https://ukraina.ru/20220930/1039268894.html

Медведев: Россия возрождается

Медведев: Россия возрождается - 30.09.2022 Украина.ру

Медведев: Россия возрождается

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал включение в состав России четырех новых регионов

2022-09-30T16:42

2022-09-30T16:42

2022-09-30T16:42

новости

регионы

россия

дмитрий медведев

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30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.Документы подписали также и главы новых субъектов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Владимир Сальдо (Херсонская область).

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, регионы, россия, дмитрий медведев