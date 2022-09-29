В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой - 29.09.2022 Украина.ру
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В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой
В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой - 29.09.2022 Украина.ру
В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой
В Мелитополе в четверг произошел взрыв рядом со школой, в результате чего пострадал один человек — водитель проезжавшей мимо машины. Об этом 29 сентября сообщили в администрации Запорожской области
2022-09-29T11:59
2022-09-29T11:59
бомба
мелитополь
взрыв
новости
спецоперация
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Бомба сдетонировала в 7:50 на улице 50-летия Победы возле школы напротив ТЦ "Палладиум".Пострадавший получил легкие травмы.Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), оно было прикреплено к дереву и начинено поражающими элементами.Накануне власти Запорожской области сообщили о восьми взрывах, произошедших в Мелитополе и его пригороде.
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бомба, мелитополь, взрыв, новости, спецоперация
бомба, Мелитополь, взрыв, Новости, Спецоперация

В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой

11:59 29.09.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.рустела надпись Мелитополь
стела надпись Мелитополь
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
В Мелитополе в четверг произошел взрыв рядом со школой, в результате чего пострадал один человек — водитель проезжавшей мимо машины. Об этом 29 сентября сообщили в администрации Запорожской области
Бомба сдетонировала в 7:50 на улице 50-летия Победы возле школы напротив ТЦ "Палладиум".
Пострадавший получил легкие травмы.
Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), оно было прикреплено к дереву и начинено поражающими элементами.
Накануне власти Запорожской области сообщили о восьми взрывах, произошедших в Мелитополе и его пригороде.
 
бомбаМелитопольвзрывНовостиСпецоперация
 
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