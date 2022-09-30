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Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий

Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий - 30.09.2022 Украина.ру

Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий

Государственное бюро расследований Украины 30 сентября сообщило о новых задержанных "коллаборантах" в Харьковской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства

2022-09-30T15:15

2022-09-30T15:15

2022-09-30T15:15

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По информации украинских силовиков, после захвата города ВСУ лесничий скрывался, теперь он задержан.Второй задержанный – сотрудник народной милиции, который занимался охраной административных зданий, в том числе, военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщает ГБР.Неделей ранее служба отчиталась о задержании главного лесничего Волчанска и двоих полицейских – в Волчанске и Купянске.Всем репрессированным гражданам инкриминируется госизмнена.Статья о госизмене на Украине подразумевает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

https://ukraina.ru/20220921/1038923298.html

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новости, репрессии, харьковская область, лес, балаклея, гбр