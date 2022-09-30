https://ukraina.ru/20220930/1039219860.html
Политолог-американист объяснил, почему произошло ЧП на "Северных потоках"
Политолог-американист объяснил, почему произошло ЧП на "Северных потоках" - 30.09.2022 Украина.ру
Политолог-американист объяснил, почему произошло ЧП на "Северных потоках"
Референдумы не связаны с ЧП на "Северных потоках", этот инцидент на газопроводах больше относится к газовой истории и временному фактору, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-09-30T06:30
2022-09-30T06:30
2022-09-30T06:30
новости
северный поток
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Он добавил, что Европа завершает подготовку к зиме, и эти проблемы с газопроводом мешают ей окончательно подготовится.ЕС ставит крест в среднесрочной перспективе на любых взаимоотношениях России и Европы в газовой сфере, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
https://ukraina.ru/20220928/1039190710.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северный поток
Политолог-американист объяснил, почему произошло ЧП на "Северных потоках"
Референдумы не связаны с ЧП на "Северных потоках", этот инцидент на газопроводах больше относится к газовой истории и временному фактору, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
Что касается референдумов, нет, я думаю, вряд ли это напрямую с ними связано, это больше связано в целом с газовой историей и привязано к временному фактору.
Малек Дудаков
политолог-американист
Он добавил, что Европа завершает подготовку к зиме, и эти проблемы с газопроводом мешают ей окончательно подготовится.
ЕС ставит крест в среднесрочной перспективе на любых взаимоотношениях России и Европы в газовой сфере, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.
26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.