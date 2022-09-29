https://ukraina.ru/20220929/1039193368.html

Страсти вокруг памятника Екатерине в Одессе

Страсти вокруг памятника Екатерине в Одессе - 29.09.2022 Украина.ру

Страсти вокруг памятника Екатерине в Одессе

Горсовет против демонтажа, но местные власти ориентируются на Киев

2022-09-29T09:46

2022-09-29T09:46

2022-09-29T09:47

эксклюзив

одесса

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В Одессе продолжается эпопея вокруг памятника Екатерине Второй (отцам-основателям города): подавляющее большинство депутатов городского совета высказались против демонтажа и переноса монумента, не поддержав проект решения, который выносился фракцией "Европейская солидарность". Для его принятия нужно было минимум 33 голоса, но нашлось только 21.Националисты чувствуют свою силу и безнаказанностьНе голосовал сам мэр Геннадий Труханов и его фракция "Доверяй делам", "Партия Шария". Раскололась ныне запрещенная "Оппозиционная платформа – за жизнь" (7 ее представителей высказались "за", 11 – против). Но самой большой неожиданностью стоит назвать голосование пропрезидентской "Слуги народа": из 10 депутатов зеленую кнопку нажали лишь трое, а остальные предпочли устраниться от процесса голосования. Это весьма удивительно в свете однозначной позиции Зеленского, дававшего явные указания местным властям ускорить историко-культурную дерусификацию, которая ныне называется "очищением общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия".Все это вызвало крайнее недовольство "патриотической" аудитории, которая начала клеймить депутатов "сепаратистами", обвинять их в предательстве и неуважении к украинской истории, а кое-кто даже откровенно намекал на откровенный вандализм.Сноса монумента националисты добиваются с самого момента его восстановления на Екатерининской площади. Организация "Объединение казачьих организаций "Сич"" подала на горсовет иск с требованием возврата монумента восставшим потемкинцам и, соответственно, уничтожения памятника отцам-основателям. За данным иском и организацией, его подавшей, стоял бывший нардеп "Нашей Украины" Юрий Кармазин. Судебная тяжба растянулась на долгие десять лет, переходя из одной инстанции в другую. После 2014 г. кампанию против памятника возглавлял Институт нацпамяти во главе со скандальным русофобом Вятровичем. 7 сентября 2017 года Приморский районный суд отменил два решения Одесского горсовета 10-летней давности о реконструкции площади, признав незаконным восстановление памятника Екатерине ІІ. Однако обязывать сносить суд его не стал. Националисты, естественно, не успокоились, козыряя судебным постановлением как значимой победой, обосновывающей их правоту. В условиях курса киевских властей на тотальное уничтожение памятников, напоминающих про общее русско-украинское прошлое, взятого после начала СВО, их адепты почувствовали полный карт-бланш. Посредством "акционизма", заключающегося в рисовании различных оскорбительных надписей на памятнике, поддержке петиций к Зеленскому, критики городской власти в соцсетях от последней упорно добивались демонтажа.Труханов пытался извернуться, но уже полностью поддерживает демонтажВ свою очередь, мэр Одессы пытался вести политику "и вашим, и нашим". Периодически он яростно обличал РФ, делал реверансы националистам и Зе-команде, переименовывая улицы. Однако в интервью градоначальника временами проскальзывали мысли, совсем не комплиментарные нынешнему дискурсу: мол, "историю не изменить", он против вандализма, переименования улицы Пушкинской, сноса Екатерины. Труханов пытался переложить решение на более поздний срок, а это сейчас считается недопустимым до такой степени, что даже получавший деньги из его рук окопавшийся в городе "активист" Гангул начал говорить, что мэр стремится "сохранить русский дух".Естественно, от подобного он попытался отмежеваться. Уже в своем разговоре с известным пропагандистом Гордоном Труханов предложил памятник отцам-основателям (Екатерине) переместить в специально созданный парк "имперского и советского прошлого", а историю переосмыслить и преподносить новым поколениям с точки зрения националистических доктрин. Но, очевидно, даже такой прогиб посчитали недостаточным.И вот, в конце концов в последнем интервью главреду издания "Левый берег" Соне Кошкиной мэр продемонстрировал "окончательное раскаяние". Поначалу Труханов пытался ответить неопределенно, но Кошкина заставила говорить прямо. Так, на вопрос о том, считает ли Труханов необходимым демонтировать фигуру Екатерины II с постамента на одноименной площади, перенести ее или поставить на ее месте "что-то новое или вообще ничего", городской голова ответил положительно.Оказывается, в нашумевшем интервью итальянской Corrierre della Sera, где политик утверждал обратное, он имел в виду лишь варварский метод сноса, а на деле какие-либо принципиальные возражения отсутствуют."Я сказал, что против сноса… А дальше шло – против варварского сноса памятника. Разбивать его кувалдой или сносить его, как от меня требуют некоторые политики или общественные организации, я не буду. Из этого взята фраза "Я против сноса". Но есть большая разница. Я против именно варварского сноса – не буду действовать, как вандалы", - оправдывался Труханов.Мнение одесситов не возьмут в расчет, а память о русском прошлом города постараются уничтожить на корнюВ расчет не возьмут мнение одесситов, участников прошедших более недели назад общественных слушаний, большинство из которых стремятся сохранить монумент, поскольку роль присутствующих на нем лиц в основании города – бесспорна. Но чтобы легитимизировать расправу, на официальном сайте городского совета уже объявили интерактивное голосование, где спрашивают, сносить памятник или оставить. Его итоги должны подвести 19 октября, но с учетом давления Офиса президента и националистов, они очевидны. Многие одесситы, имеющие официальную прописку, жалуются, что не могут оставить свой голос. Нужный результат попросту нарисуют, придав ему характер "воли народа" и даже использовав в пропагандистских целях – мол, референдум по европейским стандартам. В общем-то Зе-команде манипулировать общественным мнением довольно привычно – ведь те же петиции, не отвечающие политике Банковой, без труда "заворачивают" или игнорируют.Скорее всего, позже на очереди будут другие ненавистные следы "имперского" периода:пушка с английского фрегата возле здания горсовета, прославляющая русское оружие, памятник Воронцову, Александровская колонна в парке Шевченко и, наконец, памятник Дюку Ришелье, который тоже был тот еще "тоталитарный угнетатель", правивший Одессой от имени русского царя. Туда же стоит отнести и адмирала де Рибаса - одного из любимчиков Екатерины II. Доберутся и до Пушкина, Утесова с Ильфом и Петровым. А там и до тотального переименования улиц, напоминающих о русском (как имперском, так и советском) прошлом дойдет. Нет сомнения, что при нынешней политической конъюнктуре процесс уничтожения истории города доведут до логического завершения.Местные жители реальных возможностей что-то изменить не имеют, надеясь пережить нынешние тяжелые времена, дождавшись, когда ситуация изменится, одесситы тогда покажут свою волю и достанут монументы из подвалов музеев."Коренная проблема в отсутствии постоянно действующего общественного движения, выражающего волю одесситов. Политических и финансовых возможностей для его работы сейчас нет, то не стоит шибко рвать сердце – людям еще суровую зиму пережить надо. А памятник и нас с вами наверняка переживет где-то в запасниках. Еще в советской молодости между морскими рейсами мне приходилось подрабатывать электриком в краеведческом музее, во дворике которого по утрам здоровался с фигурой де Воллана из этого памятника. Пройдет и это", - пишет одессит Вячеслав А.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20220921/1038925749.html

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Виталий Диденко

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Виталий Диденко

эксклюзив, одесса