https://ukraina.ru/20220929/1039202677.html

В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой

В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой - 29.09.2022 Украина.ру

В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой

В Мелитополе в четверг произошел взрыв рядом со школой, в результате чего пострадал один человек — водитель проезжавшей мимо машины. Об этом 29 сентября сообщили в администрации Запорожской области

2022-09-29T11:59

2022-09-29T11:59

2022-09-29T11:59

бомба

мелитополь

взрыв

новости

спецоперация

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Бомба сдетонировала в 7:50 на улице 50-летия Победы возле школы напротив ТЦ "Палладиум".Пострадавший получил легкие травмы.Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), оно было прикреплено к дереву и начинено поражающими элементами.Накануне власти Запорожской области сообщили о восьми взрывах, произошедших в Мелитополе и его пригороде.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бомба, мелитополь, взрыв, новости, спецоперация