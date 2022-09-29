От Армянска до Херсона. Что изменилось на освобожденном юге Украины - 29.09.2022 Украина.ру
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От Армянска до Херсона. Что изменилось на освобожденном юге Украины
От Армянска до Херсона. Что изменилось на освобожденном юге Украины - 29.09.2022 Украина.ру
От Армянска до Херсона. Что изменилось на освобожденном юге Украины
Журналисты издания Украина.ру снова прибыли в Херсонскую область — теперь уже после референдума о присоединении к России. И сразу в глаза бросаются произошедшие Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T14:29
2022-09-29T15:10
василий ткач
эксклюзив
армянск
херсон
херсонская область
референдум
украина
присоединение
россия
сво
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Журналисты издания Украина.ру снова прибыли в Херсонскую область — теперь уже после референдума о присоединении к России. И сразу в глаза бросаются произошедшие за месяц с небольшим изменения.Уже третий раз я прибываю в Херсон с начала спецоперации. Дорога от Симферополя до Армянска, где находится пункт пропуска на пока еще украинскую территорию, прошла совершенно обыденно: в России обычная мирная жизнь, повседневная рутина.А вот таможенники и пограничники в Армянске не скрывают улыбок — ну как же, их служба тут подходит к концу, впереди новые места и назначения.Совсем скоро Херсонская область войдет в состав России, а какая таможня может быть между российскими регионами?Куда дальше отправятся таможенники нести службу, они не говорят, но, судя по их загадочным улыбкам, ожидания самые позитивные. Нам, журналистам, они обрадовались, пропустили быстро и пожелали счастливого пути.Это очень отличалось от моего первого визита в Херсон в начале июля, когда меня после признания в том, что я корреспондент из Москвы, задержали на границе и до последнего было непонятно, пропустят или нет.Блокпосты по-новомуИзменилась и обстановка на дорогах от Армянска к Херсону, стала более спокойной. Блокпосты остались, но их стало меньше, а настроение у тех, кто стоял на посту, явно стало получше.Если раньше по дороге от Армянска в Херсон останавливали практически на каждом блокпосту, проверяли машину, документы, то на этот раз такая проверка состоялась на первом встреченном нами блокпосту. И здесь к нам отнеслись с самым возможным радушием. Парень в военной форме и маске, говоривший с почти незаметным кавказским акцентом, посмотрел наши паспорта и пресс-карты и пожелал счастливого пути.На всех последующих блокпостах нас уже пропускали беспрепятственно. Военные приветственно махали нам, обменивались улыбками. Сразу становилось понятно, что они смотрят в будущее с надеждой на лучшее.Дорога до Антоновского моста пролетела незаметно. Поврежденный американскими хаймарсами, он с августа закрыт для проезда, и рядом с ним организована паромная переправа.Очередь машин на паром, показавшаяся нам поначалу огромной, в итоге оказалась всего из нескольких десятков машин — мы остановились в километре от моста, перед самым поворотом, который скрывал от нас реальную картину.Претензии к журналистам и «призрак» из прошлогоПовернув, мы увидели очередной блокпост, подошли к ребятам, которые пропустили нас практически без очереди, сразу за военной колонной. Единственное, что потребовали — писать в своих репортажах только правду.«А то пишут, что уже всю украинскую авиацию уничтожили, а у нас тут на днях их вертолет летал. А неделю назад самолет видели», — возмущался боец.Мы благоразумно не стали устраивать с ним дискуссию и объяснять про поставки вооружений и техники США и их вассалами из стран бывшего Варшавского договора, пообещали, что ни на сантиметр не будем отклоняться от правды, и поехали к мосту — как раз этот самый километр пустой дороги.На саму переправу не успели, буквально перед нашим носом оказалось, что паром уже заполнен и нужно ждать следующего. Однако полчаса перед следующей погрузкой мы провели с пользой, познакомившись и пообщавшись с добровольцем Давидом из казачьего соединения.«Я тут единственный грузин», — отрекомендовался он, представившись подполковником КГБ в отставке. Сейчас ему за шестьдесят, но выглядит полным сил и энергии.Рассказал, что служил ещё в легендарной бригаде «Призрак» Алексея Мозгового, и там тоже был единственным грузином. Покинул народные республики и вернулся в Крым, где у него дом, два года назад. Накопилась усталость от походной жизни, от неопределенности относительно будущего Донбасса.Но как только началась СВО в феврале, тут же снова отправился на фронт добровольцем. Договорились встретиться с ним в части в ближайшие дни и поговорить более обстоятельно, в том числе и о проблемах, с которыми сталкиваются добровольцы. Самая главная из них — трудности с лечением, которое они в херсонских больницах не могут полноценно получить ни бесплатно, ни даже за деньги.