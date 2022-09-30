https://ukraina.ru/20220930/1039269047.html
Россия готова к переговорам - Путин
Россия готова к переговорам - Путин - 30.09.2022 Украина.ру
Россия готова к переговорам - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
2022-09-30T16:45
2022-09-30T16:45
2022-09-30T16:45
новости
владимир путин
переговоры
украина
россия
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Президент выступил в Кремле по итогам референдумов. Были подписаны договоры о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, переговоры, украина, россия
Новости, Владимир Путин, переговоры, Украина, Россия
Россия готова к переговорам - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано.
Президент выступил в Кремле по итогам референдумов. Были подписаны договоры о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.