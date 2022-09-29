https://ukraina.ru/20220929/1039198949.html

От Армянска до Херсона. Что изменилось на освобожденном юге Украины

От Армянска до Херсона. Что изменилось на освобожденном юге Украины - 29.09.2022 Украина.ру

От Армянска до Херсона. Что изменилось на освобожденном юге Украины

Журналисты издания Украина.ру снова прибыли в Херсонскую область — теперь уже после референдума о присоединении к России. И сразу в глаза бросаются произошедшие Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T14:29

2022-09-29T14:29

2022-09-29T15:10

василий ткач

эксклюзив

армянск

херсон

херсонская область

референдум

украина

присоединение

россия

сво

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Журналисты издания Украина.ру снова прибыли в Херсонскую область — теперь уже после референдума о присоединении к России. И сразу в глаза бросаются произошедшие за месяц с небольшим изменения.Уже третий раз я прибываю в Херсон с начала спецоперации. Дорога от Симферополя до Армянска, где находится пункт пропуска на пока еще украинскую территорию, прошла совершенно обыденно: в России обычная мирная жизнь, повседневная рутина.А вот таможенники и пограничники в Армянске не скрывают улыбок — ну как же, их служба тут подходит к концу, впереди новые места и назначения.Совсем скоро Херсонская область войдет в состав России, а какая таможня может быть между российскими регионами?Куда дальше отправятся таможенники нести службу, они не говорят, но, судя по их загадочным улыбкам, ожидания самые позитивные. Нам, журналистам, они обрадовались, пропустили быстро и пожелали счастливого пути.Это очень отличалось от моего первого визита в Херсон в начале июля, когда меня после признания в том, что я корреспондент из Москвы, задержали на границе и до последнего было непонятно, пропустят или нет.Блокпосты по-новомуИзменилась и обстановка на дорогах от Армянска к Херсону, стала более спокойной. Блокпосты остались, но их стало меньше, а настроение у тех, кто стоял на посту, явно стало получше.Если раньше по дороге от Армянска в Херсон останавливали практически на каждом блокпосту, проверяли машину, документы, то на этот раз такая проверка состоялась на первом встреченном нами блокпосту. И здесь к нам отнеслись с самым возможным радушием. Парень в военной форме и маске, говоривший с почти незаметным кавказским акцентом, посмотрел наши паспорта и пресс-карты и пожелал счастливого пути.На всех последующих блокпостах нас уже пропускали беспрепятственно. Военные приветственно махали нам, обменивались улыбками. Сразу становилось понятно, что они смотрят в будущее с надеждой на лучшее.Дорога до Антоновского моста пролетела незаметно. Поврежденный американскими хаймарсами, он с августа закрыт для проезда, и рядом с ним организована паромная переправа.Очередь машин на паром, показавшаяся нам поначалу огромной, в итоге оказалась всего из нескольких десятков машин — мы остановились в километре от моста, перед самым поворотом, который скрывал от нас реальную картину.Претензии к журналистам и «призрак» из прошлогоПовернув, мы увидели очередной блокпост, подошли к ребятам, которые пропустили нас практически без очереди, сразу за военной колонной. Единственное, что потребовали — писать в своих репортажах только правду.«А то пишут, что уже всю украинскую авиацию уничтожили, а у нас тут на днях их вертолет летал. А неделю назад самолет видели», — возмущался боец.Мы благоразумно не стали устраивать с ним дискуссию и объяснять про поставки вооружений и техники США и их вассалами из стран бывшего Варшавского договора, пообещали, что ни на сантиметр не будем отклоняться от правды, и поехали к мосту — как раз этот самый километр пустой дороги.На саму переправу не успели, буквально перед нашим носом оказалось, что паром уже заполнен и нужно ждать следующего. Однако полчаса перед следующей погрузкой мы провели с пользой, познакомившись и пообщавшись с добровольцем Давидом из казачьего соединения.«Я тут единственный грузин», — отрекомендовался он, представившись подполковником КГБ в отставке. Сейчас ему за шестьдесят, но выглядит полным сил и энергии.Рассказал, что служил ещё в легендарной бригаде «Призрак» Алексея Мозгового, и там тоже был единственным грузином. Покинул народные республики и вернулся в Крым, где у него дом, два года назад. Накопилась усталость от походной жизни, от неопределенности относительно будущего Донбасса.Но как только началась СВО в феврале, тут же снова отправился на фронт добровольцем. Договорились встретиться с ним в части в ближайшие дни и поговорить более обстоятельно, в том числе и о проблемах, с которыми сталкиваются добровольцы. Самая главная из них — трудности с лечением, которое они в херсонских больницах не могут полноценно получить ни бесплатно, ни даже за деньги.После переплыли на понтоне тот самый Днепр, что чуден при тихой погоде и до середины которого долетит редкая птица. Там познакомились с сотрудником ВГА, представившимся как Александр. Он настоятельно рекомендовал нам не селиться в гостиницах, так как они стали чуть ли не главной мишенью для украинского террористического государства.Квартирный вопрос и украинский паспортМы, конечно, и так не собирались селиться в гостиницах, но удары по ним резко увеличили спрос на съемные квартиры, которые найти стало намного сложнее. Причем вопрос цены даже не стоял на повестке — владельцы жилья отказывали нам, как только узнавали, что мы из России.Долгие попытки найти квартиру не увенчались успехом, поэтому по приезде в Херсон пришлось достать свой украинский паспорт, который я непонятно зачем возил с собой в командировки. Наконец-то он пригодился — благодаря ему удалось успокоить одну из хозяек и под вечер наконец заселиться.Она рассказала, что многие люди еще боятся, что Россия их может оставить.«Из Харьковской области ушли же. А если, не дай бог, и у нас так произойдет, и узнают, что я у себя русских принимала, что со мной сделают?», — говорит она.Сфотографировала на телефон мой украинский паспорт с одесской регистрацией — на тот случай, если, не дай бог, придется отвечать на вопросы украинских силовиков, мол, скажет, что принимала у себя только украинцев.После этого рассказала, что ее родственница живет на пока еще оккупированной Киевом части Николаевской области в небольшом поселке на границе с херсонщиной. Там не работают магазины, водопровод, и только пьяные украинские солдаты ходят по улицам и терроризируют местное население.Как и большинство ее знакомых, несмотря на свой страх, женщина надеется связать свое будущее именно с Россией. Она и ее близкие уже подали документы на получение российского паспорта.Постепенно все больше жителей региона поднимают головы и теряют страх перед киевским режимом, который терроризировал их с 2014 года. Итоги прошедшего референдума, на котором почти 90% жителей Херсонской области проголосовали за присоединение к России, убедительно это подтверждают.

https://ukraina.ru/20220921/1038921126.html

https://ukraina.ru/20220929/1039195355.html

https://ukraina.ru/20220928/1039190155.html

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Василий Ткач

Василий Ткач

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

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