После переплыли на понтоне тот самый Днепр, что чуден при тихой погоде и до середины которого долетит редкая птица. Там познакомились с сотрудником ВГА, представившимся как Александр. Он настоятельно рекомендовал нам не селиться в гостиницах, так как они стали чуть ли не главной мишенью для украинского террористического государства.Квартирный вопрос и украинский паспортМы, конечно, и так не собирались селиться в гостиницах, но удары по ним резко увеличили спрос на съемные квартиры, которые найти стало намного сложнее. Причем вопрос цены даже не стоял на повестке — владельцы жилья отказывали нам, как только узнавали, что мы из России.Долгие попытки найти квартиру не увенчались успехом, поэтому по приезде в Херсон пришлось достать свой украинский паспорт, который я непонятно зачем возил с собой в командировки. Наконец-то он пригодился — благодаря ему удалось успокоить одну из хозяек и под вечер наконец заселиться.Она рассказала, что многие люди еще боятся, что Россия их может оставить.«Из Харьковской области ушли же. А если, не дай бог, и у нас так произойдет, и узнают, что я у себя русских принимала, что со мной сделают?», — говорит она.Сфотографировала на телефон мой украинский паспорт с одесской регистрацией — на тот случай, если, не дай бог, придется отвечать на вопросы украинских силовиков, мол, скажет, что принимала у себя только украинцев.После этого рассказала, что ее родственница живет на пока еще оккупированной Киевом части Николаевской области в небольшом поселке на границе с херсонщиной. Там не работают магазины, водопровод, и только пьяные украинские солдаты ходят по улицам и терроризируют местное население.Как и большинство ее знакомых, несмотря на свой страх, женщина надеется связать свое будущее именно с Россией. Она и ее близкие уже подали документы на получение российского паспорта.Постепенно все больше жителей региона поднимают головы и теряют страх перед киевским режимом, который терроризировал их с 2014 года. Итоги прошедшего референдума, на котором почти 90% жителей Херсонской области проголосовали за присоединение к России, убедительно это подтверждают.
https://ukraina.ru/20220921/1038921126.html
https://ukraina.ru/20220929/1039195355.html
https://ukraina.ru/20220928/1039190155.html
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Василий Ткач
Василий Ткач
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
василий ткач, эксклюзив, армянск, херсон, херсонская область, референдум, украина, присоединение, россия, сво, таможня, блокпосты, репортажи, грузин, мозговой, крым, донбасс, харьковская область
Василий Ткач, Эксклюзив, Армянск, Херсон, Херсонская область, референдум, Украина, присоединение, Россия, СВО, таможня, блокпосты, репортажи, грузин, Мозговой, Крым, Донбасс, Харьковская область

От Армянска до Херсона. Что изменилось на освобожденном юге Украины

14:29 29.09.2022 (обновлено: 15:10 29.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Василий Ткач
Обозреватель Ukraina.ru
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Журналисты издания Украина.ру снова прибыли в Херсонскую область — теперь уже после референдума о присоединении к России. И сразу в глаза бросаются произошедшие за месяц с небольшим изменения.
Уже третий раз я прибываю в Херсон с начала спецоперации. Дорога от Симферополя до Армянска, где находится пункт пропуска на пока еще украинскую территорию, прошла совершенно обыденно: в России обычная мирная жизнь, повседневная рутина.
А вот таможенники и пограничники в Армянске не скрывают улыбок — ну как же, их служба тут подходит к концу, впереди новые места и назначения.
Совсем скоро Херсонская область войдет в состав России, а какая таможня может быть между российскими регионами?
Куда дальше отправятся таможенники нести службу, они не говорят, но, судя по их загадочным улыбкам, ожидания самые позитивные. Нам, журналистам, они обрадовались, пропустили быстро и пожелали счастливого пути.
Это очень отличалось от моего первого визита в Херсон в начале июля, когда меня после признания в том, что я корреспондент из Москвы, задержали на границе и до последнего было непонятно, пропустят или нет.
Блокпосты по-новому
Изменилась и обстановка на дорогах от Армянска к Херсону, стала более спокойной. Блокпосты остались, но их стало меньше, а настроение у тех, кто стоял на посту, явно стало получше.
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21 сентября, 08:52
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Если раньше по дороге от Армянска в Херсон останавливали практически на каждом блокпосту, проверяли машину, документы, то на этот раз такая проверка состоялась на первом встреченном нами блокпосту. И здесь к нам отнеслись с самым возможным радушием. Парень в военной форме и маске, говоривший с почти незаметным кавказским акцентом, посмотрел наши паспорта и пресс-карты и пожелал счастливого пути.
На всех последующих блокпостах нас уже пропускали беспрепятственно. Военные приветственно махали нам, обменивались улыбками. Сразу становилось понятно, что они смотрят в будущее с надеждой на лучшее.
