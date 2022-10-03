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"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках"

"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках" - 03.10.2022 Украина.ру

"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках"

"Роскосмос" 2 октября опубликовал в своем телеграм-канале новые спутниковые снимки утечки газа на "Северных потоках"

2022-10-03T08:24

2022-10-03T08:24

2022-10-03T08:55

северный поток-2

северный поток

авария

новости

роскосмос

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Съемка производилась с помощью космического аппарата "Канопус-В".В минувший четверг госкорпорация уже публиковала фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа на трубопроводах в Балтийском море.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.

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