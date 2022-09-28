https://ukraina.ru/20220928/1039190710.html

Диверсия на "Северных потоках": реакция в Европе, России и США

Диверсия на "Северных потоках": реакция в Европе, России и США - 28.09.2022 Украина.ру

Диверсия на "Северных потоках": реакция в Европе, России и США

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T18:40

2022-09-28T18:40

2022-09-28T18:40

эксклюзив

северный поток

северный поток-2

диверсии

теракт

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россия

сша

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В Европе "глубоко обеспокоены" диверсией на "Северных потоках" и обещают "решительный ответ", не называя адресата. А Россия намерена созвать официальное заседание Совета Безопасности ООН.В Брюсселе обещают "ответные действия", но без адресатаГлава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил 28 сентября, что инциденты на двух газопроводах "Северный поток" спровоцировали преднамеренно, а сама ситуация очень беспокоит Брюссель. "ЕС глубоко обеспокоен повреждением "Северных потоков" 1 и 2… Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас", – указывается в заявлении главы евродипломатии.Боррель также отметил, что "вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий". "Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему, и предпримем дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности", – также сказано в его заявлении.В свою очередь, глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после диверсии на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом. Фон дер Ляйен отметила в Twitter, что обсудила "акт саботажа" с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. "Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям", – написала глава ЕК.При этом глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявил, что за диверсией на "Северных потоках" стоит "некий государственный субъект", добавив, что Финляндия исследует все передвижения судов в Балтийском море поблизости от трубопроводной инфраструктуры."Когда проводится операция такого масштаба, в ней должен быть замешан какой-то государственный субъект. Вот, что я могу сказать об этом сейчас… Можно подумать, что такое ЧП с трубопроводом может повлиять на выработку санкций, если будут найдены какие-либо следы виновника", – ответил Хаависто на вопрос журналистов крупнейшей газеты страны Helsingin sanomat. По его словам, в Финляндии крайне озабочены случившимся. "Озабоченность велика. Я понимаю точку зрения Швеции и Дании, что это вопрос для всего ЕС, когда возможна диверсия на ключевой энергетической сети", – сказал министр.Действительно, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон созвала в среду совет по политике безопасности, где обсудят диверсии на "Северных потоках", сообщил телеканал STV со ссылкой на главу МИД Швеции Анн Линде. "Весь этот район Балтийского моря имеет огромное стратегическое значение... Но такая операция очень сложна – сделать два взрыва, которые привели к трем утечкам газа в этом районе... Это не нападение на Швецию, потому что оно произошло не на шведской территории" – цитирует телеканал Линде.Глава МИД Швеции также заявила, что не будет строить предположения о том, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках". При этом она добавила, что шведы готовились к такому сценарию в связи с их вступлением в НАТО. Как отметила Линде, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал оказать Швеции поддержку. "Что Блинкен пообещал, прежде всего, это поддержку в том, чтобы увидеть, что произошло, а также в сборе дополнительных сведений", – сказала министр.В свою очередь, власти наиболее пострадавшей от диверсии страны ЕС – Германии – предполагают, что три трубы балтийского газопровода "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" навсегда останутся непригодными для использования после инцидентов в море. Об этом сообщило 28 сентября издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники в правительстве. По информации журналистов, если газопроводы не отремонтируют в ближайшее время, то из-за разгерметизации внутрь попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию."Утечки огромны, и скорость падения давления в трубах соответственно высока. Также существует значительное расстояние между тремя местами, где произошли утечки. Из-за их размера в трубы может попасть чрезвычайно большое количество соленой воды", – сказано в публикации.Как пишет Tagesspiegel, кризисная группа МИД ФРГ обсуждает инцидент с другими министерствами. "Усиливается контроль над суверенными водами Германии со стороны федеральной полиции, при этом их корабли более внимательно следят за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры. Кроме того, федеральные земли должны усилить защиту прибрежных районов Северного и Балтийского морей", – пояснили в издании.Норвегия, которая не входит в ЕС и чьи интересы диверсия на "Северных потоках" формально не задела, приняла ряд мер по повышению готовности, связанной с безопасностью вокруг норвежских нефтегазовых объектов. Меры были усилены после начала военного конфликта на Украине, отмечается в сообщении норвежской полиции, они продолжают действовать и усиливаются после инцидентов на газопроводах в Балтийском море."