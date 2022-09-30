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Global Times: основную выгоду от кризиса в Европе получают США

Global Times: основную выгоду от кризиса в Европе получают США - 30.09.2022 Украина.ру

Global Times: основную выгоду от кризиса в Европе получают США

В то время, как США извлекают экономические и политические преимущества из кризиса в Европе, союзникам и партнёрам Вашингтона в других частях света стоить задуматься о том, стоит ли им слепо придерживаться его политики, как это делают европейцы. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times

2022-09-30T11:00

2022-09-30T11:00

2022-09-30T11:00

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Действуя по наущению Вашингтона, ЕС сделал своей главной задачей борьбу "с так называемой российской угрозой", даже если это означает отказ от своих экономических интересов, говорится в статье.Вмешательство США в конфликт на Украине усиливает зависимость Европы от Вашингтона. Одновременно многие европейские производители переносят свои производственные мощности в США в связи с высокими ценами на энергоносители в странах ЕС. С другой стороны, чем хаотичнее будет ситуация в районе вооружённого конфликта на Украине, тем больше богатеют американские производители оружия, указывает газета.Им необходимо увидеть, как Вашингтон извлекает прибыли, в то время, как европейская экономика погружается в рецессию, предупреждает Global Times

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, global times, сша, европа, энергоносители, спецоперация