Медведев: Россия возрождается - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039268894.html
Медведев: Россия возрождается
Медведев: Россия возрождается - 30.09.2022 Украина.ру
Медведев: Россия возрождается
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал включение в состав России четырех новых регионов
2022-09-30T16:42
2022-09-30T16:42
новости
регионы
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039268602_0:6:1281:726_1920x0_80_0_0_098353a9c2dc4e9d1cc2f7c71755b2ce.jpg
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.Документы подписали также и главы новых субъектов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Владимир Сальдо (Херсонская область).
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039268602_49:0:1228:884_1920x0_80_0_0_a39cb95f579dd0af106a96d81460c9f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, регионы, россия, дмитрий медведев
Новости, регионы, Россия, Дмитрий Медведев

Медведев: Россия возрождается

16:42 30.09.2022
 
Владимир Путин и главы новых регионов России
Владимир Путин и главы новых регионов России
Читать в
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал включение в состав России четырех новых регионов
"Правда торжествует! Великая Россия возрождается!", - написал Медведев в телеграм-канале.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Документы подписали также и главы новых субъектов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Владимир Сальдо (Херсонская область).
 
НовостирегионыРоссияДмитрий Медведев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12Слуцкий о спецоперации: Теперь мы все защищаем свою землю
17:04Украина подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО
16:50Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру
16:49Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству
16:45Россия готова к переговорам - Путин
16:42Медведев: Россия возрождается
16:36Вхождение Донбасса и Северной Таврии в состав России. Главное на Украине на 16:00 30 сентября
16:04Путин включил в состав России четыре бывших региона Украины
15:59Жители освобожденных территорий — граждане России навсегда — Путин
15:56Путин рассказал о возрождении антиколониального движения в разных странах
15:49"Обернулось национальной катастрофой": Путин о развале СССР
15:48Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь
15:44Путин рассказал, куда Штаты поставляют зерно с Украины
15:42Чем, как не расизмом, является русофобия? - Путин
15:34Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин
15:34Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам
15:29Путин: Нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России
15:26Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей
15:23Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов
15:23Марат Баширов о восстановлении "Северных потоков" и решении газовой проблемы Европы
Лента новостейМолния