Инцидент на Балтике дает основание для продолжения и усиления этих мер, при этом мы не можем вдаваться в подробности и комментировать отдельные меры. Для полиции речь идет о том, чтобы помочь снизить уязвимость и защитить ценности в неопределенной ситуации", – приводятся в сообщении слова директора службы экстренного реагирования Туне Ванген. По ее словам, за оценку ситуации с угрозами в Норвегии отвечает полицейская служба безопасности, и полиция находится в тесном диалоге с ней и постоянно оценивает, есть ли необходимость принимать меры в ответ на любые изменения с учётом угроз.Россия намерена созвать заседание СБ ООН в связи с диверсией на "Северных потоках"Россия намерена созвать официальное заседание Совета Безопасности ООН в связи с чрезвычайной ситуацией на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова также заявила, что Вашингтон должен ответить на вопрос, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах "Северный поток". В своем Telegram-канале она опубликовала фрагмент февральской пресс-конференции президента США Джо Байдена, где тот заявил: "Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет "Северного потока". Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать"."Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве", – говорится в публикации Захаровой. Она подчеркнула, что "заявление о намерении было подкреплено обещанием", и призвала нести ответственность за свои слова.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил о вышеупомянутом обещании Байдена, и обратил внимание на огромные прибыли Америки от поставок сжиженного газа в ЕС. "Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент. Они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении вот этих суперприбылей", – сказал он.Россия же несёт убытки от диверсии на "Северных потоках", отметил Песков. "Это большая проблема для нас, потому что, во-первых, обе нитки "Северного потока – 2" заполнены газом, и все системы, собственно, готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. И половина этого газа, я хочу вам напомнить заявление президента, она уже была запланирована для наших внутренних балансов", – сказал он журналистам. "Этот газ стоит очень много денег. Значит, сейчас этот газ улетучивается в воздух", – сказал Песков.Отвечая на вопрос, будет ли Россия настаивать на том, чтобы ее допустили к расследованию, Песков сказал: "У трубы есть собственник, и к собственности имеет отношение "Газпром", поэтому, конечно же, без этого невозможно. Она ж не бесхозная, эта труба". "Это ситуация, которая требует диалога, которая требует оперативного взаимодействия всех сторон, для того чтобы как можно скорее выяснить, что произошло, оценить ущерб, спрогнозировать действия по исправлению этой ситуации. Пока, конечно же, мы видим абсолютный дефицит такого диалога", – сказал Песков журналистам.В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова рассмотреть запросы о совместном расследовании причин аварии на "Северных потоках", если они поступят со стороны европейских стран, но пока их не было.При этом пресс-секретарь президента РФ призвал западных политиков думать, прежде чем делать заявления о ситуации с "Северными потоками", и подчеркнул, что надо дождаться момента исследования прорывов. "Я хочу просто призвать всех подумать, во-первых, что сначала, перед тем, как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определения, взрыв это или не взрыв", – сказал он журналистам, отметив, что "вопросов очень много"."Безусловно, какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов. Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог по идее приблизиться к этим трубам", – сказал Песков, отметив, что "это всем очень хорошо известно". "Особенно это известно военным специалистам", – добавил он.Fox News: Байден может быть причастен к подрыву труб "Северного потока"Администрация президента США Джо Байдена может быть причастна к уничтожению труб "Северного потока", считает ведущий популярного американского телеканала Fox News Такер Карлсон.Он напомнил, что американский лидер ещё в начале февраля заявил о желании избавиться от газовой магистрали, снабжающей Европу российским газом. "Не будет никакого "Северного потока – 2", мы положим ему конец. Обещаю вам, мы сможем это сделать", – сказал Байден за три недели до начала российской специальной операции на Украине, подчеркнул телеведущий.Как отметил журналист, ни одна из сказанных фраз президента не может считаться случайной, особенно с учетом используемых шпаргалок. "Он не говорит, мол, я приостановлю поставки газа из России в Германию. Он говорит, что "Северного потока" больше не будет, мы положим ему конец, мы выведем его из строя, мы его взорвем. А на вопрос "каким образом?" он говорит: "Обещаю вам, мы сможем это сделать". Они все продумали", – заметил ведущий.Карлсон обратил внимание и на реакцию верных союзников Белого дома на это событие. Так, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению магистрали, а в соцсетях написал "Спасибо, США". По словам обозревателя, польский дипломат близок к Байдену настолько, что для аватарки в Twitter выбрал их совместное фото.

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Олег Хавич

эксклюзив, северный поток, северный поток-2, диверсии, теракт, ес, россия, сша