Дорога до Антоновского моста пролетела незаметно. Поврежденный американскими хаймарсами, он с августа закрыт для проезда, и рядом с ним организована паромная переправа.
Очередь машин на паром, показавшаяся нам поначалу огромной, в итоге оказалась всего из нескольких десятков машин — мы остановились в километре от моста, перед самым поворотом, который скрывал от нас реальную картину.
Претензии к журналистам и «призрак» из прошлого
Повернув, мы увидели очередной блокпост, подошли к ребятам, которые пропустили нас практически без очереди, сразу за военной колонной. Единственное, что потребовали — писать в своих репортажах только правду.
«А то пишут, что уже всю украинскую авиацию уничтожили, а у нас тут на днях их вертолет летал. А неделю назад самолет видели», — возмущался боец.
Мы благоразумно не стали устраивать с ним дискуссию и объяснять про поставки вооружений и техники США и их вассалами из стран бывшего Варшавского договора, пообещали, что ни на сантиметр не будем отклоняться от правды, и поехали к мосту — как раз этот самый километр пустой дороги.
На саму переправу не успели, буквально перед нашим носом оказалось, что паром уже заполнен и нужно ждать следующего. Однако полчаса перед следующей погрузкой мы провели с пользой, познакомившись и пообщавшись с добровольцем Давидом из казачьего соединения.
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
08:59
Украина перестала существовать как проект США — СтремоусовУкраина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации. Об этом 29 сентября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале
«Я тут единственный грузин», — отрекомендовался он, представившись подполковником КГБ в отставке. Сейчас ему за шестьдесят, но выглядит полным сил и энергии.
Рассказал, что служил ещё в легендарной бригаде «Призрак» Алексея Мозгового, и там тоже был единственным грузином. Покинул народные республики и вернулся в Крым, где у него дом, два года назад. Накопилась усталость от походной жизни, от неопределенности относительно будущего Донбасса.
Но как только началась СВО в феврале, тут же снова отправился на фронт добровольцем. Договорились встретиться с ним в части в ближайшие дни и поговорить более обстоятельно, в том числе и о проблемах, с которыми сталкиваются добровольцы. Самая главная из них — трудности с лечением, которое они в херсонских больницах не могут полноценно получить ни бесплатно, ни даже за деньги.
После переплыли на понтоне тот самый Днепр, что чуден при тихой погоде и до середины которого долетит редкая птица. Там познакомились с сотрудником ВГА, представившимся как Александр. Он настоятельно рекомендовал нам не селиться в гостиницах, так как они стали чуть ли не главной мишенью для украинского террористического государства.
Квартирный вопрос и украинский паспорт
Мы, конечно, и так не собирались селиться в гостиницах, но удары по ним резко увеличили спрос на съемные квартиры, которые найти стало намного сложнее. Причем вопрос цены даже не стоял на повестке — владельцы жилья отказывали нам, как только узнавали, что мы из России.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 19:00
День после референдумов. Освобожденные регионы просят принять их в Россию. Итоги 28 сентябряНакануне, 27 сентября, завершилось голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ. Подавляющее большинство жителей проголосовали за. Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей
Долгие попытки найти квартиру не увенчались успехом, поэтому по приезде в Херсон пришлось достать свой украинский паспорт, который я непонятно зачем возил с собой в командировки. Наконец-то он пригодился — благодаря ему удалось успокоить одну из хозяек и под вечер наконец заселиться.
Она рассказала, что многие люди еще боятся, что Россия их может оставить.
«Из Харьковской области ушли же. А если, не дай бог, и у нас так произойдет, и узнают, что я у себя русских принимала, что со мной сделают?», — говорит она.
Сфотографировала на телефон мой украинский паспорт с одесской регистрацией — на тот случай, если, не дай бог, придется отвечать на вопросы украинских силовиков, мол, скажет, что принимала у себя только украинцев.
После этого рассказала, что ее родственница живет на пока еще оккупированной Киевом части Николаевской области в небольшом поселке на границе с херсонщиной. Там не работают магазины, водопровод, и только пьяные украинские солдаты ходят по улицам и терроризируют местное население.
Как и большинство ее знакомых, несмотря на свой страх, женщина надеется связать свое будущее именно с Россией. Она и ее близкие уже подали документы на получение российского паспорта.
Постепенно все больше жителей региона поднимают головы и теряют страх перед киевским режимом, который терроризировал их с 2014 года. Итоги прошедшего референдума, на котором почти 90% жителей Херсонской области проголосовали за присоединение к России, убедительно это подтверждают.
 
Василий ТкачЭксклюзивАрмянскХерсонХерсонская областьреферендумУкраинаприсоединениеРоссияСВОтаможняблокпостырепортажигрузинМозговойКрымДонбассХарьковская область
 
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