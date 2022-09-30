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Global Times: основную выгоду от кризиса в Европе получают США
Global Times: основную выгоду от кризиса в Европе получают США - 30.09.2022 Украина.ру
Global Times: основную выгоду от кризиса в Европе получают США
В то время, как США извлекают экономические и политические преимущества из кризиса в Европе, союзникам и партнёрам Вашингтона в других частях света стоить задуматься о том, стоит ли им слепо придерживаться его политики, как это делают европейцы. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times
2022-09-30T11:00
2022-09-30T11:00
2022-09-30T11:00
новости
global times
сша
европа
энергоносители
спецоперация
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Действуя по наущению Вашингтона, ЕС сделал своей главной задачей борьбу "с так называемой российской угрозой", даже если это означает отказ от своих экономических интересов, говорится в статье.Вмешательство США в конфликт на Украине усиливает зависимость Европы от Вашингтона. Одновременно многие европейские производители переносят свои производственные мощности в США в связи с высокими ценами на энергоносители в странах ЕС. С другой стороны, чем хаотичнее будет ситуация в районе вооружённого конфликта на Украине, тем больше богатеют американские производители оружия, указывает газета.Им необходимо увидеть, как Вашингтон извлекает прибыли, в то время, как европейская экономика погружается в рецессию, предупреждает Global Times
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, global times, сша, европа, энергоносители, спецоперация
Новости, Global Times, США, Европа, энергоносители, Спецоперация
Global Times: основную выгоду от кризиса в Европе получают США
В то время, как США извлекают экономические и политические преимущества из кризиса в Европе, союзникам и партнёрам Вашингтона в других частях света стоить задуматься о том, стоит ли им слепо придерживаться его политики, как это делают европейцы. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times
Действуя по наущению Вашингтона, ЕС сделал своей главной задачей борьбу "с так называемой российской угрозой", даже если это означает отказ от своих экономических интересов, говорится в статье
.
Вмешательство США в конфликт на Украине усиливает зависимость Европы от Вашингтона. Одновременно многие европейские производители переносят свои производственные мощности в США в связи с высокими ценами на энергоносители в странах ЕС. С другой стороны, чем хаотичнее будет ситуация в районе вооружённого конфликта на Украине, тем больше богатеют американские производители оружия, указывает газета.
О страданиях Европы стоит задуматься странам всего мира, особенно некоторым союзникам и партнёрам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе: если они слепо следуют за США, которые укрепляют своё мировое господство, кто на самом деле от этого выиграет?
Global Times
Китайская газета
Им необходимо увидеть, как Вашингтон извлекает прибыли, в то время, как европейская экономика погружается в рецессию, предупреждает Global Times