Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039257233.html
Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ
Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ - 30.09.2022 Украина.ру
Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ
Певица Алла Пугачева получила израильское гражданство, сообщают различные СМИ 30 сентября
2022-09-30T14:06
2022-09-30T14:06
новости
алла пугачева
певица
гражданство
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/49/1032394992_0:181:1080:789_1920x0_80_0_0_63167d60f2badade04254fef0687a703.jpg.webp
Telegraf публикует фото ее нового паспорта, выданного в конце мая этого года.Сама певица никак не комментирует данную информацию.В начале российской спецоперации на Украине Пугачева улетела с детьми и супругом, комиком Максимом Галкиным* в Израиль. В конце августа артистка вернулась в Москву и отправила детей в школу. Затем Галкина признали иноагентом, она публично попросила признать иноагентом и ее.В четверг 29 сентября СМИ сообщили, что певица снова покинула страну.*Лицо признано иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20220919/1038852280.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/49/1032394992_0:80:1080:890_1920x0_80_0_0_9d45a8dba3981ca919b289e7edb42413.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алла пугачева, певица, гражданство, израиль
Новости, Алла Пугачева, певица, гражданство, Израиль

Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ

14:06 30.09.2022
 
© Алла Пугачева/ИнстаграмАлла Пугачева
Алла Пугачева
© Алла Пугачева/Инстаграм
Читать в
Певица Алла Пугачева получила израильское гражданство, сообщают различные СМИ 30 сентября
Telegraf публикует фото ее нового паспорта, выданного в конце мая этого года.
Сама певица никак не комментирует данную информацию.
В начале российской спецоперации на Украине Пугачева улетела с детьми и супругом, комиком Максимом Галкиным* в Израиль. В конце августа артистка вернулась в Москву и отправила детей в школу. Затем Галкина признали иноагентом, она публично попросила признать иноагентом и ее.
В четверг 29 сентября СМИ сообщили, что певица снова покинула страну.
*Лицо признано иноагентом в РФ
Награждение победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 12:25
В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперацииКремль не комментирует пост певицы Аллы Пугачевой, опубликованный накануне в ее соцсетях, заявил журналистам 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
НовостиАлла ПугачевапевицагражданствоИзраиль
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий
15:01Кнутов рассказал, когда в районе СВО будет ощущаться эффект частичной мобилизации
14:50Украина теряет не только земли: Ищенко о мобилизационном потенциале России. Видео
14:45ВС РФ за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25
14:34Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву
14:14К чему готовиться нашим военным и почему не называем виновных в подрыве "Северных потоков" - Царёв. Видео
14:06Василий Колташов: Европа восстанет против власти США, и Россия поможет возродить европейскую экономику
14:06Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ
14:05Сенатор рассказал о названиях входящих в состав РФ территорий
13:53Просто о сложном. Как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут входить в состав России
13:49Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре
13:46Подрыв "Северных потоков": что увидел швейцарский разведчик и какие выводы сделали в Китае
13:44ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге в Свердловской области - СМИ
13:34Путин о мобилизации: как избежать ошибок
13:31Петр Акопов: Сейчас происходит воссоединение с Украиной, после чего родится новая Россия
13:31Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане
13:16Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
13:14Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками
13:11Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
13:09"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор
Лента новостейМолния