https://ukraina.ru/20220930/1039212598.html

"Смысла нет": Дудаков объяснил, почему у РФ не получается договориться с Украиной

"Смысла нет": Дудаков объяснил, почему у РФ не получается договориться с Украиной - 30.09.2022 Украина.ру

"Смысла нет": Дудаков объяснил, почему у РФ не получается договориться с Украиной

Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но нет возможности договариваться о чем-то с Киевом, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру

2022-09-30T05:30

2022-09-30T05:30

2022-09-30T05:30

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите ШОС в Самарканде заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам, то РФ не будет "напрашиваться".По его словам, даже с США нет смысла договариваться, а с Украиной – тем более.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220929/1039146257.html

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новости, переговоры, россия, украина