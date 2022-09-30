Что происходит на фронте в районе Красного Лимана - 30.09.2022 Украина.ру
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Что происходит на фронте в районе Красного Лимана
Что происходит на фронте в районе Красного Лимана - 30.09.2022 Украина.ру
Что происходит на фронте в районе Красного Лимана
Что сейчас происходит на этом участке фронта, изданию Украина.ру рассказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, полковник Андрей Пинчук. Именно... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T17:22
2022-09-30T17:57
эксклюзив
красный лиман
днр
донбасс
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Что сейчас происходит на этом участке фронта, изданию Украина.ру рассказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, полковник Андрей Пинчук. Именно бойцы Союза добровольцев Донбасса сейчас обороняют город, находящийся на севере ДНР рядом со Славянском, от многократно превосходящих их по численности подразделений ВСУ.По словам Пинчука, главком ВСУ Валерий Залужный и руководство украинской армией используют эффективную тактику наступления: украинская артиллерия бьет не только по самому Красному Лиману, но и по всей линии фронта и по флангам российской армии, тем самым связывая ее и не давая возможности произвести передислокацию.По словам Пинчука, каждый день в онлайн-режиме украинский генштаб получает так называемый разведбрифинг из штаба НАТО. Как только российская армия снимает какой-то батальон с фронта, чтобы перекинуть его на опасный участок, это практически сразу становится известно украинскому командованию, и оно сразу же бросает в образовавшуюся фронтовую брешь свои резервы. Так было, например, под Изюмом, когда из-за оголения фронта в тех местах происходил украинский прорыв. Уже знающая это российская армия старается больше не оголять свои позиции.По подсчетам Пинчука, на Красный Лиман наступает украинская группировка, которая насчитывает от 15 до 20 тысяч человек.«Это две танковые бригады — 4-я и 17-я, 56-я отдельная механизированная бригада, две десантные бригады — 25-я и 80-я. Десантники — наиболее обстрелянные бойцы в этой группировке. Перечисленные подразделения и составляют ударный кулак. Плюс к нему у украинцев в этом районе имеются несколько батальонов теробороны, которые идут во втором и третьем эшелоне. Все очень технологично.Защищают город бойцы из Союза добровольцев Донбасса. Это 13-й и 16-й БАРСы. Плюс разрозненные регулярные армейские подразделения. Численности сказать не могу, военная тайна. Город держится только благодаря морально-волевым качествам наших ребят», — сообщил Пинчук.Одного из командиров, которые отвечают за оборону Красного Лимана, зовут Сергей Фомченков (позывной «Фомич».) Фомченков сражается в Донбассе с 2014 года. Сначала воевал в ЛНР, потом перешел на службу в ДНР, где при Александре Захарченко возглавил так называемый батальон Прилепина. Сейчас состоит в Союзе добровольцев Донбасса. Пинчук считает, что Россия может победить в сражении за Красный Лиман и всё необходимое для этого есть.В то же время Дробышево пришлось оставить. Сейчас добровольцы находятся в полуокружении, которое рано или поздно грозит закончиться полным окружением. И тогда есть только два варианта разрешения этой ситуации: либо гибель добровольцев СДД, либо российское контрнаступление.И силы, и средства для последнего есть. ВСУ сейчас оголило фланги, поэтому есть куда ударить.
https://ukraina.ru/20220923/1039006130.html
https://ukraina.ru/20220921/1038916551.html
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, красный лиман, днр, донбасс
Эксклюзив, Красный Лиман, ДНР, Донбасс

Что происходит на фронте в районе Красного Лимана

17:22 30.09.2022 (обновлено: 17:57 30.09.2022)
 
© Владимир ТрефиловАндрей Пинчук интервью
Андрей Пинчук интервью
© Владимир Трефилов
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Что сейчас происходит на этом участке фронта, изданию Украина.ру рассказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, полковник Андрей Пинчук. Именно бойцы Союза добровольцев Донбасса сейчас обороняют город, находящийся на севере ДНР рядом со Славянском, от многократно превосходящих их по численности подразделений ВСУ.
По словам Пинчука, главком ВСУ Валерий Залужный и руководство украинской армией используют эффективную тактику наступления: украинская артиллерия бьет не только по самому Красному Лиману, но и по всей линии фронта и по флангам российской армии, тем самым связывая ее и не давая возможности произвести передислокацию.
По словам Пинчука, каждый день в онлайн-режиме украинский генштаб получает так называемый разведбрифинг из штаба НАТО. Как только российская армия снимает какой-то батальон с фронта, чтобы перекинуть его на опасный участок, это практически сразу становится известно украинскому командованию, и оно сразу же бросает в образовавшуюся фронтовую брешь свои резервы.
Так было, например, под Изюмом, когда из-за оголения фронта в тех местах происходил украинский прорыв. Уже знающая это российская армия старается больше не оголять свои позиции.
По подсчетам Пинчука, на Красный Лиман наступает украинская группировка, которая насчитывает от 15 до 20 тысяч человек.
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«Это две танковые бригады — 4-я и 17-я, 56-я отдельная механизированная бригада, две десантные бригады — 25-я и 80-я.
Десантники — наиболее обстрелянные бойцы в этой группировке. Перечисленные подразделения и составляют ударный кулак. Плюс к нему у украинцев в этом районе имеются несколько батальонов теробороны, которые идут во втором и третьем эшелоне. Все очень технологично.
Защищают город бойцы из Союза добровольцев Донбасса. Это 13-й и 16-й БАРСы. Плюс разрозненные регулярные армейские подразделения. Численности сказать не могу, военная тайна. Город держится только благодаря морально-волевым качествам наших ребят», — сообщил Пинчук.
Одного из командиров, которые отвечают за оборону Красного Лимана, зовут Сергей Фомченков (позывной «Фомич».) Фомченков сражается в Донбассе с 2014 года. Сначала воевал в ЛНР, потом перешел на службу в ДНР, где при Александре Захарченко возглавил так называемый батальон Прилепина. Сейчас состоит в Союзе добровольцев Донбасса.
Пинчук считает, что Россия может победить в сражении за Красный Лиман и всё необходимое для этого есть.
В то же время Дробышево пришлось оставить. Сейчас добровольцы находятся в полуокружении, которое рано или поздно грозит закончиться полным окружением. И тогда есть только два варианта разрешения этой ситуации: либо гибель добровольцев СДД, либо российское контрнаступление.
И силы, и средства для последнего есть. ВСУ сейчас оголило фланги, поэтому есть куда ударить.
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