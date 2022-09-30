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Медведев: Россия возрождается
Медведев: Россия возрождается - 30.09.2022 Украина.ру
Медведев: Россия возрождается
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал включение в состав России четырех новых регионов
2022-09-30T16:42
2022-09-30T16:42
2022-09-30T16:42
новости
регионы
россия
дмитрий медведев
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30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.Документы подписали также и главы новых субъектов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Владимир Сальдо (Херсонская область).
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, регионы, россия, дмитрий медведев
Новости, регионы, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев: Россия возрождается
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал включение в состав России четырех новых регионов
"Правда торжествует! Великая Россия возрождается!", - написал Медведев в телеграм-канале.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Документы подписали также и главы новых субъектов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Владимир Сальдо (Херсонская область).