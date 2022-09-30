https://ukraina.ru/20220930/1039257233.html

Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ

Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ - 30.09.2022 Украина.ру

Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ

Певица Алла Пугачева получила израильское гражданство, сообщают различные СМИ 30 сентября

2022-09-30T14:06

2022-09-30T14:06

2022-09-30T14:06

новости

алла пугачева

певица

гражданство

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/49/1032394992_0:181:1080:789_1920x0_80_0_0_63167d60f2badade04254fef0687a703.jpg.webp

Telegraf публикует фото ее нового паспорта, выданного в конце мая этого года.Сама певица никак не комментирует данную информацию.В начале российской спецоперации на Украине Пугачева улетела с детьми и супругом, комиком Максимом Галкиным* в Израиль. В конце августа артистка вернулась в Москву и отправила детей в школу. Затем Галкина признали иноагентом, она публично попросила признать иноагентом и ее.В четверг 29 сентября СМИ сообщили, что певица снова покинула страну.*Лицо признано иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20220919/1038852280.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алла пугачева, певица, гражданство, израиль