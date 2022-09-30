https://ukraina.ru/20220930/1039212598.html
"Смысла нет": Дудаков объяснил, почему у РФ не получается договориться с Украиной
"Смысла нет": Дудаков объяснил, почему у РФ не получается договориться с Украиной - 30.09.2022 Украина.ру
"Смысла нет": Дудаков объяснил, почему у РФ не получается договориться с Украиной
Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но нет возможности договариваться о чем-то с Киевом, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-09-30T05:30
2022-09-30T05:30
2022-09-30T05:30
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите ШОС в Самарканде заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам, то РФ не будет "напрашиваться".По его словам, даже с США нет смысла договариваться, а с Украиной – тем более.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220929/1039146257.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, переговоры, россия, украина
Новости, переговоры, Россия, Украина
"Смысла нет": Дудаков объяснил, почему у РФ не получается договориться с Украиной
Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но нет возможности договариваться о чем-то с Киевом, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите ШОС в Самарканде заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам, то РФ не будет "напрашиваться".
Я думаю, мы в принципе всегда готовы к каким-то переговорам, другое дело, что не я вижу сейчас возможности договариваться о чем-то с Украиной.
Малек Дудаков
политолог-американист
По его словам, даже с США нет смысла договариваться, а с Украиной – тем более.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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