7e02b01dd33ae3abb54a961994be036e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
северный поток-2, северный поток, авария, новости, роскосмос
Северный поток-2, Северный поток, авария, Новости, роскосмос

"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках"

08:24 03.10.2022 (обновлено: 08:55 03.10.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать в
"Роскосмос" 2 октября опубликовал в своем телеграм-канале новые спутниковые снимки утечки газа на "Северных потоках"
Съемка производилась с помощью космического аппарата "Канопус-В".

"Роскосмос" продолжает следить за утечкой газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", — говорится в посте.

В минувший четверг госкорпорация уже публиковала фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа на трубопроводах в Балтийском море.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.
Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили, что причиной ЧП стали диверсии.
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.
 
Северный поток-2Северный потокаварияНовостироскосмос
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:14Бунт "дворян": СВО идёт не по плану!
08:51Доброволец "Князь" о том, чего не хватает на фронте и что бойцы покупают за свой счет
08:50Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине
08:37Американский полковник рассказал, как НАТО может исчезнуть из-за России
08:24"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках"
08:11Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями
08:04Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами
07:44Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
07:37НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT
07:22Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России
07:10Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника
06:56Уход из Лимана, проблемы СВО и заявление Кадырова
06:24Коварный "Лепесток". Чем воюют на Украине
03:18Полковник Геннадий Алехин: Последствия сдачи Красного Лимана могут сгладить только Жуков и Рокоссовский
03:11Борис Рожин: После ухода из Красного Лимана Россия может отступать как минимум до зимы
03:06"Продолжил наступление на данном направлении". Что знали люди в Красном Лимане до отступления
19:00Будущее и границы новых регионов, что происходит в Кременной. Итоги 2 октября на Украине
17:50"Украину не возьмут в НАТО": заявление Зеленского напугало французов
17:28Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир
16:49Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР
Лента новостейМолния