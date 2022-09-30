Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий - 30.09.2022 Украина.ру
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Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий
Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий - 30.09.2022 Украина.ру
Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий
Государственное бюро расследований Украины 30 сентября сообщило о новых задержанных "коллаборантах" в Харьковской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства
2022-09-30T15:15
2022-09-30T15:15
новости
репрессии
харьковская область
лес
балаклея
гбр
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По информации украинских силовиков, после захвата города ВСУ лесничий скрывался, теперь он задержан.Второй задержанный – сотрудник народной милиции, который занимался охраной административных зданий, в том числе, военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщает ГБР.Неделей ранее служба отчиталась о задержании главного лесничего Волчанска и двоих полицейских – в Волчанске и Купянске.Всем репрессированным гражданам инкриминируется госизмнена.Статья о госизмене на Украине подразумевает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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новости, репрессии, харьковская область, лес, балаклея, гбр
Новости, репрессии, Харьковская область, Лес, Балаклея, ГБР

Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий

15:15 30.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкП. Порошенко вызван на допрос в ГБР Украины
П. Порошенко вызван на допрос в ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Государственное бюро расследований Украины 30 сентября сообщило о новых задержанных "коллаборантах" в Харьковской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства
Кроме прочего, в городе Балаклея сотрудники ГБР задержали бывшего лесничего, которого оккупанты назначили директором местного лесхоза. Предатель помогал организовать рубку деревьев для укрепления позиций захватчиков.
По информации украинских силовиков, после захвата города ВСУ лесничий скрывался, теперь он задержан.
Второй задержанный – сотрудник народной милиции, который занимался охраной административных зданий, в том числе, военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщает ГБР.
Неделей ранее служба отчиталась о задержании главного лесничего Волчанска и двоих полицейских – в Волчанске и Купянске.
Всем репрессированным гражданам инкриминируется госизмнена.
Статья о госизмене на Украине подразумевает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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НовостирепрессииХарьковская областьЛесБалаклеяГБР
 
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