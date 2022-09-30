https://ukraina.ru/20220930/1039269047.html

Россия готова к переговорам - Путин

Россия готова к переговорам - Путин - 30.09.2022 Украина.ру

Россия готова к переговорам - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

2022-09-30T16:45

2022-09-30T16:45

2022-09-30T16:45

новости

владимир путин

переговоры

украина

россия

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Президент выступил в Кремле по итогам референдумов. Были подписаны договоры о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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2022

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новости, владимир путин, переговоры, украина, россия