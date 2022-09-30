https://ukraina.ru/20220930/1039246203.html

Теракты и убийства мирных жителей, бои под Красным Лиманом. Главное на Украине на 12:00 30 сентября

Теракты и убийства мирных жителей, бои под Красным Лиманом. Главное на Украине на 12:00 30 сентября - 30.09.2022 Украина.ру

Теракты и убийства мирных жителей, бои под Красным Лиманом. Главное на Украине на 12:00 30 сентября

Украинские военные расстреляли колонну мирных жителей, выезжавших в освобождённую Запорожскую область. ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и совершать теракты в Северной Таврии. Украинские военные заняли Ямполь

2022-09-30T12:01

2022-09-30T12:01

2022-09-30T12:15

эксклюзив

хроники

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Об обстреле колонны с выезжавшими в освобождённую Запорожскую область сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.«Террористы УГИЛ* (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. — Ред.) обстреляли на выезде из Запорожья очередь машин, которые ждали проезда на освобождённую от нацистов территорию. Это произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область. Буквально позавчера в знак протеста против действий режима Зеленского эти люди перекрыли дорогу с требованием выпустить их на освобождённую территорию. Сразу после этого к ним приехали представители СБУ и полиции, которые начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы ещё очень сильно об этом пожалеют», — рассказал Рогов.Он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.«Окончательно слетевший с катушек наркоман мстит моим землякам-запорожцам за их нелояльность к его режиму. Мстит жителям Запорожского края за то, что мы сделали свой выбор на референдуме в пользу России. Мстит в день воссоединения с Россией», — подчеркнул Рогов.Также член главного совета ВГА Запорожской области рассказал о количестве жертв украинского обстрела.«На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах. Налицо классическая провокация в стиле англосаксов по отношению к нелояльному гражданскому населению. Дождавшись удара нашей армии по военным объектам в Запорожье, нацисты нанесли удар по нашим людям, стоящим в очереди на выезд. Сделано это было по классической формуле "Сами себя обстреляли" с последующими обвинениями России», — отметил Рогов.Позже он опубликовал фотографии с места событий.18+Днём ранее ВСУ обстреляли колонну беженцев в Харьковской области. Погибли в том числе и дети.Также украинские военные продолжают осуществлять теракты в Северной Таврии. Так, ВСУ нанесли прицельный удар по центру Херсона из РСЗО M142 HIMARS.«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трёх (!) орденов Мужества. Он проработал на должности полтора месяца. До назначения он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ, после этого работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". И ещё. Повторю. Били конкретно по комнате, где он был и жил», — заявил утром член Общественной палаты России Александр Малькевич.Примечательно, что Катериничев был гражданином РФ: он родился в Рыбинске, что в Ярославской области, окончил Пограничную академию ФСБ. Пост в Херсонской ВГА Катериничев занял в августе.Малькевич сравнил произошедшее с ударом украинцев в ночь на 25 сентября по гостинице, где жили российские журналисты и бывший народный депутат Украины Алексей Журавко. Тот удар был также нанесён из РСЗО HIMARS.Спустя три дня украинские военные полностью разрушили здание Политехнического университета. За неделю до этого — 21 сентября — ВСУ нанесли удар по гражданским объектам, в т. ч. и по пожарной части.А 16 сентября ВСУ нанесли удар по администрации Херсона.«Меня спас какой-то парень. Схватил за руку… [при первых] прилетах, тащил, помог из-под завалов вылезти. Бархотнова (начальник департамента труда и социальной политики ВГА Херсонской области Алла Бархатнова. — Ред.) вся в крови была. У нее погиб водитель», — рассказала тогда в интервью журналистам замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева.Она отметила, что жизни Аллы Бархатновой ничего не угрожает, сообщила Губарева.«Моя коллега, министр соцполитики Херсонской области Алла Бархатнова жива. Её жизни ничего не угрожает», — сообщила позже Губарева.Примечательно, что деятельность наводчиков координируют украинские журналисты.«Коллаборационизм и сотрудничество с оккупантами вредят здоровью. Если у вас есть больше информации о деятельности коллаборантов или вы пребываете на оккупированных территориях, напишите мне в электронную почту или нам в телеграм-канал. Анонимность гарантируем», — призывала ранее журналистка BIHUS.Info Алиса Юрченко.Позже её коллега Леся Иванова заявила, что она с другим своим коллегой из BIHUS.Info предоставили украинским военным данные для ракетного удара по Донецку.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 44 удара по территории республики.«На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на горловском — артиллерию 155 и 152 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 196 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Буденовский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском и Калининском районах Горловки», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 10 домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки, Александровке, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.Утром 30 сентября обстрелы продолжились. По сообщению представительства ДНР в СЦКК, от этих ударов в Горловке погибла женщина 1978 года рождения.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Золотое-5, Сватово, Кременную, Врубовку, Рубежное, Лантраковку, Приволье, Лисичанск и Кременную с применением американских РСЗО M142 HIMARS, артиллерийских орудий 155 мм и танков, выпустив 13 ракет и 30 снарядов.«В результате обстрелов: в населённом пункте Рубежное погиб мирный житель 1963 г. р., три человека получили ранения различной степени тяжести. Повреждены 2 многоквартирных жилых дома, а также разрушен ряд торговых точек; в населённом пункте Золотое-5 разрушен Дворец культуры им. Островского, повреждено 15 многоквартирных жилых домов, ясли-сад "Березка", почтовое отделение и продуктовый магазин», — отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Оккупация ЯмполяВооружённые силы Украины заняли Ямполь. Видео из населённого пункта опубликовал медиаэксперт Анатолий Шарий.«Ну что, котики, Ямполь наш», — говорит на нём украинский военный.При этом позирует военный на фоне входа в здание с табличкой «Ямпольский учебно-воспитательный комплекс».Информацию об оставлении войсками союзных сил подтвердил российский военкор Евгений Поддубный.«Наши силы оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Русские войска по-прежнему контролируют Красный Лиман, Ставки. Заречное, Торское. Противник держит под огневым контролем дорогу Кременная — Торское. Разведдозоры киевского режима замечены в районе дороги», — отметил он.Обстановка под Красным Лиманом, по его словам, остаётся тяжёлой.

https://ukraina.ru/20220930/1039236124.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники