https://ukraina.ru/20220930/1039215682.html

Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет

Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет - 30.09.2022 Украина.ру

Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет

Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T09:07

2022-09-30T09:07

2022-09-30T09:07

интервью

россия

украина

донбасс

херсон

крым

мариуполь

экономика

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Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей лояльны своим местным сообществам, чем Украине. И если интеграция в российскую экономику будет успешной, то эти люди станут большими патриотами России и забудут, что когда-то жили в составе Украины, считает Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.- Алексей Николаевич, в каким образом и в каком качестве мы будем включать эти территории в свой состав?- Начнется подключение этих территорий к российской системе пенсионного обеспеченья, медицинского страхования, финансов и предоставления государственных услуг. Будет включение этих регионов в казначейскую систему и систему налогов и сборов, хождение рубля, появление на этих территориях отделений российских банков и банкоматов. Будет государственная поддержка в части восстановления бизнеса, ремонта и приведения в порядок инфраструктуры, которая нужна, чтобы перезимовать, потому что холода уже близко, а города серьезно пострадали от военных действий. Интеграция этих регионов будет быстрой и полной. Тем более, что в ДНР/ЛНР почва для этого уже есть.- Все эти регионы будут на дотации? Или они станут донорами?- Первые несколько лет это будут дотационные регионы. Это абсолютно понятно. Но в перспективе эти территории могут стать регионами-донорами. Особенно в тех регионах, где возможно быстрое развитие бизнеса. Например, Херсонская область и при СССР, и при независимой Украине была житницей и здравницей. Там возможно быстрое развитие сельскохозяйственного бизнеса, чтобы покрывать потребности всей страны. Там это будет проще. С Донбассом, где есть крупная промышленность, это будет сложнее, потому что те предприятия, которые там есть, придется интегрировать в промышленную структуру России. Это займет несколько лет.- Я был в Лисичанске, где восстановления никакого нет, работает только одна школа и одна больница. Где гарантия, что после вхождения в состав РФ процесс пойдет быстрее?- Процесс пойдет быстрее. Другое дело, что в качестве временной меры может быть принято решение о переселении людей на территорию соседних российских регионов, где есть школы, больницы, и где есть возможность построить быстро возводимое жилье или даже готовые поселки. Там можно будет интегрировать этих людей в экономику, проще говоря, дать им работу. Причем больших усилий, за исключением временного жилья, для этого не нужно. Все уже есть и так.- Можем ли мы на этих территориях восстановить что-то крайне необходимое, чтобы они могли восстанавливать сами себя?- С этим сложно. Восстанавливать сами себя они могут в части рабочих рук, когда люди сами строят. Но финансирование и материально-техническое снабжение должно быть из России. Если у вас там нет производства железобетонных конструкций и стройматериалов, то вам просто неоткуда взять стекло, кирпич и технику, чтобы быстро возвести дома. Поэтому помощь со стороны в любом случае потребуется. Через какое-то время часть регионов юго-восточной Украины станут донорами, а часть останутся дотационными. С Донбассом придется серьезно повозиться, прежде чем он сможет сам себя обеспечивать.- Мариупольцы мне рассказывали, что медленнее всех работают строительные фирмы из Москвы, а лучше всех – Тула и Питер. Это оценочное суждение? Или вы видите здесь какую-то зависимость?- Это зависит от конкретных подрядчиков и от финансирования. Найти нормальных подрядчиков можно где угодно, а вот с финансированием или с дотациями региональных бюджетов, чтобы помочь пострадавшим территориям, сложнее. Такие возможности есть у Москвы. Тула – тоже один из наиболее развитых регионов. Наверное, у этих людей меньше всего проблем с материально-технической базой и финансированием.- С одной стороны, мы берем в свой состав русских людей. С другой стороны, эти люди долго жили в составе другого государства. Если говорить однозначно, то в этом больше плюсов, или минусов?- Проблема лояльности к Украине присутствует. Но те, кто был лоялен к Украине, оттуда уехали. Те, кто остался, ориентируются на местные источники дохода. Они зарабатывают на местных производствах и на местной земле. Они не хотят уезжать, потому что у них там дома и огороды. Эти люди лояльны своим местным сообществам, чем Украине. И если интеграция в российскую экономику будет успешной, то эти люди станут большими патриотами России и забудут, что когда-то жили в составе Украины.- Я имею в виду не политическую лояльность, а то, готовы ли они адаптироваться к российским порядкам.- К российским порядкам привыкнуть можно. Те же самые крымчане привыкли. Да, не до конца, но процесс идет. Потребуется какое-то количество лет, прежде чем они поймут, что ситуация изменилась и что российская среда, российские законы, образование и медицина лучше, чем на Украине. Да, в России у них будут определенные обязательства. Например, крымчане долго не могли привыкнуть к тому, что помимо зарплат от государства нужно обязательно налоги платить, потому что на Украине бизнес существовал за счет неуплаты налогов. Придется перейти на новые рельсы, понять новые способы ведения бизнеса. На это уйдет какое-то время. Но я не вижу в этом серьезной проблемы. Если это сработало в Крыму, почему это не должно сработать в Херсоне?

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, донбасс, херсон, крым, мариуполь, экономика