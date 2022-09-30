https://ukraina.ru/20220930/1039257233.html
Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ
Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ - 30.09.2022 Украина.ру
Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ
Певица Алла Пугачева получила израильское гражданство, сообщают различные СМИ 30 сентября
2022-09-30T14:06
2022-09-30T14:06
2022-09-30T14:06
новости
алла пугачева
певица
гражданство
израиль
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Telegraf публикует фото ее нового паспорта, выданного в конце мая этого года.Сама певица никак не комментирует данную информацию.В начале российской спецоперации на Украине Пугачева улетела с детьми и супругом, комиком Максимом Галкиным* в Израиль. В конце августа артистка вернулась в Москву и отправила детей в школу. Затем Галкина признали иноагентом, она публично попросила признать иноагентом и ее.В четверг 29 сентября СМИ сообщили, что певица снова покинула страну.*Лицо признано иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20220919/1038852280.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/49/1032394992_0:80:1080:890_1920x0_80_0_0_9d45a8dba3981ca919b289e7edb42413.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алла пугачева, певица, гражданство, израиль
Новости, Алла Пугачева, певица, гражданство, Израиль
Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ
Певица Алла Пугачева получила израильское гражданство, сообщают различные СМИ 30 сентября
Telegraf публикует фото ее нового паспорта, выданного в конце мая этого года.
Сама певица никак не комментирует данную информацию.
В начале российской спецоперации на Украине Пугачева улетела с детьми и супругом, комиком Максимом Галкиным* в Израиль. В конце августа артистка вернулась в Москву и отправила детей в школу. Затем Галкина признали иноагентом, она публично попросила признать иноагентом и ее.
В четверг 29 сентября СМИ сообщили, что певица снова покинула страну.
*Лицо признано иноагентом в РФ